Nga đưa hệ thống Pantsir lên cao để tăng khả năng đánh chặn UAV của Ukraine (Ảnh: Telegram).

Theo tạp chí Military Watch của Mỹ, quân đội Nga đang xây dựng một mạng lưới các tháp được trang bị hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir quanh khu vực thủ đô Moscow, đồng thời thiết lập thêm một số "lưới lửa" quy mô nhỏ hơn trên khắp cả nước.

Động thái này được xem là phản ứng trực tiếp trước quy mô chưa từng có của các cuộc tấn công UAV, buộc Nga phải triển khai những giải pháp mới để tăng cường khả năng phòng thủ.

Nga không thể ngồi yên, gấp rút hành động

Mạng lưới tháp phòng không mới bổ sung cho các biện pháp đã được triển khai trước đó, bao gồm việc triển khai hệ thống tên lửa Pantsir trên nóc các tòa nhà tại nhiều quận ở Moscow, mở rộng các đơn vị pháo phòng không trên khắp thành phố, mua sắm vũ khí laser để đối phó với UAV.

Tạp chí Military Watch giải thích rằng việc tăng thêm độ cao vài chục mét thông qua các tháp phòng không sẽ cải thiện đáng kể khả năng phát hiện mục tiêu bay thấp, vốn có thể bị che khuất bởi tòa nhà, cây cối hoặc đồi núi, tạo ra những "vùng tối" (vùng mù) đối với radar của hệ thống phòng không tầm ngắn đặt trên mặt đất.

Việc tăng cường phòng không diễn ra sau khi Kiev ồ ạt tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất vào khu vực Moscow kể từ Thế chiến II, nhắm vào hạ tầng năng lượng. Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng đây có thể chỉ là một đợt thăm dò lực lượng của Ukraine, nhằm lên kế hoạch tấn công các mục tiêu này vào mùa đông sắp tới.

Trong bối cảnh hiện tại, việc quân đội Nga tăng cường phòng không cho Moscow cũng như khu vực lân cận được đánh giá là một bước đi hoàn toàn hợp lý.

Bất chấp những thiệt hại mà Nga gây ra cho Ukraine thông qua các đợt tấn công tên lửa thường xuyên, chính quyền Kiev được cho là vẫn sẽ tiếp tục tập kích sâu vào lãnh thổ đối phương.

Nga dùng trực thăng hạng nặng Mi-26 cẩu các tổ hợp phòng không Pantsir lên nóc một số tòa nhà cao tầng ở Moscow (Ảnh: Hindustan Times).

Thay đổi lớn về chất nhờ vũ khí mới

Tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec mới đây đã bàn giao một lô xe chiến đấu phòng không Pantsir-S và hệ thống phòng không cố định Pantsir-SMD cho Bộ Quốc phòng Nga.

Các hệ thống pháo - tên lửa phòng không này được cho là đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm bắt buộc trước khi chính thức đưa vào biên chế.

Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng UAV từ phía Ukraine gia tăng nhanh chóng, làm tăng đáng kể nhu cầu đối với dòng vũ khí tầm thấp này. Chúng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các cơ sở quân sự, khu công nghiệp hoặc những mục tiêu có tầm quan trọng chiến lược khác.

Pantsir - một trong những hệ thống phòng không tầm ngắn chủ lực của Nga - kết hợp radar cảnh giới nhìn vòng, radar chiếu xạ với tên lửa đất đối không cùng pháo tự động, cho phép nó đối phó với nhiều loại mối đe dọa trên không ở cự ly tương đối gần.

Ban đầu, hệ thống được phát triển để phòng thủ điểm cố định và bảo vệ các hệ thống phòng không tầm xa hơn (như S-400) trước máy bay bay thấp, trực thăng cũng như vũ khí dẫn đường chính xác. Khi UAV cỡ nhỏ và đạn tuần kích đóng vai trò ngày càng quan trọng trên chiến trường Ukraine, Pantsir đã chứng tỏ sự phù hợp đặc biệt trong việc đối phó với các loại vũ khí này.

Pantsir cung cấp lớp phòng thủ cơ động cuối cùng bao quanh các mục tiêu quan trọng. Tên lửa của hệ thống có thể hạ gục mục tiêu ở khoảng cách xa, trong khi pháo tự động cung cấp giải pháp tầm gần đối với những mục tiêu mà việc sử dụng tên lửa (vốn có chi phí khá cao) là không cần thiết hoặc không hiệu quả về mặt kinh tế.

Tên lửa của Pantsir có chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa của các hệ thống khác như S-300 (tầm xa) hay BuK (tầm trung), cho phép duy trì khả năng phòng thủ liên tục với chi phí hợp lý, trụ vững trước các đợt tấn công bằng UAV kéo dài.

Hệ thống phòng không cố định Pantsir-SMD là bước phát triển tiếp theo của dòng sản phẩm này, đặc biệt phù hợp để bảo vệ cơ sở hạ tầng cố định.

Các hình ảnh ghi lại từ giữa năm 2026 cho thấy việc triển khai liên tục các hệ thống Pantsir-SMD trên nóc nhiều tòa nhà tại Moscow. Động thái này bổ sung cho việc mở rộng các đơn vị pháo phòng không quanh thành phố cũng như việc xây dựng các tháp chuyên dụng để tích hợp hệ thống Pantsir-SMD.

Các biến thể Pantsir hiện đại được cho là có khả năng phát hiện máy bay ở khoảng cách lên tới 80km và bắn hạ mục tiêu ở cự ly 20km.

Việc đưa vào sử dụng tên lửa đất đối không TKB-1055 Gvozd - dù có tầm bắn hạn chế hơn ở mức 7km - mang lại ưu điểm lớn về chi phí thấp và kích thước nhỏ gọn, cho phép một hệ thống Pantsir mang theo tới 48 quả tên lửa loại này.

Đây là yếu tố vô cùng giá trị trong việc đối phó với các bầy đàn UAV, nhờ sự kết hợp giữa khả năng triển khai hỏa lực dày đặc và hiệu quả kinh tế, tạp chí Mỹ nhận định.