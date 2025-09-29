Binh sĩ, cảnh sát và người dân ở thủ đô Kiev, Ukraine tỏ ra lo lắng trong một đợt không kích của Nga (Ảnh minh họa: Reuters).

Mỹ đang thảo luận về yêu cầu cung cấp tên lửa Tomahawk của Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, xác nhận rằng chính quyền Mỹ đang thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine và đây là "vấn đề mà Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng".

Ông Vance phát biểu: "Tổng thống sẽ làm những gì vì lợi ích tốt nhất của Mỹ. Đây là động lực thúc đẩy các quyết định của ông ấy trong lĩnh vực chính sách đối ngoại và quốc phòng.... Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này (liên quan đến tên lửa Tomahawk) ngay bây giờ".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: 152 binh sĩ Nga bị vô hiệu hóa ở Pokrovsk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 28/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 109 cuộc giao tranh. Cụ thể, theo hướng Pokrovsk, quân đội Nga thực hiện 41 cuộc tấn công, trong khi Lực lượng Phòng vệ theo hướng này đã vô hiệu hóa 152 binh sĩ đối phương".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận lực lượng Kiev cơ bản bẻ gãy các nỗ lực xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Pokrovsk, Novopavlovka, Huliaipole, Dnieper và Toretsk. Quân đội Nga không tiến hành hoạt động trên hướng Orekhov.

Gió đổi chiều, Nga lật thế cờ ở Dobropolye

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đã bắt đầu chiến dịch Thu - Đông trên lãnh thổ Ukraine.

Nga tập kích đường không quy mô lớn vào Ukraine ngày 28/9, gây thiệt hại nặng và cháy nổ dữ dội (Video: MD).

Trong thời gian này, phía Nga sẽ cố gắng gây ra thiệt hại tối đa và nghiêm trọng cho các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine với mục tiêu buộc chính quyền Kiev và Tổng thống Volodymyr Zelensky phải nhượng bộ. Tuy nhiên, xét theo những tuyên bố mới nhất của nhà lãnh đạo Ukraine, có vẻ như ngay cả trong tình hình khó khăn này, Kiev vẫn chưa sẵn sàng thỏa hiệp, quyết chiến tới cùng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/9. Trong đó, Moscow phát động đòn tập kích đường không quy mô lớn vào hàng loạt mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương, đặc biệt là ở Kiev (Ảnh: Military Summary).

Kênh RVvoenkor xác nhận, Moscow tiến hành cuộc tập kích đường không quy mô lớn xuyên đêm 27-28/9 với hàng trăm tên lửa và UAV. Chiến dịch được thực hiện nhằm khiến Ukraine "tắt điện" theo đúng nghĩa đen đã bắt đầu. Cuộc tấn công chính nhắm vào Kiev và khu vực xung quanh, với các mục tiêu bổ sung ở Chernomorsk (khu vực Odessa) và Starokonstantinov (khu vực Khmelnitsky).

Bản đồ đường bay của các loại UAV và tên lửa Nga trong trận tập kích đường không xuyên đêm 27-28/9 vào Ukraine (Ảnh: Zlatti71).

Trên thực địa, bộ binh Nga đã nối lại các hoạt động ở phía đông Pokrovsk và có thể sẽ sớm chiếm lại mỏ than gần Kotlyne.

Trong khi đó, những báo cáo cập nhật từ tiền tuyến làm dấy lên nghi ngờ về "vòng vây" gần Dobropolye lại đổi chiều khi RFAF được cho là đã đập tan chiến dịch phản công của quân đội Ukraine (AFU), lật ngược thế cờ và giành lại quyền chủ động.

Trang tin quân sự Anna News nhận định, vòng vây của quân đội Nga đang khép chặt lực lượng Kiev ở Dobropolye sau khi họ kiểm soát được khu định cư Dorozhnoye ở mũi thọc sâu. RFAF đang tiến về phía trước và đã xâm nhập vào khu vực phía bắc Nikanorovka.

Vấn đề thiếu hụt hậu cần của AFU tại khu định cư này đã bắt đầu từ lâu. Ngay cả trước khi mất Dorozhnoye, con đường tiếp tế đáng tin cậy duy nhất đã bị quân đội Nga cắt đứt, buộc họ phải di chuyển qua rừng và cánh đồng trống trải dưới mưa hỏa lực dữ dội.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 28/9. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực bao quanh bởi đường màu hồng là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên. Kiev phản công trên những mũi tên xanh (Ảnh: Anna News).

Việc thất thủ ở Dorozhnoye đã tước đi khu định cư duy nhất có thể làm trung tâm tiếp tế cho nhóm quân đồn trú của AFU ở Nikanorovka. Giờ đây, quân đội Ukraine không thể ngăn chặn bước tiến của đối phương gần ngôi làng.

Một khi chiếm được Nikanorovka, tình hình chung của quân đội Nga sẽ được cải thiện đáng kể trên toàn bộ mũi thọc sâu từ Mirnograd đến Dobropolye.

Ngoài ra, lực lượng Moscow tiến hành thêm các cuộc tấn công tại mặt trận Seversk. Theo thông tin mới nhất, quân đội Nga tiếp tục hoạt động theo hướng Dronivka từ Serebrianka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 27/9. Trong đó, Moscow tiếp tục tấn công mãnh liệt theo các mũi tên, đánh sập hàng loạt cứ điểm trên phòng tuyến của Kiev ở cả hai phía (Ảnh: Military Summary).

Phòng tuyến Ukraine ở Pokrovsk đang sụp đổ

Theo kênh Readovka, trong tuần qua, quân đội Nga đã chuyển từ chiến thuật "đánh chậm, tiến chắc" sang tấn công chớp nhoáng, nhanh chóng phá hủy các đơn vị Kiev tại Pokrovsk. Họ tấn công một cụm công nghiệp ở phía tây bắc và bao vây một khu chung cư ở phía bên kia thành phố.

Trong khi đó, Cụm tác chiến Vostok (phương Đông) RFAF liên tiếp giành được những thắng lợi mới, tiến nhanh vào khu vực Zaporizhia, đe dọa hệ thống liên lạc của AFU tại Huliaipole. Đồng thời, một chiến dịch nhằm bao vây nhóm Seversk thuộc lực lượng Kiev đã bắt đầu theo hướng Krasnolimansk.

Hướng Pokrovsk

Các đơn vị xung kích của Tập đoàn quân Cận vệ số 2 RFAF đã đổi chiến thuật tại Pokrovsk.

Thay vì tiến công đều đặn, quân đội Nga chuyển sang tấn công nhanh chóng vào lực lượng đồn trú của Kiev. Việc kiểm soát khu vực tư nhân phía tây đường Zashchitnikov Ukrainy cho phép họ phát động một cuộc tấn công vào cụm công nghiệp ở ngoại ô phía tây bắc. Khu vực này mở đường đến làng Grishino, đồng thời sẽ khép lại vòng vây đối với cả hai thành phố.

Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, lực lượng Moscow dồn dập tập kích các vị trí của Ukraine từ hai tiểu khu Lazurny và Shakhtarsky. Mục tiêu là bao vây các tòa nhà chung cư ở cả hai bên Đại lộ Shakhtostroiteley. AFU buộc phải chia nhỏ lực lượng và phòng thủ ở mỗi khu nhà.

Việc quân đội Nga tăng cường hoạt động ở Pokrovsk không phải là ngẫu nhiên. Nó liên quan trực tiếp đến việc Tập đoàn quân 51 RFAF đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine gần Dobropolye.

Bộ tư lệnh Moscow buộc AFU phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc tiếp tục các cuộc tấn công vô ích về phía bắc hoặc bảo vệ thành trì phòng thủ quan trọng. Thời gian không còn nhiều cho Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 28/9. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev phản công theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng nam Donbass

Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang tiến nhanh chóng, đánh bật quân đội Ukraine khỏi các làng Novonikolayevka, Berezovoye, Kalinovskoye, Novoivanovka và Olgovskoye.

Sự phát triển nhanh chóng kể trên được giải thích bởi cả sự tính toán sai lầm của Bộ chỉ huy Kiev, vốn đã rút binh lực từ khu vực này tăng cường cho nhóm của họ tại Dobropolye, lẫn sự thiếu hụt một phần của các công sự phòng thủ.

Lực lượng Kiev đang phải đối mặt với một nhiệm vụ quan trọng: ngăn chặn các đơn vị Moscow tiếp cận hậu cần của khu vực Huliaipole. Nơi duy nhất mà AFU có thể dựa vào là tuyến phòng thủ dọc theo sông Yanchur, nhưng độ tin cậy của nó vẫn còn là dấu hỏi. Tuyến phòng thủ này kéo dài hơn 30km, và việc thiếu nhân lực khiến việc tạo ra một hệ thống chiến hào vững chắc là điều không thể.

Các vị trí của RFAF tại Malinovka, trên bờ tây sông Yanchur, đặt ra một mối đe dọa đặc biệt đối với quân đội Ukraine. Một cuộc tấn công bọc sườn có thể diễn ra từ đây, nhiều khả năng sẽ làm sụp đổ hệ thống phòng thủ của AFU trong khu vực. Trong bối cảnh này, Malinovka đang trở thành một đầu cầu có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cuộc tấn công.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại điểm nóng Huliaipole thuộc vùng Zaporizhia ngày 28/9. Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, khu vực đỏ là nơi họ mới giành được. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Phía đông Mirnograd

Việc bao vây lực lượng đồn trú Ukraine tại Rodynske là hậu quả tất yếu của những chiến dịch thành công của RFAF. Có tới 2 tiểu đoàn AFU, với tổng cộng khoảng 1.000 tay súng, bị mắc kẹt trong vòng vây. Mặc dù bị cô lập hoàn toàn, họ vẫn tiếp tục kháng cự, hy vọng giành được một kết quả quyết định tại Dobropolye.

Việc RFAF xóa sổ tiểu đoàn đột phá của Lữ đoàn xung kích đường không số 79 AFU gần Mirny và các cuộc tấn công bất thành của Trung đoàn xung kích độc lập 425 AFU vào Novoekonomicheskoe đã khép lại một loạt thất bại của lực lượng Kiev trên mặt trận phía đông.

Một dấu hiệu rõ ràng về tình hình nguy cấp của quân đội Ukraine là một báo cáo trên kênh Telegram chính thức của Lữ đoàn 79 về các cuộc tập kích hỏa lực liên tục của Nga, phá hủy hàng loạt công sự, gây khó khăn cho việc tiếp tế và sơ tán thương binh.

"Tóm tắt tình hình trên thực địa. Tại khu vực Mirnograd, RFAF đang tích cực sử dụng pháo hạng nặng tấn công các vị trí của lữ đoàn, dẫn đến việc phá hủy hệ thống công sự và cản trở đường tiếp tế. Việc sơ tán thương binh gặp nhiều khó khăn... Việc tiếp tế đạn dược không liên tục, và việc luân chuyển không được thực hiện đầy đủ. Tại một số khu vực, tuyến phòng thủ chỉ được bảo vệ bởi một lực lượng nhỏ, làm tăng nguy cơ bị xuyên thủng", tuyên bố của Lữ đoàn 79 viết.

Việc RFAF phá hủy "kiến trúc phòng thủ" khiến quân đội Ukraine buộc phải xé lẻ các đơn vị đồn trú ở cả phía đông và phía tây khu đô thị tập trung. Hy vọng duy nhất của AFU tại Mirnograd vẫn là mạng lưới các bãi thải, nhưng việc Nga tích cực sử dụng sức mạnh không quân đang xóa sổ ngay cả lợi thế này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Mirnograd ngày 28/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, giành được khu vực màu đỏ, áp sát thành phố ở phía tây. Kiev nỗ lực phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Krasnolimansk

Tập đoàn quân Cận vệ số 3 RFAF đã bắt đầu bóp nghẹt không gian hoạt động của cụm Seversk thuộc lực lượng Kiev.

Trong khi Tập đoàn quân số 25 RFAF tập kích tuyến đường giao thông giữa Seversk và Krasnolimansk qua Yampol thì Tập đoàn quân số 3 đang di chuyển về phía tây, từ Serebryanka đến Dronovka và Platonovka.

Việc quân đội Nga chiếm được Pereyezdnoye và chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Zvanovka đánh dấu sự khởi đầu của chiến dịch cắt đứt huyết mạch hậu cần thứ hai của đối phương. Việc kiểm soát Svyato - Pokrovsk và giao lộ quan trọng của nó sẽ tước đi khả năng tiếp tế của AFU từ Slovyansk qua tuyến đường Mykolaivka.

Ngay cả khi các tuyến đường nông thôn phía tây Krivaya Luka vẫn thông thoáng, khả năng tiếp tế trên một hành lang như vậy sẽ rất thấp. Với sự khởi đầu của mùa thu lầy lội và hoạt động gia tăng của UAV Nga, AFU tại khu vực này sẽ rơi vào tình thế vô cùng khó khăn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 28/9. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, giành được khu vực màu đỏ. Kiev nỗ lực phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Hướng Dobropolye

Tập đoàn quân số 51 RFAF từng bước chặn đứng các nhóm xung kích Ukraine đang phản công vào mũi thọc sâu gần Dobropolye. Hỏa lực dày đặc ở khu vực Volodymyrivka - Shakhovo - Sofievka đang gây ra tổn thất nặng nề cho đối phương. Sự tập trung dày đặc của lực lượng Kiev trong hành lang tấn công hẹp khiến họ trở thành mục tiêu lý tưởng cho Không quân - Vũ trụ, pháo binh và UAV Nga.

Ở sườn phía đông, lực lượng Moscow đã giành được thế chủ động, buộc nhóm phản công của quân đội Ukraine phải chuyển sang thế phòng thủ.

Ở phía tây, tình hình vẫn căng thẳng, AFU đã đẩy lùi được các đơn vị tiên phong của Nga khỏi Nikanorovka, nhưng không thể củng cố vị trí trong làng do mưa hỏa lực liên tục của đối phương.

Những nỗ lực của lực lượng Kiev nhằm đột phá vào Boykovka qua các khe núi rậm rạp và các công trình kỹ thuật của mỏ Krasnolimansk cho đến nay đều không thành công.

Nhưng quan trọng nhất, với việc sườn phía đông của cuộc phản công đã bị chặn đứng, việc tiếp tục đột phá ở khu vực phía tây trở nên vô nghĩa. Bộ chỉ huy Kiev buộc phải tiếp tục tung vào trận lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu để giữ các vị trí đã đạt được.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropolye ngày 28/9. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Kiev phản công dữ dội theo các mũi tên vàng, giành lại khu vực gạch chéo (Ảnh: Readovka).

Ukraine cấm dân thường vào Kupyansk

Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine lên tiếng giải thích rằng việc dân thường vào Kupyansk, tỉnh Kharkov, bị hạn chế để đảm bảo các hoạt động chống phá hoại hiệu quả.

Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Thiếu tá Andrey Kovalev, giải thích: "Kupyansk nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Kiev. Các hoạt động của AFU nhằm truy quét quân đội Nga vẫn tiếp tục ở phía bắc thành phố. Các hoạt động chống phá hoại đang diễn ra tích cực tại trung tâm. Việc dân thường vào thành phố bị hạn chế để đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động nêu trên của quân đội Ukraine".

Trước đó, người đứng đầu cơ quan quân quản Kupyansk, Andrei Besedin, thông báo hôm 28/9 rằng, thành phố đã bị đóng cửa hoàn toàn, chỉ có quân nhân mới được phép vào và cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực trung tâm không hoạt động.