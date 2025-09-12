Nga lên tiếng về tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Tại cuộc họp báo hôm 12/9, khi được hỏi về khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp mới hoặc liên lạc trực tuyến giữa Nga và Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Các nhà đàm phán của chúng tôi có cơ hội sử dụng các kênh đó. Nhưng tại thời điểm này, có thể coi các cuộc tiếp xúc đang bị tạm dừng”.

Ông Peskov kêu gọi các bên không nên nhìn nhận tình hình bằng “lăng kính màu hồng". Ông nói rằng tiến trình hòa bình là một vấn đề phức tạp và không thể mang lại "kết quả chớp nhoáng".

"Phía Nga vẫn duy trì cam kết theo đuổi đối thoại hòa bình và giải pháp hòa bình", ông Peskov nhấn mạnh.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng đồng tình với phát biểu của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, người đầu tuần này đã cáo buộc các nhà lãnh đạo EU và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cản trở tiến trình hòa bình.

Ông Lukashenko đã đưa ra những bình luận này trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông John Coale, tại Minsk, đồng thời ca ngợi những nỗ lực hòa giải của Washington.

Theo ông Peskov, "châu Âu đang cản trở, và điều đó không phải là bí mật”.

Các quan chức Nga cho biết ông Zelensky đang từ chối thực hiện những thỏa hiệp cần thiết vì ông muốn duy trì quyền lực, bất chấp việc quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trên chiến trường.

Nga và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán trong năm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 7.

Trong một diễn biến có liên quan, Nga đã lên án kế hoạch của Đan Mạch về việc cho phép Ukraine đặt một cơ sở sản xuất nhiên liệu tên lửa tầm xa, cho rằng động thái này sẽ làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng và dẫn đến xung đột nhiều hơn ở Ukraine.

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay rằng động thái này khẳng định chính sách căng thẳng của Đan Mạch đối với Moscow.

Theo bà Zakharova, động thái này cản trở “các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao".

Chính phủ Đan Mạch đã công bố kế hoạch này vào tuần trước, đánh dấu lần đầu tiên một công ty quốc phòng Ukraine mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Công ty Ukraine Fire Point là đơn vị sản xuất tên lửa Flamingo. Tên lửa này được Tổng thống Zelensky mô tả là vũ khí thành công nhất của Ukraine.

Cơ sở sản xuất sẽ được đặt gần căn cứ không quân Skydstrup của Đan Mạch, nơi đặt phi đội máy bay chiến đấu F-16 của quốc gia Bắc Âu này.

Đan Mạch đã ủng hộ mạnh mẽ Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào năm 2022 và cho đến nay đã đóng góp 67,6 tỷ crown Đan Mạch (10,6 tỷ USD) để hỗ trợ quân sự cho Kiev, theo Bộ Ngoại giao Đan Mạch.