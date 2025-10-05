Tiêm kích MiG-31K Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal (Ảnh: DD Geopolitic).

Lúc 6h02 ngày 5/10, Không quân Ukraine phát cảnh báo đỏ: "Toàn bộ Ukraine là mối đe dọa của tên lửa! Một chiếc MiG-31K đã được ghi nhận cất cánh từ Sân bay Savasleyka".

Trong bản cập nhật lúc 6h33, Không quân Ukraine cho biết máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga đã khai hỏa và tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal đang hướng về Lvov. Chỉ 3 phút sau, các vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thành phố miền Tây Ukraine, theo phóng viên Suspilne.

Trước đó, rạng sáng 5/10, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc không kích quy mô lớn khác vào Ukraine bằng UAV tấn công và tên lửa. Cảnh báo không kích được ban hành trên khắp Ukraine

Lúc 03h34, Không quân Ukraine báo cáo rằng lực lượng Moscow đã phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen về phía Ukraine.

Thông báo có đoạn: "Có lẽ, tên lửa Kalibr đã được phóng từ Biển Đen!". Cảnh báo không kích đã được ban hành trên khắp Ukraine.

Vài phút sau, quân đội Ukraine báo cáo các tên lửa bay qua Kherson hướng tới khu vực Mykolaiv.

Ngoài ra, một nhóm máy bay ném bom chiến lược Tu-95 đã cất cánh từ sân bay Olenya ở vùng Murmansk, Nga.

Lúc 4h25, thông tin cập nhật cho hay các máy bay này đã phóng tên lửa hành trình ở khu vực Engels, nhiều khu vực ở Ukraine bị trúng đạn, cháy nổ dữ dội.

Thông tin về diễn biến trận tập kích đang được làm rõ.