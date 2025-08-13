Ukraine sắp nhận "tàu sân bay trên không" mới

UAV Sparta (Ảnh: Defense Express).

Theo Defense Express, Sparta là UAV có khả năng mang theo các UAV cỡ nhỏ, được chế tạo để tập kích mục tiêu sâu trong hậu tuyến đối phương. Cơ chế của Sparta như một tàu sân bay trên không, có nhiệm vụ giúp các UAV cỡ nhỏ có thể mở rộng tầm tấn công.

Lực lượng Ukraine sẽ sớm nhận được UAV này trong thời gian tới.

Vào tháng 7, Sparta đã hoàn tất các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Thông số công bố gồm: trọng lượng cất cánh tối đa 23kg, trong đó 8kg dành cho 2 UAV FPV; bán kính tác chiến 200km (đủ để vận chuyển cả 2 UAV FPV tới mục tiêu và quay về căn cứ); thời gian bay từ 6-8 giờ.

Theo tiết lộ của CEO Quantum Systems Dave Sharpin, Sparta bay thử và thực hiện nhiệm vụ thả UAV FPV giữa không trung. Các UAV này nhiều khả năng là mẫu do chính Quantum Systems sản xuất, vốn đã được lực lượng Ukraine sử dụng hiệu quả. Công ty nổi tiếng với UAV trinh sát Vector và cũng tự sản xuất UAV FPV của riêng mình.

Theo báo Hartpunkt (Đức), sản xuất hàng loạt Sparta dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay. Đồng sáng lập Florian Seibel cho biết ý tưởng xuất hiện vào tháng 4 và nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo vào tháng 6.

Ngoài ra, Sparta có thể phóng từ bệ phóng nhỏ gọn. Trong một bài đăng khác, công ty Đức nhấn mạnh Sparta được sản xuất tại Ukraine.

Nhìn chung, Sparta là giải pháp hoàn thiện, kết hợp kinh nghiệm từ UAV Vector, đặc biệt về tầm hoạt động và độ ổn định liên lạc, với khả năng bổ sung là triển khai tấn công sâu vào khu vực phía sau tiền tuyến của đối phương.

Ngoài ra, các dự án đang triển khai của Quantum Systems hướng tới việc hình thành chu trình trinh sát-tấn công tích hợp: Vector (được trang bị cảm biến âm thanh để phát hiện pháo binh) làm nhiệm vụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu; Sparta vận chuyển UAV cảm tử; và UAV FPV tấn công mục tiêu.