Nga, Ukraine trao đổi hơn 300 tù binh

Một cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine năm 2024 (Ảnh minh họa: Reuters).

Trong một tuyên bố trên X hôm 5/2, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết, sau 2 ngày đàm phán ở Abu Dhabi (UAE), Nga và Ukraine đã đồng ý trao đổi 314 tù nhân, đánh dấu cuộc trao đổi đầu tiên trong 5 tháng.

“Kết quả này đạt được từ các cuộc đàm phán hòa bình được tiến hành chi tiết và hiệu quả. Dù vẫn còn nhiều việc quan trọng phía trước, những bước đi như thế này cho thấy nỗ lực ngoại giao bền bỉ đang mang lại kết quả cụ thể và thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine”, ông Witkoff viết. Ông nói thêm rằng các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục và dự kiến có thêm tiến triển trong những tuần tới.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: “Hôm nay, 157 quân nhân Nga đã được trả tự do từ các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Đổi lại, 157 tù binh Ukraine đã được bàn giao. Ngoài ra, 3 công dân Nga, cư dân của tỉnh Kursk vốn bị Ukraine giam giữ, cũng đã được trả tự do và sẽ được đưa về nhà”.

Vòng đàm phán thứ hai giữa đại diện Nga, Ukraine và Mỹ bắt đầu tại UAE hôm 4/2. Các cuộc thảo luận được tiến hành kín, không bên nào công bố chi tiết nội dung đàm phán. Tuy nhiên, các nguồn tin truyền thông mô tả bầu không khí của các cuộc trao đổi trong 2 ngày qua là tích cực.