Nga lên tiếng về nghi vấn Mỹ cấp tin tình báo cho Ukraine tập kích tầm xa

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

“Mỹ thường xuyên truyền dữ liệu tình báo cho Ukraine qua mạng. Việc toàn bộ hạ tầng của NATO và Mỹ được sử dụng để thu thập và chuyển giao thông tin tình báo cho người Ukraine là điều hiển nhiên”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới hôm 2/10.

Bình luận trên được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin Mỹ có thể sẽ chia sẻ với Ukraine thông tin tình báo liên quan đến các mục tiêu hạ tầng năng lượng tầm xa bên trong nước Nga.

Theo Wall Street Journal, nếu được triển khai, kế hoạch chia sẻ thông tin tình báo mới của Mỹ sẽ giúp Ukraine dễ dàng tập kích các cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn khí, và nhà máy điện với mục tiêu làm suy yếu nguồn thu từ dầu mỏ của Nga.

Ngoài ra, Mỹ cũng đang cân nhắc đề nghị của Kiev về việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn 2.500km.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về thông tin trên.

Trước đó, khi Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh để tập kích Nga vào năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh phóng tên lửa siêu vượt âm đáp trả Ukraine. Ông cũng cảnh báo Moscow có quyền tấn công các cơ sở quân sự tại những quốc gia cho phép Ukraine sử dụng tên lửa để tấn công Nga, đồng thời dọa triển khai tên lửa ở khoảng cách có thể đánh trúng các nước phương Tây nếu lãnh thổ Nga tiếp tục bị tấn công.

Washington từ lâu đã chia sẻ tình báo với Kiev nhưng chưa từng công khai thừa nhận việc tham gia vào các cuộc tập kích của Ukraine vào cơ sở năng lượng của Nga. Mỹ vẫn luôn thận trọng để tránh bị coi là trực tiếp tham chiến.

Tin tức xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như có sự thay đổi lập trường về cuộc xung đột Ukraine khi mới đây cho rằng Ukraine có thể khôi phục lại lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát. Ông cũng cảnh báo siết lệnh trừng phạt Moscow khi các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian tiếp tục bế tắc.

Trong khi đó, các lực lượng Nga tiếp tục tiến công ở miền Đông Ukraine, còn một số lãnh đạo châu Âu phàn nàn về việc máy bay không người lái của Nga liên tục xâm phạm không phận NATO gần đây. Moscow đã bác bỏ cáo buộc này.

Về phía Ukraine, quân đội nước này gần đây liên tục tập kích vào các nhà máy lọc dầu của Nga, gây gián đoạn sản xuất.

Theo truyền thông Ukraine, các cuộc không kích của Ukraine làm tê liệt 38% công suất lọc dầu Nga. Sản lượng xăng trong nước Nga đã giảm khoảng 1 triệu tấn, khiến thị trường thiếu hụt khoảng 20%.