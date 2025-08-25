Nga nêu các điều kiện cho thỏa thuận hòa bình với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS).

Trả lời phỏng vấn NBC ngày 24/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, một nhóm các quốc gia, bao gồm các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ), nên là những bên bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Ông nói thêm, nhóm này cũng có thể bao gồm Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác.

“Các quốc gia bảo đảm sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine, quốc gia này phải trung lập, phải không liên kết với bất kỳ khối quân sự nào và phải phi hạt nhân”, ông Lavrov nói nhấn mạnh.

Ông Lavrov cũng lưu ý việc Ukraine gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận đối với Nga. Ông cho biết, Moscow muốn có sự bảo vệ dành cho những người nói tiếng Nga tại Ukraine, và rằng vẫn còn một cuộc thảo luận lãnh thổ cần được tiến hành với Kiev.

Truyền thông quốc tế tuần trước đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đề nghị Ukraine từ bỏ toàn bộ vùng Donbass ở phía đông, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, duy trì trạng thái trung lập và không cho phép binh sĩ phương Tây hiện diện trong nước để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình.

Moscow không bình luận về thông tin này, song ông Lavrov nhấn mạnh Nga không có ý định chiếm giữ lãnh thổ Ukraine mà mục tiêu là bảo vệ người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga.

“Chúng tôi không quan tâm đến lãnh thổ. Chúng tôi đã sở hữu lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới. Điều chúng tôi quan tâm là những con người đang sống trên những vùng đất đó, nơi tổ tiên họ đã sinh sống qua nhiều thế kỷ”, ông nói.

Theo ông Lavrov, mục tiêu của Moscow là “loại bỏ mọi mối đe dọa an ninh đối với Nga xuất phát từ lãnh thổ Ukraine và bảo vệ quyền của người Nga và cộng đồng nói tiếng Nga”.

Ông Lavrov cũng khẳng định “Ukraine có quyền tồn tại”, nhưng Kiev phải sẵn sàng “để cho người dân được ra đi”.

Ngoại trưởng Lavrov nói thêm, Nga sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cũng chỉ có thể được ký kết bởi một đại diện mà Moscow cho là hợp pháp.

“Vấn đề ai sẽ ký thỏa thuận từ phía Ukraine là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng tôi cần có sự hiểu biết rõ ràng từ tất cả các bên rằng người ký kết phải là hợp pháp”, ông cho hay.

Ông Lavrov cũng không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Ukraine “miễn là cuộc gặp đó thực sự có thể đưa ra quyết định nào đó”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng công tác chuẩn bị cần thiết cho một cuộc đối thoại như vậy hiện vẫn chưa được thực hiện.

Moscow cho rằng không có ý nghĩa gì khi tiến hành đối thoại nếu nó chắc chắn không đem lại kết quả, đặc biệt khi Kiev bác bỏ các đề xuất như trao đổi lãnh thổ hay không gia nhập NATO.

Nga khẳng định bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột cũng phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của khủng hoảng. Moscow yêu cầu Ukraine cam kết trung lập, phi quân sự hóa, “phi phát xít hóa” và công nhận hiện thực lãnh thổ trên thực địa.

Về phía Ukraine, giới chức nước này cho biết ông Zelensky sẵn sàng thảo luận tranh chấp lãnh thổ với Nga nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận công nhận những phần lãnh thổ đã mất.