Chiến sự Ukraine gây nhiều mất mát và tổn thất cho cả đôi bên (Ảnh minh họa: Reuters).

Ukraine tập kích quy mô lớn vào miền Nam Nga

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) đã phát động một cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn nhắm vào các khu vực phía Nam của Nga với tâm điểm là thành phố Novorossiysk.

Ngược lại, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục cuộc tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Cụm tác chiến phía Bắc RFAF báo cáo rằng làng Krugloe thuộc vùng Kharkov đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow.

Đồng thời, các hoạt động của RFAF ở khu vực Liman (Lyman) đang tăng cường. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã chiếm được Drobysheve - một thắng lợi lãnh thổ có ý nghĩa chiến thuật quan trọng, mở đầu cho việc bao vây một phần khu vực phòng thủ của Ukraine xung quanh Liman.

Nếu báo cáo này được xác nhận, lực lượng Kiev sẽ rơi vào thế khó khăn về mặt tác chiến: các hành lang tiếp tế còn lại vào thành phố sẽ bị thu hẹp xuống chỉ còn một vài tuyến đường rất dễ bị tấn công, khiến việc tiếp tế, luân chuyển và phương án rút lui có trật tự trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Mặc dù Nga chưa bao vây hoàn toàn, nhưng áp lực chiến thuật lên lực lượng phòng thủ của Ukraine đang gia tăng mạnh mẽ.

Trong bối cảnh Mỹ - Israel tấn công Iran, quân đội Nga tiếp tục đẩy mạnh đột phá, trọng tâm là vùng biên giới Sumy và Kharkov, giành thêm một số thắng lợi (Ảnh: Military Summary).

Nga đảo cánh như "con lắc" ở phía bắc Sumy

Theo kênh Readovka, quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát tại huyện Hlukhiv thuộc vùng Sumy trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho chiến dịch tấn công xuân - hè ở phía bắc tỉnh này đang diễn ra ráo riết.

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã chiếm được làng Sopych và trạm kiểm soát đường bộ quốc tế Bachevsk. Các đơn vị Moscow cũng mở rộng vùng kiểm soát về phía nam, hoạt động từ khu vực Sidorovka.

Kế hoạch tổng thể của Bộ chỉ huy Moscow rất rõ ràng: cắt đứt mũi nhọn được hình thành bởi khúc uốn cong trên biên giới giữa các vùng Kursk và Bryansk của Nga với vùng Sumy của Ukraine. Điều này có nghĩa là mục tiêu trung gian của RFAF ở giai đoạn hiện nay là tiến đến tuyến Tolstodubovo - Bachevsk - Sukhodol - Yastrebshchina.

Mặc dù tình hình ngày càng xấu đi, Bộ chỉ huy Kiev vẫn áp dụng chiến thuật chờ đợi và quan sát, AFU ở tất cả các mặt trận ở tỉnh Sumy đang duy trì thế phòng thủ thụ động. Điều này có thể được giải thích bởi sự chuẩn bị của họ nhằm đối phó chiến dịch tấn công mùa xuân - hè của Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở bắc Sumy ngày 2/3. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, giành thắng lợi, mở rộng vùng đệm an ninh biên giới (Ảnh: Readovka).

Có lý do để tin rằng mặt trận phía bắc sẽ là trọng tâm của quân đội Nga không kém gì các khu vực trung tâm, nơi diễn ra trận chiến giành phần còn lại của Donetsk. Vì vậy, sức kháng cự của Ukraine ở tỉnh Sumy suy yếu không chỉ do thiếu lực lượng cho các biện pháp phản công quy mô lớn. Bộ chỉ huy Kiev sẽ chỉ bắt đầu các hoạt động tích cực một khi hiểu được ý định của Moscow.

Tại tỉnh Sumy, hiện có một số dấu hiệu cho thấy điều gì có thể chờ đợi quân đội Ukraine ngay từ tháng 5 tới đây. Mục tiêu của Nga rõ ràng là thủ phủ khu vực, mặc dù vẫn còn những lựa chọn khác. Cụm tác chiến phía Bắc RFAF có nhiều cơ hội gây bất ngờ cho Kiev bằng cách theo đuổi các kịch bản khó lường.

Quân đội Nga đang hoạt động tích cực ở nhiều khu vực trải dài hàng trăm km biên giới giữa tỉnh Sumy và phía bắc tỉnh Kharkov. Bằng cách sử dụng chiến thuật "con lắc", tấn công các đoạn biên giới mới và chuyển hướng từ phía bắc sang phía nam khu vực trách nhiệm của mình, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang đẩy AFU vào tình thế khẩn cấp, khiến họ không thể phản ứng kịp thời trước cuộc khủng hoảng tác chiến đang nhanh chóng nổi lên.

Ukraine đánh bật Nga khỏi 9 khu dân cư theo hướng Aleksandrivka

Ukrainska Pravda đưa tin, Lực lượng xung kích đường không Ukraine báo cáo việc giải tỏa thành công 9 khu dân cư theo hướng Aleksandrivka nằm trên biên giới của các vùng Donetsk, Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

Báo cáo viết: "Tính đến nay, 9 khu dân cư đã được giải tỏa. 3 khu dân cư đã được quét sạch trong khu vực của chúng ta, và đang tiến hành công tác dọn dẹp thêm một số khu dân cư khác".

Được biết, các đơn vị và tiểu đoàn thuộc Lực lượng xung kích đường không Ukraine tiếp tục các hoạt động phản công tích cực theo hướng Aleksandrivka, áp đặt các điều kiện chiến đấu của mình lên đối phương.

Chiến dịch, bao gồm một cuộc tấn công có hệ thống và quy mô lớn, đã loại bỏ nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự và thiết bị đặc biệt của quân đội Nga.

Quân đội Ukraine cho biết chiến dịch được thực hiện theo một kế hoạch cụ thể, và chỉ một tuần sau đó, nhờ các quyết định được đưa ra và việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật, lực lượng Moscow đã bị hạn chế truy cập vào mạng Starlink. Điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức tình hình của RFAF và làm phức tạp việc chỉ huy và kiểm soát ban đầu của các đơn vị Moscow, nhưng đối phương không ngừng tiến công.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch, từ ngày 29/1 đến nay, theo Lực lượng xung kích đường không Ukraine, tổn thất của Moscow lên tới 6.537 người, trong đó 4.355 thiệt mạng, 2.167 bị thương. Có 15 binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh.

Chiếm Krugloe, Nga mở rộng vùng đệm Kharkov

Kênh Rybar đưa tin, tại khu vực Burluk, các đơn vị Moscow đang liên tục mở rộng vùng kiểm soát của họ ở khu vực biên giới tỉnh Kharkov. Lính xung kích đang tiến công vào một số khu vực, bất chấp các cuộc phản công thường xuyên của Ukraine.

Phía tây Volchansk (Vovchansk), lực lượng Moscow đang đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí ở bờ trái sông Seversky Donets. Cách đây một thời gian, họ cuối cùng đã giải tỏa vùng ngoại ô Liman và thiết lập quyền kiểm soát các vành đai rừng dọc theo con đường giữa Liman và Vilcha.

Xa hơn về phía đông, quân đội Nga đã bao vây các đội hình Ukraine ở khu vực Vershina trong một số cuộc tấn công. AFU bám trụ vào các vị trí trong rừng trong một thời gian dài, vì việc chiếm được chúng sẽ mở đường cho lực lượng Moscow tiến vào Zybino và tạo ra nguy cơ bao vây đơn vị Kiev ở Khutory Volchansk.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong đống đổ nát tại khu định cư Khutor, lính xung kích Nga, được hỗ trợ bởi các phi công điều khiển UAV, đang nỗ lực đánh bật AFU khỏi trung tâm ngôi làng.

Quân đội Nga cũng đã giải tỏa Krugloe sau nhiều tuần giao tranh. Các nhóm tiên phong đang đẩy mạnh đột phá vào Nesternoye, việc đánh sập cứ điểm này sẽ cho phép lực lượng Moscow thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực trên một phần tả ngạn sông Vovchya giữa Nikolaevka và Budarki.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy và Kharkov ngày 2/3. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, hiện thực hóa ý đồ thiết lập "vùng đệm an ninh" dọc biên giới (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía đông, lực lượng Kiev vẫn duy trì quyền kiểm soát các khu vực rừng gần Chugunovka. Tại đây, họ đang tập trung nhân lực để xóa sổ một cứ điểm lớn nằm gần đó, nhưng lại rơi vào tình thế là mục tiêu ưu tiên cho pháo binh và UAV Nga.

Hầu hết các hành động của Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang nhằm mục đích cải thiện tình hình chiến thuật ở một số khu vực nhất định. Họ không tiến hành các hoạt động quy mô lớn, thay vào đó là các cuộc đột kích lẻ tẻ dọc theo toàn bộ chiều dài chiến tuyến. Điều này buộc AFU phải duy trì lực lượng dự bị đáng kể và phân tán trên nhiều tuyến phòng thủ cùng lúc.