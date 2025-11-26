Nga nêu hướng giải quyết xung đột, gửi thông điệp về thỏa thuận hòa bình

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

"Cách tiếp cận của chúng tôi khác. Như tôi đã nói, có nhiều kênh (tương tác với Mỹ), nhưng chúng tôi ưu tiên tham gia vào ngoại giao hơn là chỉ nói suông nhằm kích động và phá bỏ một số sáng kiến ​​tích cực và đầy hứa hẹn", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 25/11, bình luận về thông tin cho rằng các cuộc đàm phán Nga - Mỹ về Ukraine được cho là đang diễn ra tại UAE.

Trước đó, kênh truyền hình CBS dẫn nguồn tin cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll đang có các cuộc họp với các quan chức Nga tại UAE.

Theo CBS, cuộc họp vào tối 24/11 kéo dài vài giờ. Sau đó, các cuộc họp tương tự để thảo luận về kế hoạch hòa bình được cho là đã lên kế hoạch vào chiều 25/11.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định Nga muốn giải quyết tình hình ở Ukraine bằng con đường ngoại giao.

"Chúng tôi sẽ hoàn toàn cởi mở với quá trình đàm phán. Chúng tôi quan tâm đến việc đạt được các mục tiêu thông qua các biện pháp ngoại giao", ông Peskov nói hôm 25/11.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow đang chờ Washington cung cấp phiên bản hiện tại của kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo, sau khi Mỹ đã đàm phán với Ukraine.

Theo ông Lavrov, cho đến nay, Nga mới chỉ được xem phiên bản đầu tiên của kế hoạch hòa bình. Ông cho biết Mỹ vẫn chưa cung cấp cho Nga phiên bản kế hoạch hòa bình "mà giới truyền thông đang đồn đoán".

“Bản kế hoạch này mới được xem xét thông qua các kênh không chính thức. Nó chưa được thông báo chính thức cho chúng tôi, nhưng như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các điều khoản cụ thể", ông nói.

Ông Lavrov khẳng định Nga đánh giá cao lập trường của Mỹ dựa trên các sáng kiến ​​nhằm giải quyết xung đột Ukraine, nhưng không muốn Washington "vội vàng" trong quá trình đàm phán về Ukraine.

"Chúng tôi hy vọng khi Mỹ cho rằng các cuộc tham vấn với chính quyền Kiev và châu Âu đã kết thúc, họ sẽ thông báo cho chúng tôi”, ông Lavrov nói thêm.

Quan chức ngoại giao Nga xác nhận Moscow vẫn duy trì việc xem xét kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump đối với Ukraine vì kế hoạch này dựa trên "những hiểu biết đạt được tại cuộc họp Nga - Mỹ ở Anchorage", Alaska. Tuy nhiên, ông Lavrov cảnh báo tình hình sẽ thay đổi nếu "văn bản và tinh thần của cuộc họp ở Anchorage bị xóa bỏ" trong kế hoạch hòa bình.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng những nỗ lực hòa bình của Tổng thống Donald Trump nhằm giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới "xứng đáng được khích lệ", nhưng điều quan trọng là trong các cuộc xung đột mà ông Trump đã "chấm dứt", ông chưa bao giờ giải quyết tận gốc rễ của chúng.

Nhà ngoại giao Nga cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức Kiev đã đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về kế hoạch hòa bình của Mỹ. "Có quá nhiều điều khó hiểu đang diễn ra”, ông Lavrov nói.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, khó có thể bình luận về những suy đoán xung quanh kế hoạch hòa bình của Mỹ, nhưng Nga ưu tiên hơn “giải pháp ngoại giao”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga tin rằng kế hoạch hòa bình của Mỹ "có thể là một nền tảng rất tốt cho các cuộc đàm phán" về giải quyết xung đột Ukraine.

"Hiện tại, điều duy nhất có ý nghĩa thực chất (đối với việc giải quyết xung đột) là kế hoạch của Mỹ, kế hoạch của Tổng thống Trump", ông Peskov nói với các phóng viên.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, dự thảo đề xuất của Mỹ, vốn đã được chia sẻ trước đó với Nga, "được xây dựng, một phần, dựa trên những thỏa thuận đã đạt được tại Anchorage" vào tháng 8 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp mặt.

Ông Peskov cũng nói rằng Nga đang chờ Mỹ cung cấp phiên bản chính thức của kế hoạch hòa bình.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra kế hoạch hòa bình Ukraine gồm 28 điểm.

Kế hoạch của Mỹ được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Kế hoạch nhận được sự ủng hộ của Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kế hoạch hòa bình mới do Washington đề xuất có thể tạo nền tảng cho một giải pháp cuối cùng ở Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết Nga quan tâm đến việc giải quyết xung đột Ukraine bằng cả biện pháp chính trị và ngoại giao.

Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm nói trên không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Theo các nguồn tin truyền thông, sau cuộc hội đàm tại Geneva hôm 23/11, Ukraine và Mỹ đã đạt được thỏa thuận giảm từ 28 điểm xuống 19 điểm. Hai bên được cho là đã đạt đồng thuận về phần lớn nội dung thỏa thuận, còn các vấn đề quan trọng nhất sẽ do tổng thống Mỹ và Ukraine quyết định.