EU bác đề xuất chính của Mỹ về giải pháp cho xung đột Ukraine

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Getty).

“EU sẽ đưa ra quyết định riêng”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Soir đăng ngày 21/9 khi nói về lập trường của khối đối với đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế với các đối tác của Nga.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump đã kêu gọi EU áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa Ấn Độ và Trung Quốc, 2 đối tác quan trọng của Nga. Ông Trump lập luận rằng động thái này sẽ gia tăng áp lực tài chính buộc Moscow chấm dứt hoạt động quân sự ở Ukraine bằng cách cô lập những quốc gia vẫn duy trì quan hệ kinh tế với Nga.

Bà Leyen nhấn mạnh, gói trừng phạt mới nhất của khối đủ sức đưa Nga tới bàn đàm phán.

Theo bà, “môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp” buộc các quốc gia thành viên EU phải “tăng cường quan hệ đối tác dựa trên lợi ích chung,” đồng thời khẳng định “hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và Ấn Độ quan trọng hơn bao giờ hết”.

Bà cũng cho biết khối sẽ tiếp tục phối hợp nỗ lực với cả 2 bờ Đại Tây Dương cũng như cùng các nước G7 để góp phần chấm dứt xung đột Ukraine.

Brussels đã đưa 12 thực thể Trung Quốc và 3 thực thể Ấn Độ vào gói trừng phạt thứ 19 với cáo buộc các đơn vị này giúp Nga lách các hạn chế mà phương Tây đã áp đặt trước đó. Trong khi đó, Washington tập trung vào thương mại với Ấn Độ và Trung Quốc.

Cuối tháng 8, Mỹ áp mức thuế trừng phạt 25% đối với Ấn Độ, nâng tổng thuế nhập khẩu lên 50% đối với hầu hết các mặt hàng, với lý do New Delhi không cắt giảm việc mua dầu của Nga.

Thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc từng tăng cao tới 145%, khiến Bắc Kinh đáp trả Washington bằng mức thuế trả đũa lên tới 125%. Sau khi đồng ý tạm thời giảm thuế xuống còn 30% và 10% hồi đầu năm nay, 2 bên đã gia hạn lệnh hoãn thuế cho đến tháng 11.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, ông Trump đã nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trong bối cảnh các cuộc hòa đàm trực tiếp giữa Moscow và Kiev tiếp tục không mang lại kết quả đáng kể, thời gian gần đây, ông Trump một số lần cảnh báo sẽ siết lệnh trừng phạt Nga. Ông cũng cho rằng giá dầu giảm có thể giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Trả lời phỏng vấn Fox News, chủ nhân Nhà Trắng bày tỏ tin tưởng việc châu Âu ngừng mua dầu của Nga là một trong những cách để đạt được giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.