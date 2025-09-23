Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm (Ảnh: TASS).

“Chiến lược hiệu quả nhất để đối phó với những nỗ lực của châu Âu nhằm thúc đẩy các cách tiếp cận phi thực tế đối với cuộc khủng hoảng Ukraine là tiếp tục gắn kết có trọng tâm với các quốc gia thuộc phương Nam và phương Đông, làm nổi bật những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và tái khẳng định cam kết của chúng tôi đối với việc giải quyết chính trị và ngoại giao phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc”, ông Kirill Logvinov, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nói với TASS ngày 23/9.

Đồng thời, ông Logvinov cáo buộc các nước phương Tây “sẽ làm mọi thứ có thể để cản trở bất kỳ nỗ lực nào ủng hộ tiến trình này”.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm, những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến này thông qua biện pháp ngoại giao, hòa bình đến nay vẫn chưa mang lại kết quả đáng kể.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan cho rằng cuộc xung đột này khó có thể chấm dứt trong tương lai gần.

Theo ông Erdogan, châu Âu không thể hỗ trợ kinh tế cho Ukraine vô thời hạn, và Ukraine không thể cạnh tranh kinh tế với Nga.

Trước đó, ông Erdogan đã tuyên bố ý định giúp tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về việc chấm dứt xung đột.

Vào tháng 8, ông Erdogan và ông Zelensky đã bàn về công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp có thể diễn ra giữa lãnh đạo Ukraine và Nga nhằm đàm phán kết thúc xung đột.

Tuy nhiên, vào đầu tháng này, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Putin và ông Zelensky chưa sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy.