Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa siêu vượt âm tập kích trả đũa Mỹ - Israel

Lực lượng quân đội Iran đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fattah trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) đưa tin hôm 28/2.

Iran đã mở chiến dịch không kích trả đũa Mỹ và Israel vào cùng ngày sau khi Washington và Tel Aviv phóng loạt tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Tehran, làm căng thẳng leo thang.

Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa siêu vượt âm tập kích Mỹ - Israel (Video: RT).

Các đoạn video do các hãng tin RT và Sputnik đăng tải cho thấy tên lửa Fattah bay trên bầu trời. Hiện không rõ, các đoạn video này được quay ở đâu và nhằm vào mục tiêu nào của Mỹ hay Israel, cũng như hiệu quả của cuộc tập kích.

Fattah-1 là tên lửa siêu vượt âm đầu tiên do Iran tự phát triển, chính thức ra mắt hồi tháng 6/2023 và được đặt tên bởi Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei.

Tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới này dài khoảng 12m, sử dụng nhiên liệu rắn, hệ thống đẩy một tầng và có thể mang theo đầu đạn nặng tới 200kg. Sở hữu tầm bắn lên tới 1.400km, vũ khí đủ khả năng tấn công mọi mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel.

Điểm nổi bật của Fattah-1 nằm ở tốc độ và khả năng cơ động vượt trội. Với phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) cùng đầu đạn hồi quyển cơ động (MaRV) được tích hợp, tên lửa có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa Mach 15 (gấp 15 lần tốc độ âm thanh) và thay đổi quỹ đạo linh hoạt xuyên suốt hành trình bay, đặc biệt ở giai đoạn tái nhập khí quyển.

Theo các chuyên gia, Fattah-1 được thiết kế chuyên biệt để tăng khả năng xuyên phá các hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Israel như Iron Dome, David’s Sling và Arrow.

Sau đó, Iran tuyên bố tung bản nâng cấp Fattah-2. Với tốc độ Mach 5-20 và khả năng cơ động vượt trội, Fattah-2 từng khiến hệ thống phòng không “Vòm Sắt” (Iron Dome) của Israel bị quá tải và để lọt lưới.

Chuyên gia Fabian Hinz từ IISS nhận định: “Fattah-2 không chỉ nhanh mà còn thông minh. Khả năng cơ động của nó khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại phải vật lộn để theo kịp”.

Fattah-2 được thiết kế với hình dạng khí động học đặc biệt, tạo ra lớp plasma trung hòa điện tích khi bay ở tốc độ siêu vượt âm, làm giảm khả năng bị phát hiện bởi radar.

Theo TASS, tên lửa mang đầu đạn nặng 450-500kg, có thể là đầu đạn phân mảnh hoặc nổ mạnh, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng các mục tiêu quân sự như hầm chỉ huy, radar, căn cứ không quân. Tháng 6 năm ngoái, Fattah-2 được Iran sử dụng để tấn công các mục tiêu chiến lược tại Tel Aviv và Haifa, với một số quả đạn được cho là đã phá hủy một phần khu phức hợp Kiryat, nơi đặt trụ sở Bộ Quốc phòng Israel.

Chuyên gia Malcolm Davis từ Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI) đánh giá: “Fattah-2 đại diện cho một bước nhảy vọt của Iran trong công nghệ tên lửa. Với tốc độ và khả năng cơ động, nó có thể áp đảo ngay cả những hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất như Vòm Sắt, vốn không được thiết kế để đối phó với tên lửa siêu vượt âm”.