Nga nêu cơ hội hợp tác với Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Cảng ở Alaska (Ảnh: Anchorage Daily News).

Ông Viktor Vodolatsky, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, nói với hãng tin Tass rằng hợp tác giữa Nga và Mỹ trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đất hiếm ở Alaska sẽ thúc đẩy nền kinh tế của hai nước.

"Với sự hợp tác giữa Nga và Mỹ về khoáng sản đất hiếm, chúng ta có thể phát triển nền kinh tế ở các khu vực của chúng ta, của Alaska, của Nga và Mỹ. Do đó, tôi nghĩ rằng các văn kiện đã được trình lên bàn của Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ đều mang tính chất lâu dài", ông Vodolatsky nói.

Theo ông Vodolatsky, điều quan trọng nhất hiện nay là phát triển một định hướng hợp tác tích cực, vốn đang được hai nước xây dựng.

Theo quan chức Nga, các tập đoàn lớn của Nga có thể quan tâm đến việc khai thác đất hiếm tại bang Alaska của Mỹ.

"Sẽ rất hữu ích nếu các công ty và tập đoàn lớn của chúng tôi hợp tác trên vùng Alaska, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có ở đó, hoặc cùng nhau thành lập các công ty để phát triển và khai thác khoáng sản với Mỹ. Điều đó sẽ rất hữu ích đối với chúng tôi, khu vực Chukotka ở gần đó, vùng lãnh thổ của chúng tôi ở gần đó", ông Vodolatsky nói thêm.

Trước đó, báo Telegraph (Anh) dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đề xuất một loạt ưu đãi kinh tế trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska.

Telegraph đưa tin, trong số các đề xuất mà ông Trump có thể đưa ra bao gồm việc cho phép Nga tiếp cận tài nguyên thiên nhiên ở Alaska, dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp máy bay của Nga và cho phép Nga tiếp cận các khoáng sản đất hiếm trên các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent được cho là đang chuẩn bị cho những nhượng bộ kinh tế này. Ông đang tìm hiểu khả năng thành lập các dự án khai thác mới hợp tác với Nga để đẩy nhanh việc phát triển các mỏ tại Ukraine, theo các nguồn tin.

"Có một loạt ưu đãi, trong đó một thỏa thuận tiềm năng về khoáng sản đất hiếm có thể là một trong số đó", một nguồn tin nói với Telegraph.

Các ưu đãi khác mà Mỹ có thể đề xuất bao gồm việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu phụ tùng và thiết bị cần thiết để bảo dưỡng máy bay Nga. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, phương Tây đã hạn chế nguồn cung cấp các linh kiện quan trọng cho Nga.

Tổng thống Trump được cho là cũng đang cân nhắc việc cho phép Nga tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Eo biển Bering, nơi được cho là có trữ lượng dầu khí đáng kể chưa được khai thác.

Tổng thống Putin từng đưa ra đề nghị hợp tác giữa Nga và Mỹ nhằm phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, một thành viên trong phái đoàn Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, cho biết chủ đề chính của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ là giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, “việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm quan hệ thương mại và kinh tế” cũng sẽ được thảo luận trong cuộc gặp của hai tổng thống.