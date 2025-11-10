Nga dàn quân vây ép khốc liệt, “bom hẹn giờ” Pokrovsk trực chờ phát nổ

Lính Ukraine khai hỏa ở Donetsk (Ảnh: Getty).

Trận chiến Pokrovsk đã trở thành tâm điểm của các báo cáo quân sự trong nhiều ngày qua. Đối với quân đội Ukraine, cuộc giao tranh trên tuyến đầu này là vô cùng quan trọng.

21 tháng sau khi Nga kiểm soát Avdiivka, một vùng ngoại ô của Donetsk, quân đội Nga giờ đây tiếp tục trên đà kiểm soát Pokrovsk, một trung tâm hậu cần khác, đóng vai trò then chốt trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Vào thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Pokrovsk có dân số khoảng 60.000 người, là một đầu mối giao thông và công nghiệp quan trọng ở khu vực Donbass do Ukraine kiểm soát. Đến mùa hè năm 2025, chỉ còn khoảng 1.500 người sinh sống bên trong thành phố này.

Cuộc chiến giành thành phố giáp với vùng Dnipropetrovsk diễn ra ác liệt hơn trong hơn một năm .qua Gần đây, xung đột đã lan ra cả khu vực đô thị của thành phố.

Igor Kimakovsky, trợ lý của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng), nói với hãng tin TASS (Nga) vào cuối tuần trước rằng quân đội Ukraine đã mất cơ hội cuối cùng để rời khỏi Pokrovsk, vì lực lượng Nga đã chặn mọi tuyến đường ra khỏi thành phố.

"Đối phương không thể rời khỏi Pokrovsk nữa. Tuyến đường cuối cùng giờ đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi", ông nói, đồng thời cho biết quân đội Ukraine chỉ có thể rút một phần nhỏ lực lượng về hướng Dimitrov (hay còn gọi là Mirnograd).

Bom hẹn giờ

Rob Lee, nghiên cứu viên cao cấp của Chương trình Á-Âu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ, nói với trang tin DW rằng Pokrovsk là một "vùng xám lớn".

"Rõ ràng, các đơn vị của Nga đang tiến sâu vào thành phố, về phía tây bắc và phía bắc. Vẫn chưa rõ họ kiểm soát bao nhiêu phần trên toàn bộ khu vực này", ông Lee nói, đồng thời cho biết Nga đã tăng cường đáng kể lực lượng quân đội tại thành phố trong tuần qua.

Theo nhiều thống kê, khoảng 200-300 binh sĩ Nga, thậm chí nhiều hơn, đang chiến đấu ở Pokrovsk.

"Càng có nhiều binh sĩ trong thành phố, Nga càng dễ kiểm soát được khu vực này", chuyên gia Lee nói thêm.

Marina Miron, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Đạo đức Quân sự và Khoa Nghiên cứu Quốc phòng thuộc trường King's College London, cho rằng vấn đề chính của lực lượng Ukraine tại Pokrovsk là việc Nga đã khóa chặt các tuyến hậu cần huyết mạch.

"Quân đội Ukraine đang được tiếp viện bằng máy bay không người lái, cả trên không lẫn trên bộ, bởi vì tình hình rất nguy hiểm. Nếu không thể tiếp viện cho quân đội hoặc sơ tán thương binh, tình hình sẽ căng thẳng giống như một quả bom hẹn giờ vậy”, chuyên gia Miron nhận định.

Vị trí Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Pokrovsk đã thất thủ?

Markus Reisner, một sử gia và là đại tá Lực lượng Vũ trang Áo, đã phân tích tình hình chiến sự tại mặt trận Pokrovsk kể từ khi xung đột nổ ra. Ông cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã không rời khỏi thành phố vì một số lý do.

Ông Resiner nói rằng Ukraine cần đảm bảo một tuyến phòng thủ mới bên ngoài Pokrovsk và Kostyantynivka. Ông cho biết Ukraine đang cố gắng kéo dài thời gian bằng cách ngăn chặn bước tiến của Nga.

Theo ông Reisner, Pokrovsk trên bờ vực thất thủ. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của cuộc chiến.

"Pokrovsk là một thành phố quan trọng. Nga chưa đạt được bất kỳ thành công lớn nào ở các thành phố quan trọng. Nhưng việc giành được Pokrovsk sẽ là một thành công lớn của Nga trong năm nay. Về mặt truyền thông, việc kiểm soát thành phố này vào cuối năm sẽ rất quan trọng", chuyên gia Lee nhận định.

Chuyên gia Reisner cho biết Nga vẫn chưa đạt được bước đột phá tấn công nào trên tiền tuyến, vốn là mục tiêu của Moscow vào mùa hè. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng lực lượng Nga đã giành được những bước tiến đáng kể về lãnh thổ.

Nếu Ukraine mất Pokrovsk, các chuyên gia quân sự dự đoán thành phố này sẽ trở thành căn cứ trung tâm của quân đội Nga trong khu vực, giống như Ukraine từng làm trước đây. Điều này sẽ giúp Nga kiểm soát một khu vực với những tòa nhà cao tầng và mật độ dày đặc, nơi có thể cho phép hàng nghìn binh sĩ đồn trú. Lực lượng Ukraine, bao gồm các đơn vị vận hành máy bay không người lái, tác chiến điện tử và các đơn vị trinh sát, sẽ phải rút lui vào các khu vực rừng rậm.

Theo nhà quan sát quân sự Ukraine Oleksandr Kovalenko, việc kiểm soát Pokrovsk sẽ là bước tiến thành công mang tính "chiến thuật - tác chiến" đầu tiên của quân đội Nga kể từ khi kiểm soát Avdiivka. Trước đó, ông cho biết, trong hơn một năm, những thành công của Nga chủ yếu mang tính chất chiến thuật.

Các nhà phân tích đã vạch ra hai kịch bản có thể xảy ra nếu lực lượng Ukraine buộc phải rút khỏi Pokrovsk.

Thứ nhất, Nga sẽ coi việc kiểm soát Pokrovsk là một bước tiến lớn để bước vào bàn đàm phán với Ukraine và phương Tây. Thứ hai, việc kiểm soát Pokrovsk sẽ khiến Nga quyết tâm phát động các cuộc tấn công tiếp theo. Điều đó có nghĩa là các thành phố khác trong khu vực Donetsk, như Kramatorsk và Sloviansk, có thể trở thành mục tiêu, cũng như khu vực lân cận Dnipropetrovsk.