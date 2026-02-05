Binh sĩ Ukraine ở mặt trận (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tập kích quy mô lớn vào Belgorod

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 4/2, quân đội Ukraine (AFU) phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Belgorod bằng hệ thống tên lửa HIMARS khiến một nhà máy điện bị hư hại và mất điện.

Đáp lại, quân đội Nga (RFAF) tập kích Odessa, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Dọc biên giới, lực lượng Moscow được cho là đã tiến về phía đông Myropillia và chiếm giữ hầu hết các khu rừng. Giao tranh dọc biên giới đã gia tăng trong vài tuần qua, và các nguồn tin của Ukraine cũng báo cáo về một cuộc tấn công lớn tiềm tàng, hiện vẫn chưa rõ ràng.

Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng "vùng đệm an ninh" dọc biên giới tỉnh Kharkov (Ảnh: Military Summary).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, RFAF đã giành được một số khu định cư trong ngày 4/2, bao gồm Stepanivka, một thị trấn phía tây nam Konstantinovka, và Staroukrainka, một thị trấn phía tây Huliaipole.

Tuy nhiên, hoạt động quân sự mạnh nhất vẫn xảy ra ở tỉnh Donetsk, nơi chiến dịch Sloviansk - Kramatorsk đang diễn ra ác liệt.

Quân đội Nga đã chiếm được một thị trấn quan trọng nằm về phía tây nam thành phố Konstantinovka (Ảnh: Military Summary).

Nga tăng cường hoạt động tại khu vực biên giới tỉnh Sumy

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đang mở rộng sự hiện diện tại 2 huyện của tỉnh Sumy. Công tác chuẩn bị cho chiến dịch tấn công xuân hè đang được tiến hành.

Cụ thể, lực lượng Moscow đang tiến công vào huyện Krasnopolsky thuộc vùng Sumy. Lính Nga kiểm soát làng Pokrovka, phía bắc làng Grabovskoye, nơi họ đã chiếm được trước đó.

Mặc dù thông tin về các sự kiện rất khan hiếm, nhưng có thể giả định rằng tại Pokrovka, lực lượng Kiev đã chịu chung số phận với nhóm đồn trú Komarovka. Các đơn vị nhỏ của AFU, thiếu vũ khí hạng nặng, đã không thể chống lại cuộc tấn công của đối phương.

Sau khi các vị trí điều khiển UAV Ukraine bị phá hủy, Komarovka đã bị tấn công bất ngờ, và những nỗ lực phản công yếu ớt sau đó của AFU đã bị đẩy lùi. Do đó, có thể giả định rằng điều tương tự đã xảy ra tại Pokrovka.

Đồng thời, lực lượng Moscow đã có mặt trên các tuyến đường dẫn đến ngôi làng lớn Miropolie. Rõ ràng, họ đang chuẩn bị tấn công vào đây. Mặc dù nhiệm vụ này khó khăn hơn, vì đối phương đã cố thủ sau khi rút lui khỏi vùng Kursk, nhưng quân đội Nga khó có thể gặp phải những trở ngại quá lớn trong cuộc tấn công.

Điều này là do Nhóm tác chiến phía Bắc AFU, nơi tiếp nhận lực lượng đã sứt mẻ và trang thiết bị cũ nát, buộc phải bảo vệ một chiến tuyến có tổng chiều dài gần như tăng gấp đôi trong 2 tháng qua.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 4/2. Lực lượng Moscow tiếp tục tràn qua biên giới, chiếm giữ nhiều vị trí mới (Ảnh: Readovka).

Không thể loại trừ khả năng lực lượng Moscow sẽ tiến vào vùng Sumy dọc theo một đoạn biên giới khác. Tuy nhiên, các đơn vị Kiev tại khu vực này không có nơi nào để trông chờ thêm lực lượng và vũ khí. AFU đang phải đối mặt với nhiều vấn đề và nhu cầu cấp thiết trên các mặt trận khác.

Khi mùa xuân khô hạn đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, tình hình tỉnh Sumy có thể khó khăn nghiêm trọng đối với Ukraine.

Chuyện gì đang xảy ra gần Kupyansk?

Kênh Rybar đưa tin, khu vực Kupyansk vẫn là một trong những khu vực khó khăn nhất đối với RFAF. Các phi công và UAV Nga cũng đang hoạt động thường xuyên tại các cửa khẩu sông Oskol, nơi AFU thường xuyên vận chuyển quân tiếp viện sang bờ đông. Tình hình ở trung tâm thành phố vẫn căng thẳng.

Vài ngày trước, đoạn phim từ Kupyansk-Uzlovaya lại xuất hiện, cho thấy một sĩ quan Ukraine đang "giới thiệu" hai binh sĩ Nga bị bắt giữ gần bưu điện ở trung tâm thị trấn.

Mặc dù RFAF đã có những thành công ở bờ đông, nhưng chúng bị lu mờ nghiêm trọng bởi hậu quả của các biện pháp "chống khủng hoảng". Tại Petropavlovka, một trong số ít những nơi mà một phần thị trấn thực sự nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow, một cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào các vị trí của binh sĩ Nga sau khi họ bị Ukraine phát hiện sự hiện diện.

Phía đông bắc Peschanoye, nơi có rất ít UAV hạng nặng hoạt động, một cuộc tấn công cơ giới của quân đội Nga đã được thực hiện. Kết quả của nó hiện vẫn chưa rõ ràng.

Có vẻ như phía Nga đang dành nhiều nỗ lực hơn cho việc ổn định tình hình thông tin hơn là sửa chữa những sai lầm chiến thuật do phán đoán sai và báo cáo sai lệch gây ra. Do đó, ngay cả với một số động thái tích cực theo hướng này, tình hình vẫn rất đáng báo động đối với RFAF.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 4/2. Kiev tiếp tục phản công, giành lại nhiều vị trí trong trung tâm. Moscow nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát ở phía đông thành phố (Ảnh: Rybar).

Nga có thành công mới gần Dobropillya

Tại mặt trận Dobropillya, các đơn vị Moscow đang tiến công ở nhiều khu vực. Những bước tiến đáng kể đã đạt được gần Toretskoye, nơi giao tranh ác liệt giành giật Shakhove và Sofiyivka diễn ra trong một thời gian dài.

Dựa trên các đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố, cũng như thông tin từ thực địa, có thể kết luận rằng một phần đáng kể "vùng xám" ở sườn này bị thu hẹp, và Toretskoye, Sofiyivka và Shakhove đã nằm dưới sự kiểm soát thực sự của RFAF.

Điều quan trọng cần lưu ý là đây không phải là những thành công riêng lẻ: trong những tháng gần đây, đã có những thông tin cực kỳ mâu thuẫn, khiến việc xác định vùng kiểm soát hiện tại trở nên khó khăn.

Xa hơn về phía tây nam, giao tranh vẫn tiếp diễn trên các tuyến tiếp cận Belitskoye. Các đơn vị Moscow đã mở rộng được vùng kiểm soát của họ gần Dorozhnoye. Giao tranh tại Novyi Donbas vẫn tiếp diễn, các nhóm tấn công đang tiến về Belitskoye. Theo những ước tính lạc quan nhất, binh sĩ Nga đã tiến về phía tây bắc, chiếm được một số vành đai rừng và thiết lập được vị trí vững chắc trong các khu nhà.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ngày 4/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực ngăn chặn theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Tình hình khu vực trung tâm Rodinske vẫn chưa rõ ràng. Bản thân thị trấn và trung tâm của nó đã nhiều lần đổi chủ, khiến việc xác định quyền kiểm soát một cách dứt khoát vào thời điểm này là không thể. Điều này đặc biệt đúng khi xét đến khả năng tiếp tế cho các nhóm nhỏ bằng UAV hiện nay.

Rõ ràng là hiện quân đội Ukraine vẫn có khả năng vận chuyển binh lính cho đến khi các đơn vị Nga chiếm được mỏ Zaporizhia cũ, nằm ở phía tây thị trấn. Có khả năng các nhóm xung kích đang tiến về cơ sở này, đi xuyên các vành đai rừng để vòng qua Rodinske.

Xét theo diễn biến giao tranh gần đây, việc tập hợp lại lực lượng của RFAF sau khi giành được Pokrovsk và Mirnograd đang gần hoàn tất. Do đó, họ đang tăng tốc độ tấn công vào sườn phía bắc theo hướng Dobropillya. Và với những thông tin trái chiều về việc nối lại giao tranh tích cực ở Grishino, rất có thể toàn bộ chiến tuyến cũng sẽ phải di chuyển.

Giao tranh ác liệt ở Zaporizhia

Ở cánh đông Zaporizhia, quân đội Nga đã giải tỏa thêm một ngôi làng nữa. Hình ảnh về việc cắm cờ trên Staroukrainka đã được công bố. Ngôi làng này nằm ở phía tây Huliaipole, và việc chiếm được nó đánh dấu sự khởi đầu của trận chiến giành Zheleznodorozhne. Chính từ đây, lực lượng Kiev thường xuyên phát động các cuộc phản công và đột kích vào thành phố và vùng lân cận.

Xét đến việc AFU đã triển khai quân tiếp viện từ nhiều trung đoàn xung kích độc lập trước đó, dự kiến ​​giao tranh sẽ leo thang. Ngay cả sau khi mất Huliaipole, lực lượng Kiev vẫn tiếp tục gửi các nhóm xung kích nhỏ đến đó, vừa để cho thấy sự hiện diện của mình, vừa để câu giờ nhằm tổ chức phòng thủ dọc theo tuyến đường sắt ở một số khu vực.

Xa hơn về phía bắc, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. AFU thường xuyên tiến hành các cuộc đột kích dọc theo tuyến Rozhdestvenka - Vozdvizhevka, cố gắng vượt sông Gaichur và xâm nhập các khu dân cư ở bờ đông. Trong một số trường hợp, họ đã thành công.

Điều này là do vị trí thưa thớt của cả hai bên, xét đến điều kiện thời tiết và tình hình UAV hiện tại, cho phép các nhóm nhỏ thâm nhập khá sâu vào hậu phương.

Đồng thời, một phần đáng kể các cánh đồng giữa sông Gaichur và sông Yanchur dường như chưa được Nga rà soát hoàn toàn. Việc rà soát hàng trăm km2 rừng trong khu vực này là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, và tình trạng hỗn loạn càng trầm trọng hơn bởi thực tế là, do đặc thù của khu vực chiến sự này, không phải lúc nào cũng có thể tập trung lực lượng cho một cuộc tấn công ngay sát khu dân cư.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 4/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Do đó, các phương tiện và lính dù Nga thường di chuyển từ khoảng cách rất xa so với mục tiêu dự định tấn công.

Tuy nhiên, nguồn lực của Kiev có hạn, và các đơn vị phản công đang được triển khai theo hướng tấn công không phải là lần đầu tiên được sử dụng như một "lực lượng cứu hỏa". Có khả năng khi mặt trận suy yếu ở các hướng khác, họ sẽ được điều động lại. Chất lượng nhân sự cũng đang giảm dần. Hơn nữa, AFU thường chỉ điều động nhân lực theo "một chiều", đánh đổi lính xung kích lấy thời gian để tổ chức phòng thủ.

Sau khi loại bỏ nhiều phương tiện và binh sĩ Ukraine, lính xung kích thuộc Tập đoàn quân số 5 của Cụm tác chiến Vostok RFAF đã tiến sâu vào một khu vực trọng yếu đối với Ukraine, tiến đến vị trí cách Huliaipole 6km về phía tây. Một khu vực rộng 5km2 được kiểm soát, và đường tiếp cận Zheleznodorozhne đã được mở lại, kênh Military Chronicles cho hay.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 4/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đang phát triển theo mũi tên đỏ (Ảnh: Military Chronicles).

Nga tiếp tục đột phá về phía Sloviansk

Cụm tác chiến phía Nam RFAf tiếp tục cuộc tấn công theo hướng Sloviansk. Tại khu vực Zakotne, một số vành đai rừng ở vùng đất thấp phía nam làng đã được họ kiểm soát.

Các đơn vị Kiev phát động các cuộc phản công từ làng Krivaya Luka, nhưng chịu tổn thất về trang thiết bị. Cũng có báo cáo về các cuộc tiến công ở các cánh đồng phía nam, nhưng chưa có hình ảnh nào được xác minh một cách khách quan.

Các trận chiến nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn tại Reznikovka. Một số đơn vị pháo binh Ukraine bị phá hủy gần đây trên đường tiếp cận làng. Đáng chú ý, một trong những khẩu D-30 bị trúng đạn từ UAV cách tiền tuyến khoảng 5km. Có khả năng AFU đã mất khả năng di tản một số khẩu pháo xe kéo do binh sĩ Nga ập đến quá nhanh.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Sloviansk ngày 4/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía nam, giao tranh vẫn tiếp diễn trên đường tiếp cận Nikiforovka và Minkovka. Cũng có những báo cáo về các thành công ở đó, nhưng thông tin mâu thuẫn, và hầu như không có đoạn phim giám sát khách quan nào.

Khi các "vòng vây" khép lại và tiến dọc theo các cao điểm, lực lượng Moscow sẽ phải đối mặt với viễn cảnh chiến đấu giành Rai-Aleksandrovka, nơi bắt đầu tuyến phòng thủ kiên cố của Sloviansk và toàn bộ khu vực đô thị.

Một cuộc tấn công tiềm tàng vào tuyến Slovyansk - Kramatorsk - Druzhkovka rõ ràng sẽ không dễ dàng: đây là những thành phố lớn cuối cùng ở Donetsk do lực lượng Kiev kiểm soát.