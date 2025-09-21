Tổng thống Nga sẵn sàng đưa xung đột Ukraine đến hồi kết hòa bình

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump, vẫn quan tâm và sẵn sàng đưa toàn bộ cuộc khủng hoảng Ukraine đến hồi kết hòa bình", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với nhà báo Pavel Zarubin trong cuộc trao đổi hôm 21/9.

Ông Peskov cho biết Moscow sẽ "tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm cơ hội" cho hoạt động ngoại giao.

"Chúng tôi tin tưởng vào nỗ lực của Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump trong vấn đề này. Chúng ta hãy chờ xem kết quả ra sao", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Putin "coi trọng mối quan hệ mang tính xây dựng" với Tổng thống Trump. Ông nhấn mạnh cả hai nhà lãnh đạo đều mong muốn hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin đánh giá cao việc hai nhà lãnh đạo có thể "thảo luận cởi mở về những vấn đề cấp bách và nhạy cảm nhất".

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng đề cập đến chuyến thăm gần đây của Tổng thống Trump tới Anh, một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất.

"Anh là một trong những nước dẫn đầu nhóm ủng hộ cuộc xung đột này", ông Peskov nói, đồng thời cho biết Tổng thống Trump "có lẽ đã được nghe rất nhiều về kế hoạch tiếp tục gây áp lực lên Nga", bao gồm việc sử dụng các biện pháp trừng phạt.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump đã nhiều lần nỗ lực làm trung gian hòa giải xung đột Ukraine.

Ông đã khởi xướng nhiều vòng đàm phán với các quan chức Nga, đỉnh điểm là hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Alaska vào giữa tháng 8. Mặc dù không đạt được đột phá nào, cả hai bên đều mô tả các cuộc đàm phán diễn ra hiệu quả.

Kể từ đó, Tổng thống Trump đã phát đi tín hiệu chuyển hướng từ việc thúc đẩy ngừng bắn ngay lập tức sang tìm kiếm một giải pháp lâu dài. Ông nói rằng Ukraine không thể hy vọng gia nhập NATO hoặc giành lại Crimea, nơi đã bỏ phiếu sát nhập vào Nga từ năm 2014.

Tổng thống Trump gần đây ám chỉ rằng Tổng thống Putin đã làm ông “thất vọng" vì thiếu tiến triển trong việc giải quyết xung đột. Đáp lại, Điện Kremlin tuyên bố Moscow cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn duy trì "ý chí và mục đích chính trị" để theo đuổi một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/9 cho biết các kênh liên lạc giữa đoàn đàm phán Nga và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột hiện ở trạng thái tạm ngừng.

Ông Peskov nhấn mạnh dư luận không nên “nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng”, bởi tiến trình hòa bình là vấn đề phức tạp, khó có thể đem lại kết quả ngay lập tức.