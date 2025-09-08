Phản ứng của Mỹ khi Nga không kích quy mô lớn nhất vào Ukraine

Một căn hộ bị hư hại ở Kiev sau trận tập kích vào ngày 7/9 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/9 tuyên bố ông sẵn sàng bắt đầu một giai đoạn trừng phạt mới đối với Nga để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, một phóng viên đã hỏi Tổng thống Trump rằng liệu ông đã sẵn sàng chuyển sang "giai đoạn thứ hai" của các lệnh trừng phạt đối với Nga hay chưa.

"Rồi, tôi đã sẵn sàng", ông Trump trả lời. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về các biện pháp sẽ được đưa ra trong giai đoạn tiếp theo hoặc đưa ra mốc thời gian cụ thể cho hành động của Mỹ.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra gần một ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa với quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine trong đêm 6/9, rạng sáng 7/9.

Sau trận không kích kỷ lục của Nga, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Washington sẵn sàng hợp tác cùng các đồng minh châu Âu để "gia tăng áp lực lên Nga", chủ yếu thông qua việc mở rộng thuế quan thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Nga.

"Chúng tôi sẵn sàng gia tăng áp lực lên Nga, nhưng chúng tôi cần các đối tác châu Âu làm theo", ông Bessent nói.

Ông Bessent nhận định động thái này có thể làm suy yếu nền kinh tế Nga và có thể buộc Moscow bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn sớm hơn.

"Chúng ta đang trong một cuộc đua giữa việc quân đội Ukraine có thể cầm cự được bao lâu và nền kinh tế Nga có thể trụ vững được bao lâu”, quan chức Mỹ nói thêm.

Mặc dù Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga, nhưng chính quyền của ông Trump vẫn chưa ban hành bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào đối với Moscow kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1. Trong một số trường hợp, chính quyền Tổng thống Trump thậm chí còn nới lỏng các hạn chế đã được áp dụng trước đó.

Nhà Trắng từng dọa áp thuế quan thứ cấp trên diện rộng đối với các nước nhập khẩu dầu của Nga, nhưng mới chỉ thực hiện bước đi này một lần. Vào tháng 8, Mỹ đã áp thuế với Ấn Độ, một trong những nước mua dầu lớn của Nga kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra.

Theo thông báo của Không quân Ukraine, lực lượng Nga đã phóng tổng cộng 810 máy bay không người lái, 4 tên lửa đạn đạo và 9 tên lửa hành trình trong trận tập kích mới nhất vào Ukraine.

Không quân Ukraine tuyên bố mặc dù hầu hết máy bay không người lái và tên lửa của Nga đều bị phòng không Ukraine bắn hạ, nhưng 54 máy bay không người lái và 9 tên lửa vẫn tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko gọi đây là "cuộc tấn công lớn", cho biết các thành phố Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk và Odesa đều bị tấn công, cũng như Kiev.

Phía Ukraine cho biết, tại thủ đô Kiev, tòa nhà văn phòng thủ tướng, cũng như một số bộ của chính phủ Ukraine, đã bị tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận 4 người đã thiệt mạng và 44 người bị thương trong trận tập kích lần này của Nga.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã thực hiện cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở sản xuất, sửa chữa và lưu trữ máy bay không người lái của Ukraine, cũng như các sân bay quân sự ở miền trung, miền nam và miền đông Ukraine.

Ngoài ra, mục tiêu còn bao gồm doanh nghiệp công nghiệp 'Kiev-67' ở ngoại ô phía tây thủ đô Ukraine và một cơ sở hậu cần ở phía nam thành phố.

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời cho biết không có tòa nhà nào khác ở Ukraine bị nhắm mục tiêu.