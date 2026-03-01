Ukraine: Nga chấp nhận đề xuất đảm bảo an ninh của Mỹ cho Kiev

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov (Ảnh: Reuters).

Nga cho biết tại các cuộc đàm phán gần đây ở Geneva rằng họ sẽ chấp nhận đề xuất của Mỹ về các bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Kyrylo Budanov, tiết lộ ngày 28/2.

“Trong các cuộc đàm phán gần nhất, phía Nga nói chẳng hạn rằng họ sẽ chấp nhận các bảo đảm an ninh do Mỹ đề xuất cho Ukraine”, ông Budanov nói trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên truyền hình Ukraine.

Ông nói thêm rằng Nga hiểu họ có thể bị “buộc” phải chấp nhận những bảo đảm như vậy.

Hiện vẫn chưa rõ các bảo đảm đó sẽ có hình thức như thế nào. Trước đây, Moscow đã bác bỏ các đề xuất liên quan đến an ninh của Ukraine, bao gồm việc gia nhập NATO hoặc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu trên lãnh thổ Ukraine. Nga cũng đã tìm kiếm các bảo đảm an ninh cho riêng mình.

Ông Budanov cho biết ông nhìn thấy “tiến triển” trong vấn đề bảo đảm an ninh, cho thấy Điện Kremlin có thể cởi mở hơn với khái niệm này so với những gì họ công khai thể hiện trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến lớn nhất châu Âu kể từ năm 1945, dù ông Zelensky phàn nàn rằng đất nước ông đang phải chịu nhiều sức ép hơn trong việc đưa ra các nhượng bộ.

Ukraine đang tìm kiếm những bảo đảm an ninh vững chắc, rằng Mỹ và các đồng minh châu Âu sẽ hành động nếu xung đột nổ ra lần nữa sau khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

Vòng đàm phán hòa bình gần nhất, diễn ra tại Geneva tuần trước, không đạt được đột phá và được cả Kiev lẫn Moscow mô tả là khó khăn, mặc dù Washington cho biết họ nhận thấy “tiến triển có ý nghĩa”.

Ông Budanov cũng cho biết hiện tại Nga chưa đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, khả năng từng được đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nêu ra trước đó.

Trước đó, ông Putin nói rằng ông sẽ đồng ý gặp thượng đỉnh với ông Zelensky nếu nhà lãnh đạo Ukraine tới Moscow. Ông Zelensky đã bác bỏ lời đề nghị này và mời ông Putin tới Kiev.