Nga - Ấn Độ tăng tốc đàm phán sản xuất chung "bóng ma bầu trời" Su-57

Tiêm kích Su-57 (Ảnh: Eurasian Times).

Các cuộc đàm phán về việc cung cấp và sản xuất tiêm kích Su-57 tại quốc gia Nam Á này đã bước vào “giai đoạn kỹ thuật sâu”, ông Vadim Badekha, Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC), nói với hãng tin Tass bên lề triển lãm hàng không Wings India tại thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ.

“Những hợp đồng như vậy, dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, sẽ định hình quỹ đạo hợp tác trong nhiều thập kỷ tới”, ông Badekha nhấn mạnh.

Ông cho biết các cuộc đàm phán xoay quanh “việc sản xuất máy bay Su-57 tại Ấn Độ, tại các cơ sở hiện đang dùng để sản xuất máy bay Su-30, cũng như việc tận dụng tối đa công nghiệp và các hệ thống của Ấn Độ trên loại máy bay này".

“Vì vậy, hợp đồng đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và chuyên sâu”, ông Badekha nói.

Các máy bay Il-114-300 của Nga và SJ-100 đã được trưng bày tại triển lãm hàng không ở Hyderabad hôm 29/1. Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited (HAL) do nhà nước Ấn Độ hậu thuẫn đã tham gia liên doanh với UAC để sản xuất máy bay phản lực Sukhoi SJ-100, đồng thời ký thỏa thuận cung cấp 6 máy bay Ilyushin cho một công ty Ấn Độ trong khuôn khổ triển lãm.

Nga bắt đầu xuất khẩu Su-57 từ năm 2025, với các chuyến giao hàng đầu tiên cho Algeria.

Tại Triển lãm Hàng không Dubai hồi tháng 11/2025, Moscow đã công bố đề nghị cho phép sản xuất Su-57 theo giấy phép đầy đủ tại Ấn Độ, kèm theo việc chuyển giao công nghệ không hạn chế, mức độ tiếp cận mà chưa có đối tác quốc phòng phương Tây nào dành cho Ấn Độ.

Những diễn biến này phù hợp với sáng kiến của Ấn Độ nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước. Gần 60% trang bị quốc phòng của Lực lượng Vũ trang Ấn Độ có nguồn gốc từ Liên Xô/Nga, trong khi 45% đội hình tiêm kích của Không quân Ấn Độ hiện nay là máy bay tiêm kích Sukhoi Su-30MKI.

Su-57 là tiêm kích 2 động cơ, thế hệ thứ 5, có thiết kế vượt trội nhằm tiêu diệt mục tiêu trên không, mặt đất và trên biển. Máy bay được chế tạo để cạnh tranh với các tiêm kích thế hệ năm của NATO như F-22 Raptor và F-35 Lightning II, với khả năng tàng hình nhờ vật liệu composite, và có thể bay hành trình ở tốc độ siêu âm.

Đây là tiêm kích tàng hình đa năng, có thể thực hiện nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, trinh sát và tác chiến điện tử. Nga đang tích hợp nhiều loại vũ khí uy lực lên Su-57, gồm tên lửa tầm xa R-37M và cả tên lửa siêu vượt âm.

Ngoài ra, máy bay còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng phát hiện mối đe dọa, hỗ trợ phi công và góp phần ra quyết định chính xác. Nhờ các ưu điểm này, Su-57 còn được mệnh danh là "bóng ma bầu trời".