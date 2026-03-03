Nỗi lo của Ukraine khi chiến sự ở Trung Đông leo thang

Một tổ hợp phòng không Patriot (Ảnh: AFP).

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran có thể gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung tên lửa cho hệ thống phòng không của Ukraine nếu xung đột kéo dài.

Khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran, Tehran đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ. Cuộc chiến này làm dấy lên lo ngại tại Ukraine về những tác động tiềm tàng đối với năng lực phòng không của nước này, vốn phụ thuộc nhiều vào hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, loại cũng được Washington sử dụng tại Trung Đông.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với các nhà báo ngày 2/3 rằng, hiện tại Ukraine chưa gặp phải nguy cơ bị mất nguồn cung tên lửa đánh chặn PAC-3, tuy nhiên đây là điều mà Kiev lo lắng.

“Mọi người đều hiểu rằng những vũ khí phù hợp là phao cứu sinh của chúng tôi", ông nói.

Tình trạng thiếu tên lửa phòng không từng khiến một số hệ thống phòng không của Ukraine có thời điểm rơi vào trạng thái “trống trơn”, bao gồm cả đầu tháng 2, trong bối cảnh nguy cơ các đợt tấn công tiếp theo của Nga, ông Yurii Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân, cho biết.

Theo ông Zelensky, chương trình PURL vẫn đang được triển khai. Được Mỹ và NATO ký kết vào tháng 7 năm ngoái, thỏa thuận PURL thiết lập cơ chế để các quốc gia thành viên NATO và đối tác mua sắm các trang thiết bị do Mỹ sản xuất, rồi chuyển chúng cho Ukraine.

Ông Zelensky nói thêm rằng một cuộc chiến kéo dài và các hoạt động tác chiến cường độ cao sẽ ảnh hưởng đến hệ thống phòng không của Ukraine. “Dĩ nhiên, chúng tôi hiểu rằng một cuộc chiến dài hơi và cường độ giao tranh sẽ ảnh hưởng đến lượng trang thiết bị phòng không mà chúng tôi nhận được", ông nói.

Ivan Kyrychevsky, một binh sĩ thuộc Trung đoàn 413 “Raid” của Lực lượng Hệ thống Không người lái, nói với Kyiv Independent rằng xung đột Trung Đông có thể tác động đáng kể đến cuộc chiến Nga - Ukraine, đặc biệt nếu nguồn lực sản xuất vũ khí trở nên khan hiếm và các tuyến hậu cần bị gián đoạn.

“Có quá nhiều biến số, vì vậy không thể bàn cụ thể về các vấn đề tiềm tàng với tên lửa phòng không. Cầu mong rằng chúng ta chỉ gặp vấn đề với tên lửa phòng không", ông Kyrychevsky nói. Ông cũng cho biết Ukraine có sự hậu thuẫn từ châu Âu và “một phương án bảo đảm bổ sung”.

Kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc tài trợ quy mô lớn và chuyển giao viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, Kiev buộc phải chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ từ châu Âu và ngành công nghiệp quốc phòng trong nước để duy trì khả năng chiến đấu trên chiến trường.

Jenny Mathers, giảng viên chính trị quốc tế tại Đại học Aberystwyth của Anh, cho biết: “Giả sử xung đột không sớm lắng xuống trong vài ngày hay thậm chí vài tuần tới, thì tình trạng bất ổn và bất định gia tăng ở Trung Đông cũng sẽ trói buộc sự chú ý và nguồn lực của Mỹ, có thể ở quy mô lớn và trong một thời gian đáng kể".

Jamie Shea, chuyên gia phân tích quốc phòng và an ninh tại Chatham House, cũng cho rằng “nếu cuộc chiến của Mỹ với Iran kéo dài một thời gian, nó có thể cản trở khả năng của châu Âu trong việc mua vũ khí từ Mỹ (đặc biệt là phòng không) để gửi tới Kiev, bởi Mỹ đã điều thêm các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ các căn cứ của mình trên khắp Trung Đông".

Giá dầu tăng cao do chiến sự cũng là một yếu tố tiêu cực đối với phía Ukraine.

“Giá dầu có thể tăng vọt lên 100 USD/thùng, hoặc thậm chí cao hơn. Điều đó rất nguy hiểm đối với chúng tôi, vì Nga có thể được hưởng lợi. Nó đồng nghĩa với nguồn thu dầu mỏ bổ sung cho Nga, mà đây chính là nguồn tài trợ chủ yếu cho cuộc chiến", nhà phân tích chính trị Volodymyr Fesenko cho biết.