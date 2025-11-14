Nga, Ukraine ồ ạt không kích đáp trả nhau

UAV phát nổ ở Kiev rạng sáng 14/11 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đêm qua, rạng sáng nay 14/11, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn ít nhất 216 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên 11 vùng và Biển Đen. Trong đó, 66 UAV rơi xuống vùng Krasnodar, 45 chiếc khác trên vùng Saratov.

Đây là một trong những cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra cách đây gần 4 năm.

Bộ Quốc phòng Nga không nêu số thương vong hoặc thiệt hại, chỉ ghi nhận hiệu quả của việc đánh chặn.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công gần đây nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở các vùng phía nam của Nga, bao gồm các cơ sở cảng ở Krasnodar Krai.

Theo thông tin từ nhiều kênh Telegram Nga và chính quyền địa phương, UAV của Ukraine đã tập kích thành phố cảng Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar Krai của Nga, gây hư hại một nhà ga dầu và làm bùng phát một đám cháy lớn.

Cuộc tập kích nhắm vào tổ hợp dầu Sheskharis, một nhà ga xuất khẩu dầu quan trọng, đóng vai trò điểm cuối của các đường ống do Transneft, công ty đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới thuộc sở hữu nhà nước Nga, vận hành.

Sở chỉ huy tác chiến vùng Krasnodar Krai cho biết một số cơ sở ven biển đã bị hư hại trong cuộc tấn công.

Hãng tin RIA Novosti cũng cho hay, một tàu dân sự trong cảng đã bị trúng hỏa lực trong cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine khiến 3 thành viên thủy thủ đoàn bị thương.

Novorossiysk, một trung tâm trọng yếu trong mạng lưới hậu cần và hạ tầng năng lượng của Nga ở Biển Đen, đã nhiều lần trở thành mục tiêu tập kích của Ukraine.

Ukraine cũng nhắm đến nhà máy lọc dầu ở Saratov cách biên giới Ukraine khoảng 600km. Cơ sở này, thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft, có công suất chế biến 140.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Nhà máy sản xuất hơn 20 loại sản phẩm dầu mỏ khác nhau, bao gồm xăng, diesel, dầu nhiên liệu và bitum.

Chỉ riêng trong mùa thu này, nhà máy lọc dầu trên đã 4 lần bị tập kích. Các cuộc tấn công trước đó đã buộc cơ sở phải tạm thời ngừng tiếp nhận dầu vào tháng 8.

Lực lượng Ukraine đã áp dụng một chiến thuật mới cho các hoạt động tập kích ban đêm, kết hợp việc triển khai hàng loạt UAV thông thường với các UAV trinh sát được điều khiển theo thời gian thực bởi các kíp vận hành. Những cuộc tấn công gần đây đã sử dụng UAV Lyuty và FP-1 để thực hiện đòn đánh và gây nhiễu, trong khi FP-2 được dùng để hiệu chỉnh đòn tấn công và xác định vị trí phòng không.

FP-2, được phát triển bởi Fire Point, được trang bị hệ thống dẫn đường quang - điện tử và đầu đạn nặng tới 105 kg, cho phép tấn công các mục tiêu kiên cố ở cự ly hàng trăm km. Các kíp vận hành FP-2 theo dõi hiệu quả các cuộc tấn công đang diễn ra và bằng cách xác định mục tiêu, điều chỉnh các đòn đánh của họ.

Trong khi đó, Nga cũng tăng cường các cuộc không kích hỗn hợp quy mô lớn vào Ukraine.

Đêm qua, Nga mở một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và các tỉnh thành khác của Ukraine bằng hàng trăm UAV và tên lửa. Cuộc tập kích khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 26 người bị thương.

Trong những tháng gần đây, Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong nỗ lực đẩy Ukraine vào một mùa đông khắc nghiệt nữa.

Trong cuộc tấn công ngày 8/11, các thành phố Ukraine đã hứng chịu “một trong những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trực tiếp nhằm vào các cơ sở năng lượng lớn nhất” kể từ khi xung đột nổ ra.

Cuộc tấn công buộc các thành phố Ukraine, bao gồm Kiev, phải thực hiện hơn 12 giờ cắt điện khẩn cấp để ổn định tình hình năng lượng.