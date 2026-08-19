Su-35 Nga bắn tên lửa hạ tiêm kích Ukraine đang thả bom lượn

Tiêm kích Su-35 Nga phóng tên lửa (Ảnh: Military Watch).

Ngày 18/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêm kích Su-35S nước này đã bắn rơi MiG-29 của Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó.

Nga không nêu cụ thể về thời gian và địa điểm xảy ra vụ bắn hạ, trong khi phía Ukraine cũng chưa lên tiếng về thông tin này.

Chuyên trang Military Watch dẫn nguồn tin cho biết vụ việc dường như xảy ra trên không phận tỉnh Donetsk khi tiêm kích Ukraine đang thực hiện nhiệm vụ tấn công các vị trí của Nga quanh Kostiantynivka bằng bom lượn có dẫn đường.

Su-35S hoạt động gần Horlivka, trong khi MiG-29 Ukraine phóng bom từ khu vực phía tây Kramatorsk. Theo nguồn tin, tiêm kích Nga được cho đã bắn hạ mục tiêu bằng một tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar chủ động, nhiều khả năng là R-37M hoặc R-77.

Nếu các thông tin này là sự thật thì cuộc giao chiến cho thấy tầm quan trọng của hoạt động không chiến ngoài tầm nhìn trên chiến trường Ukraine, đặc biệt khi cả 2 bên ngày càng dựa vào các máy bay hoạt động từ bên ngoài những khu vực được phòng không bảo vệ dày đặc nhất.

Trong những năm qua, Nga đã tích hợp cho Su-35 các tên lửa không đối không uy lực R-77-1, R-37M và R-77M. Những vũ khí này đã làm thay đổi đáng kể tiềm năng chiến đấu của loại Su-35S.

Giờ đây, tiêm kích Nga có thể phóng tên lửa từ khoảng cách gần 200km, sử dụng radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) trong đầu tự dẫn. Tính năng này giúp tăng khả năng chống nhiễu và kéo dài cự ly khóa mục tiêu.

Các tên lửa của Nga cũng được cho là sử dụng công nghệ ăng-ten mảng pha chủ động, cung cấp hình ảnh và góc quan sát rộng hơn về mục tiêu. Điều đó khiến việc né tránh tên lửa của mục tiêu Ukraine trở nên khó khăn hơn nhiều.

Loại tên lửa này về cơ bản cho phép Su-35 đối đầu với các tiêm kích Ukraine hiệu quả hơn nhiều ở cự ly trung bình và xa.

Cuộc giao chiến mới nhất diễn ra sau vụ một chiếc MiG-29 của Không quân Ukraine bị Su-35 bắn hạ tại tỉnh Poltava ngày 27/6, gần như trùng với thời điểm 2 chiếc MiG-29 khác bị phá hủy trên mặt đất trong các cuộc tập kích bằng UAV.

Theo thông tin trước đó, Su-35 đã bắn hạ chiếc tiêm kích bằng tên lửa không đối không tầm xa R-37M ở khoảng cách xấp xỉ 190km.

Chiếc Su-35S dường như hoạt động sâu trong không phận do Nga kiểm soát nhằm tránh bị các hệ thống phòng không mặt đất của Ukraine nhắm tới.

Các máy bay MiG-29 đã chịu tổn thất lớn trong không chiến trước Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Các nguồn tin tình báo nguồn mở cho biết, trong khoảng 10 ngày giao tranh ác liệt trên không vào tháng 10/2023, dường như đã có tới 17 chiếc MiG-29 đã bị tiêm kích Nga bắn hạ.

Loại máy bay cùng thế hệ nhưng lớn hơn và có năng lực cao hơn là Su-27 cũng chịu thiệt hại khi đối đầu với các loại tiêm kích hiện đại của Nga. Điều này phản ánh khoảng cách công nghệ của Ukraine với Nga khi phần lớn máy bay mà Kiev sở hữu đều có từ thời Liên Xô.