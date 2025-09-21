Nga không kích lớn vào Ukraine, các nước NATO xuất kích máy bay chiến đấu

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ba Lan tham gia cuộc duyệt binh tại Warsaw vào năm 2024 (Ảnh: Getty).

Các máy bay chiến đấu của Ba Lan và đồng minh đã xuất kích vào sáng 20/9 sau khi Nga tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine, bao gồm các cuộc tập kích nhắm vào mục tiêu gần biên giới phía tây với Ba Lan.

"Do hoạt động của lực lượng không quân tầm xa của Nga, vốn đang thực hiện các cuộc không kích trên lãnh thổ Ukraine, không quân Ba Lan và đồng minh đã bắt đầu hoạt động trong không phận của chúng tôi", quân đội Ba Lan đăng trên mạng xã hội X.

"Các cặp máy bay chiến đấu trực chiến đã được điều động, và các hệ thống phòng không mặt đất cũng như trinh sát định vị vô tuyến đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng tối đa", thông báo của quân đội Ba Lan cho biết thêm.

Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi NATO tuyên bố chặn 3 máy bay chiến đấu của Nga trên không phận Estonia, một quốc gia NATO. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc các tiêm kích của nước này xâm nhập không phận Estonia.

Trước đó, 2 quốc gia NATO khác là Ba Lan và Romania cũng cáo buộc các máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận. Nga cũng bác bỏ các cáo buộc này.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 579 máy bay không người lái (UAV) tấn công và nhiều loại UAV mồi nhử khác nhau vào Ukraine từ đêm 19/9 đến sáng 20/9. Moscow cũng cho biết đã phóng 8 tên lửa đạn đạo và 32 tên lửa hành trình trong cuộc tấn công này.

Đây được xem là một trong những cuộc không kích quy mô lớn nhất của Nga vào Ukraine kể từ đầu xung đột.

Ô tô bốc cháy ở ngoại ô Kiev trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine ngày 20/9 (Ảnh: Reuters).

"Suốt đêm, Ukraine đã hứng chịu cuộc tập kích dữ dội từ Nga", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu. Ông nói thêm rằng 3 người đã thiệt mạng trong trận không kích của Nga và hàng chục người khác bị thương.

Theo ông Zelensky, trong cuộc không kích mới nhất của Nga, một tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà chung cư ở thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. Giới chức Ukraine xác nhận tại khu vực Dnipropetrovsk, các cuộc không kích đã khiến một người thiệt mạng và ít nhất 30 người bị thương, trong đó có một người đàn ông trong tình trạng nguy kịch.

Theo chính quyền địa phương tại Ukraine, tổng cộng đã có 8 người thiệt mạng và ít nhất 32 người bị thương trong các trận tập kích của Nga trong 24 giờ qua.

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần tới, khi Nga tăng cường các cuộc tập kích vào Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine cũng như các lệnh trừng phạt đối với Nga trong các cuộc hội đàm với Tổng thống Trump tại New York.

Ukraine nhiều lần nhấn mạnh các đảm bảo an ninh do phương Tây hậu thuẫn để ngăn chặn các cuộc tập kích của Nga trong tương lai. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bất kỳ quân đội phương Tây nào hiện diện ở Ukraine đều bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow.

Nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm nhanh chóng chấm dứt xung đột đã bị đình trệ và Nga cho đến nay chưa “bật đèn xanh” cho khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky - điều mà Kiev cho rằng là con đường duy nhất hướng tới hòa bình.

"Chúng tôi dự kiến ​​sẽ có lệnh trừng phạt nếu không có cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hoặc không có lệnh ngừng bắn", ông Zelensky cho biết.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc gặp với ông Putin. Tôi đã thông báo về điều này. Cả song phương và ba bên. Nhưng ông ấy chưa sẵn sàng”, ông Zelensky nói thêm.