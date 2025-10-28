Các máy bay tiêm kích Su-34, Su-30SM và MiG-31 tại một căn cứ không quân Nga (Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Nga).

"Mặt hồ phẳng lặng dậy sóng": Nga viết lại quy luật chiến trường

Gần đây, Nga liên tục có những thay đổi vũ khí trên chiến trường, và một loạt đột phá không những giúp sức mạnh chiến đấu của quân đội Nga (RFAF) tăng vọt, mà còn đẩy quân đội Ukraine (AFU) vào những khó khăn chưa từng có.

Đúng vậy, bom lượn tầm xa có động cơ tăng tầm - quân bài chủ chốt mới của Nga - đã đặt hệ thống phòng thủ mặt đất của Ukraine vào tình thế nguy hiểm do phòng không tiền tuyến bất lực.

Trên chiến trường Ukraine, tầm quan trọng của vũ khí tấn công chính xác tầm xa là điều hiển nhiên. Tên lửa đạn đạo Iskander của Nga, mặc dù có khả năng tấn công chính xác trong phạm vi 300-500km hoặc hơn nữa, nhưng số lượng lại hạn chế và chỉ được sử dụng để tấn công một số ít mục tiêu giá trị cao, khiến việc triển khai trên quy mô lớn không hề dễ dàng.

Trong khi đó, máy bay Su-34 của Không quân - Vũ trụ Nga, mặc dù có khả năng thả bom lượn có điều khiển FAB với tầm bay từ 40-70km, nhưng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm đáng kể nếu chúng xâm phạm vùng hỏa lực của các hệ thống phòng không dã chiến trong biên chế quân đội Ukraine.

Lực lượng Kiev phòng thủ tại các vị trí ở khu vực Kherson và Nikolaev đã khéo léo tận dụng những hạn chế về số lượng vũ khí tấn công tầm xa của Nga để giữ vững trận địa, ngăn chặn thành công việc các đơn vị RFAF chủ lực vượt sông Dnieper.

Trong chiến tranh hiện đại, sức mạnh của hỏa lực chính xác tầm xa và trinh sát đồng nghĩa với việc ngăn chặn bộ binh đối phương có cơ hội tập hợp thành các nhóm lớn, buộc họ phải phân tán để tránh bị tiêu diệt.

Quân đội Nga nhận ra rằng, bằng cách buộc lực lượng phòng thủ Ukraine phải phân tán thông qua những cuộc tấn công chính xác tầm xa, họ sẽ tạo ra nhiều khoảng trống, từ đó mở ra cơ hội cho các cuộc tấn công đột phá có chiều sâu trên chiến trường.

Vào thời điểm này, RFAF đang rất cần một loại vũ khí tấn công tầm xa có giá cả phải chăng. Theo báo Moskovsky Komsomolets, một loại bom lượn tầm xa mới đã được VKS Nga đưa vào sử dụng, tập kích chính xác các mục tiêu quân sự của AFU tại tỉnh Nikolayev.

Loại bom mới này đã được thiết kế mới hoàn toàn, với tầm bay tối đa tăng từ 40-70km lên 150km. Điều này có nghĩa là máy bay chiến đấu Nga có thể thả bom mới, tập kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine từ một khoảng cách an toàn, thay vì phải mạo hiểm bay vào tầm sát thương của tên lửa đánh chặn Patriot.

Kênh Aviahub của một chỉ huy phi đội Su-34 viết về điều này, cho biết, Su-34 đã bắt đầu sử dụng bom FAB-500 gắn mô-đun UMPK, nhưng được trang bị động cơ phản lực. Vì đối phương đã từng "nếm mùi" uy lực của loại bom này, nên thông tin về nó không còn được bảo mật nữa.

Viên phi công Nga thậm chí còn đăng một bức ảnh về bom lượn FAB mới, có thể bay lướt hơn 100km. Về cơ bản, loại bom này giống bom FAB gắn mô-đun UMPK, nhưng phần đuôi được kéo dài để lắp động cơ phản lực, có thể bay xa hơn 200km.

Phi công lưu ý rằng những vũ khí như vậy sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng cho AFU, vì họ sẽ không còn tâm trạng “để nghỉ ngơi”.

Bom lượn mới của Nga với động cơ phản lực nhiên liệu rắn (Ảnh: Defence.ua).

Sau Poltava, sân bay Myrhorod sẽ là mục tiêu?

Mạng xã hội Ukraine bàn tán xôn xao về việc, lần đầu tiên kể từ tháng 2/2022, VKS Nga đã thả bom lượn có điều khiển, vươn tới tận thành phố Poltava, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền Trung Ukraine.

Các nguồn tin Ukraine cho biết 2 quả bom lượn đã đánh trúng các mục tiêu ở Poltava.

Nếu thông tin về bom lượn có điều khiển mới của Nga chính xác, đây có thể là lần thứ ba các phiên bản hiện đại hóa của loại vũ khí đầy uy lực này được sử dụng trong vài ngày qua.

Điểm gần nhất trên lãnh thổ Nga tới ranh giới thành phố Poltava chính là quận Graivoron, thuộc tỉnh Belgorod, giáp với tỉnh Kharkov bên phía Ukraine. Cự ly này là 113km.

Su-34 phải thả bom ít nhất là từ 125-130km, tăng thêm chừng 15-20km, tính từ biên giới, nếu muốn thực hiện cuộc tấn công an toàn từ trong lãnh thổ Nga.

Trước đó, phòng không Ukraine đã báo cáo các cuộc tấn công của VKS Nga bằng bom lượn có điều khiển vào các mục tiêu ở tỉnh Mykolaiv và khu định cư Lozovaya nằm ở phía nam tỉnh Kharkov, cách biên giới khoảng 150km.

Do tầm bay của các phiên bản bom mới có thể đã được tăng lên 150km nên tầm bay hiệu quả của chúng đã được mở rộng đáng kể.

Ngoài các khu định cư đã đề cập ở trên, phạm vi mà bom lượn của Nga có thể tập kích còn bao gồm các thành phố như Chernihiv, Izyum, Balakleya, Chuguev, và cả Myrhorod, nơi có sân bay quân sự mà AFU đang sử dụng tích cực. Sân bay này nằm cách biên giới Nga khoảng 145km.

Bom lượn FAB-500 với mô-đun UMPK, nhưng có khả năng lắp động cơ tên lửa tăng tầm (Ảnh: Aviahub).

Phòng không Ukraine bất lực

Trong những tuần qua, nhiều vụ tấn công bằng bom tầm xa của Không quân Nga đã được ghi nhận tại Kharkov. Các vụ nổ mạnh của bom lượn được ghi nhận tại một nhà máy công nghiệp ở thành phố Kharkov. Theo nguồn tin Ukraine, bom được thả từ khoảng cách ít nhất 90km.

Một số nguồn tin tình báo Nga cho biết, các kho dự trữ nhiên liệu, dầu nhờn và thiết bị của AFU đang được sửa chữa tại đây đã bị phá hủy.

Việc sử dụng bom lượn có điều khiển của RFAF - vũ khí tấn công các mục tiêu nằm giữa bom thả rơi tự do và tên lửa hành trình - đã trở nên ngày càng phổ biến trong những tuần gần đây.

Các cuộc tấn công bằng vũ khí mới đã được ghi nhận ở Kharkov, Poltava, Chernihiv, Chuguev, Lozova và Mykolaiv. Theo ước tính “thận trọng nhất”, chỉ riêng cuối tuần trước, đã có ít nhất 6 quả bom lượn FAB-500 tập kích mục tiêu ở thành phố Kharkov.

Vào chiều 21/10, máy bay chiến đấu Su-34 của VKS Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào các mục tiêu ở khu vực Dnipropetrovsk bằng bom lượn, dường như một số trong đó là loại bom mới có trang bị động cơ phản lực.

Có vẻ như ban đầu Ukraine cho rằng bom lượn đang hướng về Zaporizhia, nhưng bất ngờ, chúng tiếp tục bay về phía khu vực Dnipropetrovsk, đánh trúng mục tiêu tại Kamenskoye.

Khi thảo luận về việc Nga gia tăng sử dụng bom tầm xa (tầm bay lên tới hơn 200km) một cách ồ ạt, các chuyên gia Ukraine cho biết, Không quân - Vũ trụ Nga đang đạt được một lợi thế mới đáng kể, đồng thời làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng không tiền tuyến và cận tiền tuyến của AFU.

Việc bắn hạ bom lượn có điều khiển chắc chắn chẳng hề dễ dàng, và như vậy, tình hình của lực lượng Kiev ở tiền tuyến càng trở nên trầm trọng hơn, bởi thực tế là UAV Geran, phiên bản có thể điều khiển với phương thức giống như UAV FPV, thường được sử dụng cùng với bom lượn.

Và nếu chỉ vài tháng trước, chỉ huy AFU nói rằng, thành công của quân đội Nga trên chiến trường là "do những nỗ lực sử dụng hệ thống đường ngầm, bao gồm cả đường ống", thì giờ đây lại có một lời giải thích mới: "tất cả là do bom lượn FAB có điều khiển, mà hệ thống đánh chặn của Ukraine không có khả năng chống lại".