Ukraine hé lộ tên lửa tầm bắn 1.000km

Tên lửa Neptune tầm xa (Ảnh: Defense Express).

Theo chuyên trang quân sự Ukraine Defence Express, phiên bản nâng cấp tấn công mặt đất của tên lửa Neptune có thể bay xa gấp 3 lần so với biến thể chống hạm ban đầu và mang đầu đạn nặng hơn 110kg.

Ukraine lần đầu hé lộ hình ảnh tên lửa được cải tiến này hồi tháng 8. Hiện nay, các thông số về tầm bắn tối đa và khối lượng đầu đạn của phiên bản cải tiến đã được tiết lộ.

Phiên bản tấn công từ mặt đất được định danh là Neptune D, trong khi tên lửa hiện đại hóa mang mã hiệu RK-360L.

Tầm bay công bố của phiên bản mới đạt 1.000km, tức gấp 3,5 lần so với biến thể chống hạm R-360 ban đầu, có tầm hoạt động 280 km.

Khối lượng đầu đạn của RK-360L tăng lên 260kg, so với 150kg của bản chống hạm. Sự gia tăng này là điều hiếm thấy, vì thông thường việc mở rộng tầm bắn đồng nghĩa với việc phải giảm tải trọng đầu đạn.

Trong hệ thống Neptune D, các kỹ sư đã đồng thời tăng cả tầm bắn và sức công phá, một thành tựu đáng chú ý cho thấy thiết kế của tên lửa cho phép điều chỉnh linh hoạt cấu hình.

Tùy theo nhiệm vụ, có thể thay đổi tỷ lệ giữa lượng nhiên liệu và khối lượng đầu đạn, đồng nghĩa với việc hy sinh tầm bay để tăng sức nổ khi cần thiết.

Theo những bức ảnh công bố trước đó, tên lửa RK-360L dài khoảng 6m, dài hơn bản trước khoảng 1,5m. Đường kính thân tăng lên khoảng 50cm, so với 38cm của phiên bản Neptune trên biển.

Một đặc điểm quan trọng khác là tính đa nhiệm: tên lửa được thiết kế để tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên biển, nghĩa là vẫn giữ khả năng đánh trúng mục tiêu di chuyển.

Mặc dù chi tiết về hệ thống dẫn đường chưa được tiết lộ, việc nó có thể tấn công tàu cho thấy đầu dò radar chủ động của bản Neptune nguyên bản nhiều khả năng đã được giữ lại.

Để cho phép phiên bản “Long Neptune” hoạt động trên đất liền, các kỹ sư đã phải vượt qua hàng loạt thách thức kỹ thuật phức tạp.

Trước hết, tên lửa được điều chỉnh để có thể cất cánh và bay ổn định trên địa hình thay đổi, điều khó hơn nhiều so với bay trên mặt biển phẳng.

Thứ hai, nó được thiết kế để tự hành theo lộ trình định sẵn mà không phụ thuộc vào vệ tinh, bảo đảm khả năng hoạt động ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu GPS.

Thứ ba, tên lửa có khả năng tấn công chính xác mục tiêu mặt đất, một nhiệm vụ khó hơn nhiều so với việc khóa vào một con tàu kim loại lớn nổi bật giữa nền biển.

Ngoài ra, RK-360L vừa đạt được tầm bắn mở rộng, vừa tăng khối lượng đầu đạn, thể hiện bước tiến lớn về hiệu suất thiết kế.

R-360 Neptune là tên lửa hành trình chống hạm của Ukraine, được phát triển bởi Cục thiết kế Luch ở Kiev trong giai đoạn 2010-2020.

Ban đầu, Neptune được thiết kế để phá hủy các tàu có lượng giãn nước tới 5.000 tấn, mang đầu đạn 150kg, với tầm bắn tối đa 300km. Tên lửa bay ở vận tốc cận âm (khoảng 900km/h) và ở độ cao cực thấp, chỉ cách mặt biển vài m, đồng thời vẫn duy trì khả năng cơ động suốt hành trình.

Từ năm 2023, thiết kế này được chuyển đổi cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. Neptune có thể được phóng từ 3 nền tảng: trên tàu, trên đất liền và từ máy bay.