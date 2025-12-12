Ukraine sẽ bầu cử nếu Nga đồng ý ngừng bắn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

“Mỹ có thể giúp nhiều nhất trong việc đảm bảo điều kiện cho bầu cử. Nếu bây giờ cần tổ chức bầu cử, phải có một lệnh ngừng bắn, ít nhất trong suốt quá trình bầu cử và trong thời gian bỏ phiếu. Chúng tôi cho rằng Mỹ nên nói chuyện với phía Nga về vấn đề này”, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 11/12 cho biết sau cuộc họp của Liên minh Tự nguyện.

Trước đó, trong cuộc họp trực tuyến với các đối tác trong Liên minh Tình nguyện, ông đã nêu tầm nhìn của mình về các thỏa thuận an ninh trong tương lai. Theo ông, phía Ukraine đang xây dựng một tài liệu khung, tài liệu này sẽ trở thành nền tảng cho cấu trúc an ninh của Ukraine.

Ông cũng nhấn mạnh một điểm mang tính nguyên tắc: tài liệu này không đơn thuần là một tuyên bố mang tính chính trị, mà phải là một thỏa thuận “ràng buộc pháp lý”. Theo ông, tài liệu cũng phải được quốc hội Mỹ thông qua. Chỉ con đường này mới đảm bảo độ tin cậy và khả năng thực thi thực sự của các thỏa thuận.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, Ukraine đã gửi cho Mỹ một phiên bản cập nhật của tài liệu khung này. Tài liệu bao gồm 20 điểm then chốt mà ông cho rằng có thể trở thành nền tảng cho toàn bộ kiến trúc an ninh.

“Tôi đang chờ phản hồi từ Mỹ,” ông nói.

Ngoài ra, ông Zelensky nhấn mạnh, các bảo đảm an ninh hiệu quả không thể được triển khai chỉ trong khuôn khổ song phương. Quá trình này đòi hỏi sự tham gia của châu Âu và tất cả các thành viên của Liên minh Tự nguyện, bao gồm cả những đối tác ở Thái Bình Dương như Nhật Bản, Australia, Canada và New Zealand. Sự hỗ trợ của họ là then chốt đối với tính bền vững của cấu trúc an ninh tương lai.

Tổng thống Zelensky cũng lưu ý, phía Ukraine và Mỹ đã thảo luận về một thỏa thuận kinh tế nhằm bảo đảm sự tham gia của Mỹ trong quá trình tái thiết, phát triển hậu chiến và thực hiện các dự án đầu tư chung.

Ông tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng chương trình hỗ trợ PURL (Danh mục Ưu tiên Nhu cầu của Ukraine). Ông Zelensky cảm ơn các đối tác đã tăng cường phòng không, giúp Ukraine bảo vệ hệ thống năng lượng khỏi các cuộc tập kích của Nga. Ông một lần nữa kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh cơ chế sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để phục vụ cho lợi ích của Ukraine.

Nhiệm kỳ của ông Zelensky lẽ ra đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine buộc phải hoãn bầu cử do tình trạng thiết quân luật thời chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này bất ngờ kêu gọi ông Zelensky nên chấp nhận kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất và tiến hành bầu cử.

Đáp lại, ông Zelensky cho biết ông luôn sẵn sàng cho bầu cử, nhưng điều này đòi hỏi phải đáp ứng 2 vấn đề gồm an ninh và luật pháp.

Ông nói thêm, sau các tín hiệu từ Mỹ, ông đã đề nghị các nghị sĩ soạn thảo các sửa đổi luật pháp nhằm cho phép tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Korniienko nhấn mạnh hiện tại chưa có dự thảo hay sáng kiến lập pháp nào trong quốc hội liên quan đến việc tổ chức bầu cử trong tình trạng thiết quân luật.