Nghi phạm đặt thuốc nổ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream bị bắt

Nghi phạm Vladimir Zhuravlyov (Ảnh: BBC).

Văn phòng Công tố Liên bang Đức hôm 19/8 cho biết công dân Ukraine Vladimir Z., trước đây được truyền thông xác định là Vladimir Zhuravlyov, đã bị bắt tại thành phố Pula của Croatia theo lệnh bắt giữ của châu Âu.

Theo lệnh này, Zhuravlyov, một thợ lặn được đào tạo, bị cáo buộc đặt chất nổ cùng một nhóm đồng phạm, thực hiện hành vi phá hoại và phá hủy cơ sở hạ tầng. Người này dự kiến sẽ bị dẫn độ sang Đức.

Các nhà điều tra Đức cáo buộc một nhóm nghi phạm người Ukraine đã thực hiện vụ tấn công vào đường ống khí đốt chạy từ Nga sang Đức.

Theo hồ sơ, nhóm nghi phạm được cho đã sử dụng giấy tờ giả để thuê một du thuyền buồm và vận chuyển chất nổ quân dụng từ Rostock, Đức đến vùng biển gần đảo Bornholm của Đan Mạch. Nhóm này được cho là đã sử dụng thiết bị lặn thương mại để đặt thuốc nổ lên các đường ống ở độ sâu khoảng 100m.

Trong khi đó, Nga cho rằng một nhóm nhỏ nghi phạm khó có thể thực hiện nhiệm vụ phức tạp như vậy tại vùng biển do NATO kiểm soát nếu không có sự hỗ trợ của một nhà nước hoặc sự tham gia của tình báo phương Tây.

Zhuravlyov từng bị bắt ở Ba Lan vào tháng 9/2025. Tuy nhiên, sau đó, một tòa án Warsaw đã bác yêu cầu dẫn độ của Berlin với lý do “không có cơ sở”, lập luận rằng việc phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu trong thời chiến không phải là phá hoại mà là "một hành động quân sự".

Các vụ nổ vào tháng 9/2022 đã làm hỏng 3 trong 4 đường ống Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt Nga tới Đức.

Nhà chức trách Đức cho biết nhóm bị cáo buộc này do Sergey K đứng đầu. Truyền thông phương Tây cho biết người này là cựu thành viên lực lượng đặc nhiệm Ukraine Sergey Kuznetsov. Sergey K bị bắt tại Italy vào tháng 8/2025 và bị dẫn độ sang Đức 3 tháng sau đó.

Tháng 6, các công tố viên đã truy tố Sergey K với cáo buộc cố ý tấn công cơ sở hạ tầng dân sự. Phiên tòa xét xử dự kiến bắt đầu vào mùa thu năm nay.