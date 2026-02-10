Nga "thử lửa" Su-57 ở Ukraine: Áp chế phòng không, xâm nhập tàng hình

Tiêm kích Su-57 (Ảnh: UAC).

Không quân Vũ trụ Nga đã tiếp nhận lô tiêm kích Su-57 mới, theo Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) thuộc sở hữu nhà nước. UAC cho biết các máy bay này đã được tiếp tục tinh chỉnh thiết kế với việc tích hợp hệ thống điện tử hàng không nâng cấp, mở rộng phạm vi nhiệm vụ có thể thực hiện, trong đó các cải tiến đặc biệt nhấn mạnh việc tối ưu hóa khả năng tích hợp vũ khí và tính linh hoạt tác chiến.

Bình luận về những nâng cấp này, Giám đốc điều hành UAC Vadim Badekha tuyên bố: “Chúng tôi không dừng lại ở những gì đã đạt được. Máy bay đã trải qua một bước tiến hóa lớn và hiện vẫn tiếp tục được cải tiến, năng lực của hệ thống và vũ khí trên máy bay đang được mở rộng. Điều này đã cho phép giải quyết những nhiệm vụ quan trọng nhất, thể hiện hiệu quả cũng như phẩm chất cơ động và chiến đấu xuất sắc".

Tháng 8/2025, Phó Tổng tư lệnh Không quân Vũ trụ Nga, Trung tướng Alexander Maksimtsev xác nhận rằng công tác chuẩn bị đang được tiến hành để tăng tốc bàn giao Su-57.

Tháng 11/2025, CEO của tập đoàn quốc phòng nhà nước Rostec Sergey Chemezov tuyên bố rằng quá trình hiện đại hóa Su-57 sẽ tiếp tục. Ông nói: “Máy bay vẫn đang được tinh chỉnh công việc đang diễn ra nhằm hiện đại hóa toàn diện, bao gồm các thành phần, hệ thống điện tử và vũ khí".

Trưởng bộ phận bay thử của Cục thiết kế Sukhoi, Sergey Bogdan, nhận xét rằng quá trình "thử lửa" tại chiến trường Ukraine đã giúp tiếp tục cải tiến thiết kế Su-57. Ông cho biết: “Cho đến khi máy bay bị loại biên, nó sẽ tiếp tục được hoàn thiện. Chúng tôi tích hợp mọi sửa đổi và đổi mới trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt".

Hoạt động tác chiến tại chiến trường Ukraine bao gồm chế áp phòng không đối phương, không chiến, xâm nhập không phận phòng thủ dày đặc với khả năng tàng hình hiệu quả, cũng như thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công chính xác, khiến Su-57 trở thành tiêm kích được "thử lửa" thực chiến sâu rộng nhất trong thế hệ của mình.

Bình luận về đợt bàn giao mới nhất, một phi công Su-57 của Không quân Vũ trụ Nga cho biết: “Để thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đặt ra trong việc cung cấp các mẫu vũ khí và trang bị quân sự đặc biệt cần thiết cho lực lượng, các phi hành đoàn đã hoàn thành việc tiếp nhận Su-57 trong cấu hình kỹ thuật mới. Tôi cảm ơn đại diện nhà máy và toàn thể nhân viên UAC của Rostec đã tham gia thiết kế, lắp ráp và chuẩn bị trang bị hàng không với tinh thần chuyên nghiệp cao".

Ông nói thêm: “Máy bay đã chứng minh hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cấu hình kỹ thuật mới sẽ giúp mở rộng phạm vi nhiệm vụ mà loại máy bay này có thể thực hiện. Các năng lực tiềm năng tích hợp trong tổ hợp vũ khí hàng không cho phép sử dụng những loại vũ khí mới".

Những nỗ lực tiếp tục nâng cấp Su-57 và mở rộng sản xuất càng trở nên quan trọng trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO, cũng như các cuộc đàm phán đang tiến triển với Ấn Độ về thỏa thuận sản xuất theo giấy phép, vốn được xác nhận vào cuối tháng 1 là đã bước vào giai đoạn nâng cao.

Không quân Ấn Độ đã mua Su-30 với số lượng lớn hơn đáng kể so với Nga và được cho là có thể đặt mua Su-57 với quy mô tương đương; thỏa thuận sản xuất theo giấy phép dự kiến ban đầu bao gồm 140 chiếc. Khả năng Nga sản xuất nhanh chóng vẫn là yếu tố then chốt để giành được đơn hàng từ Ấn Độ và các khách hàng tiềm năng khác.

Tháng 5, các nguồn tin Nga cho biết Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur đang chuẩn bị chuyển từ sản xuất Su-57 tiêu chuẩn sang biến thể Su-57M1 mới, với các cải tiến liên tục nhằm mở đường cho việc đưa nền tảng nâng cấp vào biên chế.