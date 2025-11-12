Lính Nga dùng xe máy để tiến vào Pokrovsk, lợi dụng sương dày đặc (Ảnh: Reuters).

Nga cho biết lực lượng của họ đã tiến sâu hơn vào các thành phố Pokrovsk và Kupyansk ở miền Đông Ukraine vào ngày 11/11, với một đoạn video cho thấy binh sĩ Nga đi vào Pokrovsk bằng xe máy và thậm chí ngồi trên nóc những ô tô và xe tải hư hỏng.

Moscow nói rằng việc kiểm soát Pokrovsk, thành phố được ví như “cánh cổng tiến vào Donetsk”, sẽ giúp họ có bàn đạp để tiến lên phía bắc, hướng tới 2 thành phố lớn nhất còn do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Nga đã đe dọa Pokrovsk suốt hơn một năm qua, sử dụng chiến thuật gọng kìm nhằm bao vây và đe dọa các tuyến hậu cần, thay vì các đợt tấn công trực diện đẫm máu như đã thực hiện khi kiểm soát thành phố Bakhmut năm 2023.

Quân đội Ukraine cho biết khoảng 300 binh sĩ Nga hiện ở bên trong Pokrovsk và Moscow đã tăng cường nỗ lực đưa thêm quân vào trong vài ngày qua, lợi dụng sương mù dày đặc.

Các blogger quân sự Nga ngày 11/11 đăng một đoạn video cho thấy những gì họ nói là lực lượng Nga tiến vào Pokrovsk dọc theo một con đường bao phủ trong sương mù. Một số người dùng Telegram nhận xét khung cảnh giống trong bộ phim hành động Mad Max năm 1979.

Đoạn video cho thấy lực lượng Nga di chuyển trên xe máy và đủ loại xe cộ kỳ dị khác. Nhiều xe không còn cửa và kính, chạy trên con đường đầy mảnh vỡ trong khi các binh sĩ đứng quan sát. Một số lính Nga ngồi trên nóc một chiếc xe hư hại. Một máy bay không người lái xuất hiện bên vệ đường.

Hình ảnh được xác minh địa điểm trong video là Pokrovsk dựa trên bố cục con đường, biển báo, tháp điện và cây cối xuất hiện trong cảnh quay, trùng khớp với hình ảnh vệ tinh và dữ liệu lưu trữ khu vực.

Moscow và Kiev đưa ra các tuyên bố trái ngược về trận chiến tại Pokrovsk: Moscow nói trong nhiều ngày liền rằng thành phố đã bị bao vây, trong khi Kiev phủ nhận Nga kiểm soát thành phố và khẳng định hôm 10/11 rằng họ vẫn có thể tiếp tế cho Myrnohrad ở gần đó.

Các bản đồ chiến trường mã nguồn mở từ cả 2 phía cho thấy Nga đã thực hiện chiến thuật gọng kìm quanh thành phố và gần như khép vòng bao vây, dù Kiev cố gắng phản công quanh thị trấn Dobropillia.

Trả lời phỏng vấn New York Post, Tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết Nga đang tập trung khoảng 150.000 quân trong chiến dịch kiểm soát Pokrovsk, với các nhóm cơ giới và lữ đoàn lính thủy đánh bộ tham gia mũi tấn công.

Nga nói lực lượng của họ đã giành toàn quyền kiểm soát phần phía đông của Kupyansk thuộc vùng Kharkov của Ukraine và đang tích cực tiến lên phía tây bắc và phía đông Pokrovsk.

Nga cũng nói thêm quân đội của họ đã kiểm soát khu định cư Novouspenivske ở vùng Zaporizhia phía đông nam.

Một chỉ huy Nga, sử dụng biệt danh “Hunter” và tự nhận là chỉ huy đơn vị tấn công thuộc Trung đoàn súng trường cơ giới số 1486, nói rằng lực lượng của ông đã kiểm soát được một kho dầu ở rìa phía đông Kupyansk.

Trong một tuyên bố video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, viên chỉ huy này cho biết lực lượng của mình đã kiểm soát một loạt điểm dừng tàu dọc tuyến đường sắt tới Kupyansk Vuzlovyi, một khu định cư cách trung tâm Kupyansk khoảng 6km.

Quân đội Nga tuyên bố họ hiện kiểm soát hơn 19% lãnh thổ Ukraine, tương đương khoảng 116.000km². Các bản đồ của Ukraine theo dõi biến động chiến tuyến cho thấy Nga kiểm soát 19,1% lãnh thổ Ukraine, tăng từ mức 18% gần 3 năm trước.