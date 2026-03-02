Quân đội Ukraine đang gồng mình chống đỡ các đợt tấn công tuy không lớn nhưng diễn ra trên khắp các mặt trận (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine phá hủy các radar phòng không S-300 của Nga

Kyiv Independent, dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cho biết, lực lượng Kiev đã phá hủy các trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 và tổ hợp S-300V4 tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát vào rạng sáng 1/3.

Cùng thời điểm, Ukraine đã tập kích một kho đạn dược và một vị trí đóng quân của Nga tại Donetsk cũng như một kho nhiên liệu và chất bôi trơn, cơ sở sửa chữa quân sự và các vị trí đóng quân của Nga ở Zaporizhia, báo cáo cho biết.

Quân đội Ukraine (AFU) công bố đoạn video dường như cho thấy một UAV đã phá hủy hệ thống radar của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine không nêu rõ liệu họ có sử dụng các loại vũ khí khác ngoài UAV trong các cuộc tấn công hay không.

UAV Ukraine phá hủy radar trong tổ hợp phòng không S-300 của Nga (Video: Kyiv Independent).

Giữa lúc Iran nóng bỏng, Nga đẩy mạnh tiến quân ở Ukraine

Kênh Military Summary đưa tin, Iran đã chính thức xác nhận cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, ông thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel và Mỹ hôm 28/2. Quốc gia này đang trong thời kỳ quốc tang 40 ngày. Một ủy ban 3 thành viên gồm Tổng thống Peseshkian và 2 nhà lãnh đạo khác sẽ tạm thời nắm quyền.

Ngược lại, Israel tiếp tục hứng chịu đòn đáp trả dữ dội bằng tên lửa của Iran: ít nhất 9 người đã thiệt mạng ở Beit Shemesh. Israel đồng thời đang tiến hành thêm các cuộc tấn công vào Tehran.

Chiến tranh giữa Mỹ - Israel với Iran đã tác động mạnh tới khu vực, khiến hàng nghìn du khách bị mắc kẹt tại các sân bay vùng Vịnh , và lực lượng Houthi lại tấn công ở Biển Đỏ.

Trong khi đó, cuộc tấn công của quân đội Nga (RFAF) ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Trọng tâm vẫn là tỉnh Zaporizhia, theo hướng Sloviansk, và hoạt động đang gia tăng dọc biên giới, nơi lực lượng Moscow giành được thêm lãnh thổ ở các tỉnh Sumy và Kharkov trong những ngày gần đây.

Trong bối cảnh Mỹ - Israel tấn công Iran, quân đội Nga tiếp tục đẩy mạnh đột phá, trọng tâm là vùng biên giới Sumy và Kharkov , giành thêm một số thắng lợi (Ảnh: Military Summary).

Nga chuẩn bị cho cuộc tấn công tổng lực

Theo kênh Readovka, trong tuần qua, quân đội Nga tiếp tục đẩy mạnh cuộc tấn công ở vùng Sumy. Sau khi đạt được thắng lợi trên mặt trận phía nam Dobropillia. Lực lượng Moscow đang tiến về phía thành phố nhỏ Belitske, đồng thời họ đang chuẩn bị tung đòn "chốt hạ" vào Konstantinovka.

Ukraine có dấu hiệu rút lui ở Dobropillia

Lực lượng Moscow chính thức chiếm được Novy Donbas. Quân đội Ukraine (AFU), chịu tổn thất, đã rút lui về trấn giữ vị trí phòng thủ trong các khu rừng phía bắc bãi thải của mỏ Belitske.

Giờ đây, RFAF có cơ hội cầm chân đối phương trong thành phố và buộc họ phải rút lui về phía tây, tránh bị bao vây. Trở ngại chính đối với quân đội Nga là mỏ Belitske, đặc biệt là bãi thải của nó và các công trình kỹ thuật gần đó. Chúng tạo thành một vành đai phòng thủ bảo vệ thành phố từ phía bắc. Nhưng bãi thải không phải là giải pháp vạn năng cho AFU.

Phía nam Belitske, các đơn vị Moscow bắt đầu di chuyển về phía tây hướng tới mỏ Vodyanskaya bị bỏ hoang và làng Shevchenko dọc theo khe núi khô rộng lớn của Vodyanoy Yar.

Bộ chỉ huy Moscow quyết định "khiêu khích" khiến lực lượng đồn trú Ukraine nhận ra rằng sự chậm trễ có thể dẫn đến hậu quả xấu cho họ. Điều này sẽ tạo ra một "nút thắt cổ chai", buộc AFU phải đột phá để rút về Dobropillia. Cách duy nhất để tránh số phận của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 72, đơn vị đã thiệt hại nặng trong cuộc tháo chạy khỏi Ugledar, là rút lui qua khu vực mỏ Belitske dọc theo con đường xuyên qua các làng Krasnoyarskoye và Krasnopodolye.

Nếu quân đội Nga khống chế được con đường hoặc cắt đứt hoàn toàn, binh sĩ Ukraine ở Belitske sẽ phải rút lui theo những tuyến đường khó khăn về phía tây bắc, bằng chính đôi chân của mình.

Lực lượng Kiev ở Belitske đặc biệt lo ngại về hệ thống phòng thủ của khu dân cư nông thôn phía tây thành phố. Chúng được trấn giữ bởi Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 38 và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 68 (Jäger). Cả hai đơn vị này rõ ràng đều thiếu khả năng sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là Lữ đoàn 38.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 1/3. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ, đặc biệt là tại thị trấn Grishino. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Ở phía nam Dobropillia, Tập đoàn quân cận vệ số 2 RFAF, đơn vị trước đó đã giải tỏa Pokrovsk, liên tiếp đạt được tiến bộ đáng kể trong trận chiến Grishino, đẩy lùi lực lượng Kiev.

Giờ đây, quân đội Nga chỉ cần dọn sạch vùng ngoại ô phía tây ngôi làng. Trong khi đó, Ukraine có thể sẽ cố gắng chuyển quân tiếp viện, bổ sung cho những nhóm đang cố thủ trong tầng hầm.

Quân đội Nga đã giành được một chiến thắng nhỏ nhưng rất quan trọng. Ngôi làng này cực kỳ có giá trị đối với Ukraine cả trong quá trình xóa sổ khu vực phòng thủ Pokrovsk - Mirnograd và sau đó, khi giao tranh chính chuyển sang khu vực Dobropillia.

Ukraine đã sử dụng khu định cư để chuyển quân và đạn dược cho lực lượng của họ ở các thị trấn vệ tinh. Grishino đóng vai trò như một rào cản trên các tuyến đường tiếp cận biên giới hành chính của Donetsk và huyện Mezhevsky thuộc vùng Dnipropetrovsk.

Hơn nữa, ngôi làng bảo vệ các tuyến đường phía nam dẫn đến khu vực nông thôn tập trung phía bên kia Belitske, nơi đang diễn ra giao tranh.

Giờ đây, khi Grishino phần lớn đã bị loại bỏ khỏi sự kiểm soát của AFU, lực lượng Kiev chỉ có thể bám trụ vào một chuỗi các ngôi làng nhỏ dọc theo sông Grishinka. Họ sẽ sớm rút lui về mạng lưới các vị trí tiền tiêu được xây dựng tốt gần Novoaleksandrivka, ngôi làng chính trong chuỗi dọc theo bờ bắc.

Lực lượng Moscow đang tiến đến gần đó, chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Các ngôi làng nằm trong chuỗi xa hơn về phía tây có một số cứ điểm mạnh và những công sự khác bảo vệ chúng.

Nhưng với việc mất Grishino, chuỗi khu định cư này mất đi vai trò quan trọng đối với Ukraine, vì ngôi làng này đóng vai trò là cửa ngõ vào vành đai phòng thủ lớn hơn mà AFU đã dựng lên ở phía nam dọc theo quốc lộ E-50, phía tây dọc theo sông Grishinka, và phía bắc trên các tuyến đường tiếp cận khu dân cư nông thôn phía sau Belitske.

Điều này là do hầu hết các ngôi làng này đều hướng về phía nam, trong khi quân đội Nga đang tiến công từ đông sang tây. Vì vậy, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 72, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập 32 AFU và các đơn vị bảo vệ lãnh thổ Ukraine, được tái lập sau khi bị xóa sổ trong giai đoạn tháo chạy khỏi Vuhledar, đang rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn.

Lực lượng Kiev sẽ phải rút lui về phía bắc, phía sau các công sự gần làng Shevchenko, hoặc rút lui về phía tây, xây dựng tuyến phòng thủ dọc theo sông Byk. Nhưng khi đó, "vùng trũng" của khu dân cư nông thôn phía sau Belitske sẽ buộc phải đồng thời phòng thủ chống lại quân đội Nga gồm Tập đoàn quân 51 tiến từ phía đông và Tập đoàn quân 2 tiến từ phía nam. Nói cách khác, AFU sẽ không có cơ hội cầm cự.

Nga có thêm thắng lợi ở Sumy

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã nối lại cuộc tấn công vào các tuyến đường tiếp cận phía bắc từ Sumy. Ngay cả trước khi trận chiến Kondratovka kết thúc, lính xung kích Nga đã xâm nhập dải đất nông thôn Malaya Korchakovka, Novaya Sich, Khrapovshchina, Korchakovka.

Lực lượng Moscow, hoạt động từ Alekseyevka, Varachino và Yablonovka, đã áp sát đối phương, bắt đầu trận chiến giành quyền kiểm soát các khu rừng bao phủ những tuyến đường tiếp cận chuỗi khu dân cư kể trên. Sau khi chiếm được, họ sẽ có thể hoạt động trực tiếp trong khu rừng rộng lớn, khiến mọi nỗ lực phòng thủ dọc theo các tuyến phía bắc còn lại của đối phương trở nên vô nghĩa.

Thời điểm RFAF thực hiện các biện pháp này rất thuận lợi. Tất cả các đơn vị Kiev hiện có đều đang dàn trải dọc biên giới, quân đội Nga đang liên tục tăng cường hoạt động ở phía đông - đông nam của thủ phủ khu vực.

Tình hình tương tự cũng được quan sát thấy ở phía bắc vùng Sumy, các hành động của Nga tại huyện Hlukhiv đang ngăn cản Ukraine tập trung lực lượng để phòng thủ hoặc tiến hành các biện pháp phản công tích cực.

Việc thiếu bộ binh sẽ ngăn cản AFU kiểm soát hoàn toàn các khu rừng. Mùa đông muộn, đồng thời mùa xuân ẩm ướt sẽ ngăn cản lực lượng Kiev đốt rừng, biến chúng thành "bức tường lửa" với hy vọng làm cho các tuyến đường tiếp cận Sumy trở nên bất khả xâm phạm. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc tái triển khai lực lượng đáng kể để đối phó với các hành động của Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở bắc Sumy ngày 1/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, giành thắng lợi, mở rộng vùng đệm an ninh biên giới (Ảnh: Readovka).

Cuộc phản công của Ukraine ở Zaporizhia đã chững lại

Các đơn vị Moscow đột phá, chiếm được Rozhdestvenskoye, nằm ở phía tây bắc Huliaipole. Có khả năng nhóm xung kích Ukraine, cho đến gần đây vẫn đang cố gắng chọc thủng mặt trận tại ngã ba vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk, đã kiệt sức.

Mặc dù AFU chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị trong nỗ lực phản công, nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng nguy hiểm đối với RFAF đã qua.

Có thể giả định rằng việc lực lượng Moscow tiến công về phía Rozhdestvenskoye đang buộc đối phương phải chuyển trọng tâm khỏi Ternovate, điều này sẽ củng cố vị trí của lính xung kích Nga trong việc bảo vệ khu vực này.

Nếu Nga kiểm soát Rozhdestvenskoye, điểm cực tây trong cuộc tiến công vượt sông Gaichur, họ có đầy đủ tiềm năng buộc các đơn vị Kiev phải hành động theo kịch bản của mình. Tất nhiên, các đơn vị tiền tuyến thuộc Tập đoàn quân 36 RFAF sẽ gặp khó khăn.

Việc giữ vững ngôi làng sẽ tương đương với một "phòng thủ tiền đồn", với AFU ở cả phía trước và hai bên sườn, và khả năng liên lạc với hậu phương bị gián đoạn.

Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm bảo vệ Ternovate, rõ ràng là Kiev không có cách nào để đẩy mạnh đột phá, tổn thất của họ sẽ rất lớn. Quân đội Ukraine thích phương án bỏ qua các điểm kháng cự và cố gắng phá vỡ liên lạc giữa chúng, nhưng ưu thế hỏa lực của Nga khiến phương án này luôn vô ích.

Do đó, Rozhdestvenskoye đại diện cho sự dịch chuyển trọng tâm của cuộc chiến từ khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân 29 sang khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân 36 RFAF.

Về lâu dài, điều này sẽ cho phép quân đội Nga phát triển hơn nữa cuộc tấn công vào sườn của khu vực phòng thủ Orekhov, hoàn toàn trái ngược với kế hoạch ban đầu của Bộ chỉ huy Kiev, vốn hy vọng đẩy lùi nhóm binh sĩ đối phương vượt qua Gaichur và làm gián đoạn cuộc tấn công theo hướng Zaporizhia.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 1/3. Lực lượng Moscow chặn đứng đà phản công của Kiev và nối lại tấn công, giành thêm một số vị trí mới (Ảnh: Readovka).

Konstantinovka: Sự im lặng trước cơn bão

Các đơn vị Moscow hoạt động trong khu vực đô thị Konstantinovka đang chuẩn bị cho cuộc tấn công tổng lực vào thành phố. Cơn bão lớn dần dần hình thành.

Một dấu hiệu cho thấy điều này là cuộc tấn công của Không quân - Vũ trụ Nga vào con đập của hồ Khrushchev ngày 25/2, khiến nước sông Krivoy Torets dâng cao, làm ngập lụt một đoạn đường cao tốc N-21 và đường nông thôn phía sau nó. Do đó, lực lượng Kiev đồn trú ở Konstantinovka chỉ có thể dựa vào các tuyến đường vận chuyển hàng hóa thay thế, phức tạp.

Những tuyến đường này có thể chạy dọc theo các con đường đất trên đập của hồ chứa số 9 và hồ Koropeysky. Cả hai đều nằm ở phía bắc Dolgaya Balka. Có một tuyến đường tiềm năng khác mà AFU có thể sử dụng để tiếp tế cho Konstantinovka. Tuyến đường này cũng bắt đầu từ Druzhkovka, nhưng đi vòng qua khu vực bị ngập lụt ở phía bắc, băng qua làng Kurtovka, một mỏ đất sét, Izhevka, Molocharka, rồi rẽ thẳng vào Konstantinovka.

Do các tuyến đường nói trên nằm rất gần tiền tuyến, Ukraine chỉ có thể dựa vào robot mặt đất. Tuy nhiên, chúng cũng là mục tiêu của UAV FPV Nga, và chúng có khả năng mang tải trọng tương đối nhỏ.

Thế nên, lực lượng Kiev bảo vệ Konstantinovka sẽ thiếu hụt nguồn cung cấp. Trong tình hình hiện tại, nhóm binh sĩ Ukraine đồn trú chỉ được cung cấp những nhu yếu phẩm tối thiểu, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, điều mà trong điều kiện như vậy sẽ nhanh chóng suy giảm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 1/3. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kinh nghiệm từ các chiến dịch trước đây đã nhiều lần chứng minh rằng ngay cả khi đạn dược và vật tư khác được dự trữ trước, chúng cũng nhanh chóng cạn kiệt nếu không được bổ sung đầy đủ. Do đó, Sư đoàn Dù Cận vệ 98 và Tập đoàn quân số 8 RFAF, trong khi chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công, đang chờ đợi đối phương rơi vào tình thế "nguy hiểm" do bị cô lập về hậu cần.

Việc sông Krivoy Torets bị ngập lụt có thể dẫn đến việc nhóm đồn trú của Ukraine bị chia cắt thành hai "mặt trận" riêng biệt, dọc theo bờ bắc và bờ nam. Thành phố có 8 điểm vượt sông dành cho AFU, nhưng chắc chắn một số cây cầu lớn nhỏ này đã bị phá hủy hoặc đang bị hỏa lực trực tiếp khống chế. Không quân - Vũ trụ Nga sẽ sớm xóa sổ những điểm còn lại.

Lực lượng Moscow đã chuẩn bị một đầu cầu để đánh bọc sườn phía nam vào cứ điểm phòng thủ Verkhnyaya Tersa của Ukraine.