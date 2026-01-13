Nga tập kích tên lửa dữ dội vào Ukraine

Nga tập kích Ukraine rạng sáng 13/1 (Ảnh: Pravda).

Kyiv Independent đưa tin, đêm qua, rạng sáng nay 13/1, hạ tầng năng lượng ở khu vực Kiev của Ukraine một lần nữa trở thành mục tiêu không kích của máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga. Cuộc tập kích được đánh giá là dữ dội nhất kể từ đầu năm nay.

Đơn vị vận hành lưới điện Ukraine, Ukrenergo, cho biết các đợt cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng tại Kiev. DTEK, một công ty năng lượng tư nhân của Ukraine, cho biết cuộc tấn công của Nga đã gây hư hại nặng cho thiết bị tại một nhà máy nhiệt điện của công ty. Theo DTEK, đây là lần tấn công thứ 8 nhằm vào các nhà máy nhiệt điện của họ kể từ tháng 10 năm ngoái.

Trước đó, trong đêm 9/1, Nga đã ồ ạt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến 4 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương tại Kiev. Sau cuộc tấn công này, thủ đô Ukraine bị mất điện, hệ thống sưởi và nước sinh hoạt, đúng vào thời điểm những ngày lạnh nhất của mùa đông đang đến gần.

Ngay sau đòn tập kích, khoảng 6.000 tòa nhà trong thành phố bị cắt điện. Tính đến ngày 12/1, vẫn còn khoảng 800 khu nhà dân cư chưa được khôi phục điện, trong khi các đội sửa chữa tiếp tục làm việc để khôi phục nguồn cung.

“Có thể đây chưa phải là cuộc tấn công tồi tệ nhất, nhưng đây là tác động nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến. So với tất cả các mùa đông trước đây, tình hình hiện nay là tồi tệ nhất”, bà Olena Pavlenko, Chủ tịch tổ chức nghiên cứu chính sách năng lượng DiXi Group có trụ sở tại Kiev, chia sẻ.

Kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra vào tháng 2/2022, Nga đã liên tục nhắm vào hệ thống điện của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhằm làm gián đoạn nguồn cung điện và sưởi ấm trong mùa đông, trong bối cảnh hệ thống phòng không Ukraine đang chịu áp lực lớn để đánh chặn các đợt tấn công dồn dập.

Các kênh giám sát trên Telegram của Ukraine cho biết khoảng 20 tên lửa đạn đạo đã được phóng trong vòng khoảng một giờ trong đêm, mà họ mô tả là đòn tấn công kéo dài nhất kể từ đầu năm nay.

Trong khi đó, theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 18 tên lửa đạn đạo, bảy tên lửa hành trình, cùng với 293 máy bay không người lái loại Shahed. Hạ tầng năng lượng tại các tỉnh Kharkov, Zaporizhia và Dnipropetrovsk cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công.

Tại Kharkov, thành phố cách biên giới Nga khoảng 30km và cũng là mục tiêu thường xuyên của Moscow, Thống đốc vùng Oleh Syniehubov cho biết 4 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một cuộc tấn công nhằm vào vùng ngoại ô thành phố.

Cơ quan Cứu hộ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho hay, cuộc tấn công tại Kharkov đã đánh trúng một trung tâm bưu chính, phá hủy các tòa nhà và gây ra nhiều đám cháy trên diện tích khoảng 500m². Lực lượng cứu hộ đã đưa 30 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có 2 người được kéo ra từ dưới đống đổ nát.

Tại thành phố cảng phía nam Odessa, 5 người bị thương do cuộc tập kích của Nga.

Trong khi đó, 2 người khác bị thương trong một cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố công nghiệp Kryvyi Rih ở miền Trung Ukraine, khiến cơ sở hạ tầng dân sự, nhà ở và các đường ống dẫn khí bị hư hại.