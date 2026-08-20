Nga không kích 9 giờ liên tiếp, Ukraine kêu gọi khẩn cấp đồng minh

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi các đồng minh và đối tác quốc tế khẩn cấp cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Nga sau một cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm của Moscow.

Theo phía Ukraine, có 14 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Nhà ngoại giao mô tả đây là "đêm mất ngủ" với nhiều người Ukraine. “Đây là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga từ trước đến nay, với các tên lửa đạn đạo liên tiếp trút xuống thủ đô của chúng tôi", ông nói.

Theo giới chức Ukraine, cuộc tấn công nhằm vào Kiev và khu vực xung quanh kéo dài gần 9 giờ đồng hồ.

Ông Sybiha cho rằng loạt tập kích cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tăng cường năng lực phòng không, đặc biệt là các vũ khí có thể ngăn được tên lửa đạn đạo Nga.

Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các đối tác quốc tế thực hiện 3 biện pháp ngay lập tức, gồm cung cấp thêm các hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn; gia tăng sức ép trừng phạt nhằm cản trở khả năng sản xuất vũ khí của Nga; và hợp tác với Ukraine phát triển năng lực chống tên lửa đạn đạo.

“Chúng tôi biết những đối tác có khả năng cung cấp các tên lửa đánh chặn này và một lần nữa kêu gọi họ hành động ngay, không trì hoãn”, ông Sybiha nói.

Ông cũng kêu gọi người Ukraine đang sinh sống ở nước ngoài và các tổ chức Ukraine trên khắp thế giới vận động chính phủ các nước để tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất, trên không và trên biển, cùng các UAV tấn công tầm xa. Cơ quan này tuyên bố đã đánh trúng các mục tiêu quân sự tại Kiev và khu vực xung quanh.

Quy mô cuộc tấn công cũng ảnh hưởng đến các quan chức nước ngoài đang có chuyến thăm thủ đô Ukraine.

Bộ trưởng Năng lượng Lithuania Lukas Savickas cùng phái đoàn, đến Kiev hôm 19/8, đã phải trú ẩn qua đêm khi cuộc tấn công của Nga tiếp diễn. Ông Savickas cho biết phái đoàn phải ở trong hầm trú ẩn trong suốt đêm khi cảnh báo không kích vẫn duy trì.

Ngoài ra, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác trong đêm nhằm vào tỉnh Odesa ở miền Nam Ukraine, gây hư hại cơ sở hạ tầng, theo Oleh Kiper, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Odesa.

Tính đến sáng 20/8, 13.000 khách hàng vẫn chưa có điện, trong khi các nhân viên ngành điện đang nỗ lực khôi phục nguồn cung.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả cuộc tấn công của Nga là một trong những cuộc tập kích "có tính toán và quy mô lớn nhất".

Nhiều loại tên lửa khác nhau cùng 168 UAV đã được sử dụng. Ông cho biết, Ukraine đã bắn rơi được toàn bộ tên lửa Kalibr của Nga. Tỷ lệ đánh chặn tên lửa hành trình đạt 93%, và một tỷ lệ đáng kể UAV cũng bị bắn hạ.

Ông nhấn mạnh tên lửa đạn đạo vẫn là mối đe dọa lớn nhất. Theo ông Zelensky, việc đối phó với mối đe dọa này hoàn toàn phụ thuộc vào các đối tác của Ukraine và nguồn cung tên lửa dành cho các hệ thống phòng không Patriot của nước này.

Trước đó, Ukraine đã thông báo ngừng cập nhật số liệu về tên lửa đạn đạo Nga phóng đi theo ngày để không tạo hiệu ứng tiêu cực trên truyền thông.