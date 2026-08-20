Thủy thủ Mỹ nổ súng khiến đồng đội thiệt mạng trên tàu sân bay

Tàu sân bay John F. Kennedy (Ảnh: USNI News).

Theo hồ sơ cáo trạng, binh nhì học việc Jayjrion Rodriguez bị cáo buộc tội giết người trong khi thực hiện một hành vi tiềm ẩn nguy hiểm đối với người khác. Ngoài ra, Rodriguez bị cáo buộc mắc tội ngộ sát và 3 cáo buộc tấn công bằng súng đã nạp đạn, cùng 3 cáo buộc gây nguy hiểm do hành vi liều lĩnh.

Ngày 6/6, khi đang có mặt trên tàu sân bay Kennedy cùng thủy thủ Jesse Braswell thuộc lực lượng an ninh của tàu, Rodriguez bị cáo buộc đã nổ súng khiến Braswell thiệt mạng.

Nguyên nhân dẫn tới hành động trên chưa được công bố chi tiết.

Theo hồ sơ cáo trạng, Hải quân Mỹ truy tố Rodriguez vào ngày 29/7. Ngoài 2 cáo buộc liên quan đến cái chết của Braswell, Hải quân còn cáo buộc Rodriguez tấn công và gây nguy hiểm do hành vi liều lĩnh trong 3 vụ việc riêng biệt.

Theo cáo trạng, Rodriguez đã chĩa súng ngắn quân dụng đã nạp đạn vào 3 thủy thủ khác nhau trên tàu Kennedy, 1 lần vào tháng 2 và 2 lần vào tháng 5.

Theo hồ sơ quân nhân do USNI News thu thập được, Rodriguez gia nhập Hải quân Mỹ vào năm ngoái và gia nhập thủy thủ đoàn tàu JFK vào tháng 10, không lâu sau khi hoàn thành khóa đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện Kỹ thuật Hàng không Hải quân ở Căn cứ Không quân Hải quân Pensacola, bang Florida. Hồ sơ cho biết nơi đăng ký cư trú của Rodriguez là bang Massachusetts.

Meredith March, người phát ngôn của Cơ quan Điều tra Hình sự Hải quân Mỹ (NCIS), nói với USNI News rằng NCIS đang chủ trì cuộc điều tra.

“NCIS cam kết tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và công bằng nhằm xác định chính xác các sự kiện cũng như hoàn cảnh liên quan đến sự việc bi thảm này”, quan chức March nói trong tuyên bố hôm 19/8.