Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) ngày 22/9 cho biết, cuối tuần qua, đơn vị tinh nhuệ “Bóng ma” của họ đã tiến hành chiến dịch nhắm vào thiết bị hàng không hải quân của Nga đặt tại bán đảo Crimea.

Đoạn video từ cuộc tấn công cho thấy máy bay không người lái của Ukraine lao xuống căn cứ quân sự và đánh trúng các thủy phi cơ săn ngầm Be-12 Chaika, đồng thời phá hủy thêm một trực thăng Mi-8 của Nga.

“Hai chiếc Be-12 bị phá hủy. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử loại máy bay này bị bắn hạ”, HUR cho biết trên mạng xã hội.

Be-12 Chaika là loại thủy phi cơ thời Liên Xô vẫn được sử dụng tại Biển Đen, có khả năng phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương.

HUR không tiết lộ thêm chi tiết về vụ tập kích ở Crimea, và thông tin này hiện chưa thể được xác minh độc lập.

Vụ tập kích diễn ra ngay sau khi Ukraine tuyên bố đã phá hủy thêm 3 trực thăng Mi-8 cùng một trạm radar đang hoạt động ở Crimea. Các cuộc tập kích cuối tuần qua chỉ là một phần trong loạt tấn công mới của Kiev nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga, khi binh sĩ Ukraine đã phá hủy nhiều trực thăng, radar và các thiết bị quân sự khác của Moscow trong tháng này.

Ukraine đang gia tăng các cuộc tấn công vào thiết bị hàng không của Moscow trong bối cảnh Nga liên tục sử dụng máy bay không người lái để tấn công, với việc Kyiv gặt hái nhiều thành công tại Biển Đen.

Hồi tháng 5, một máy bay không người lái của Ukraine lần đầu tiên bắn hạ tiêm kích Su-30 của Nga trên Biển Đen.