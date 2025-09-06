Ukraine tuyên bố không trung chuyển dầu, khí đốt Nga sang Slovakia

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Slovakia Robert Fico gặp nhau hôm 5/9 (Ảnh: Reuters).

Ukraine sẽ không cung cấp dầu và khí đốt cho Slovakia nếu chúng có nguồn gốc từ Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các nhà báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Tháng trước, quân đội Ukraine đã nhiều lần tập kích đường ống Druzhba, tuyến vận chuyển chủ chốt đưa dầu Nga và Kazakhstan tới Slovakia và Hungary. Cả hai quốc gia EU vốn phụ thuộc vào năng lượng Nga sau đó đã cáo buộc Kiev đe dọa an ninh năng lượng của họ.

Trong cuộc gặp tại Transcarpathia, ông Fico và ông Zelensky đã thảo luận về các vấn đề năng lượng, theo lời Tổng thống Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp khí đốt và dầu cho Slovakia nếu đó không phải là khí đốt Nga và không phải là dầu Nga. Vì chúng tôi đang trong chiến sự", ông Zelensky nói với các nhà báo sau cuộc hội đàm hôm 5/9.

Kiev có thể đưa ra “đủ” các dự án năng lượng thay thế và sẵn sàng hợp tác với Slovakia trong lĩnh vực này, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố.

Ông Zelensky cũng cho biết sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tập kích của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng nước này.

Ông Fico cho rằng các cuộc tấn công quân sự của Ukraine vào cơ sở năng lượng Nga đã gây tổn hại cho Slovakia. “Chúng ta cũng nên quan tâm đến lợi ích của các quốc gia khác là một phần của mạng lưới năng lượng quốc tế,” ông Fico nói.

Sau cuộc gặp, Thủ tướng Fico cho biết ông và ông Zelensky đã có một “cuộc thảo luận rất rộng về các vấn đề năng lượng.” Ông khẳng định Bratislava và Kiev có “quan điểm hoàn toàn đối lập” về những vấn đề này, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng Slovakia và Ukraine có “tiềm năng to lớn” để hợp tác năng lượng.

Trước đó, Bratislava và Budapest đã cáo buộc Kiev làm ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu năng lượng Nga của họ bằng các cuộc tấn công quân sự. Ông Fico cũng đã nêu vấn đề này trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh tuần này.

Các quan chức Slovakia và Hungary đã đưa ra ý tưởng cắt giảm điện xuất khẩu sang Ukraine để đáp trả nhưng vẫn chưa thực hiện lời cảnh báo này.

Ông Fico nhiều lần bày tỏ sự phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev cũng như các chính sách của EU và NATO đối với Nga.

Thủ tướng Slovakia kêu gọi sớm giải quyết xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi tin rằng chiến sự sẽ sớm kết thúc và quan hệ với Nga sẽ được bình thường hóa”, ông nói, đồng thời chúc Ukraine có được một “nền hòa bình công bằng và tốt đẹp,” cũng như có được những bảo đảm an ninh cần thiết.

Ông Fico từng chỉ trích Ukraine vì không gia hạn việc trung chuyển khí đốt Nga sau khi hợp đồng của Kiev với Nga hết hạn vào cuối năm 2024. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom sau đó đã điều chỉnh lại tuyến cung cấp khác, và khí đốt vẫn được chuyển cho Slovakia theo một thỏa thuận dài hạn.

Ông Fico cũng phản đối kế hoạch của EU nhằm giảm dần nhập khẩu năng lượng từ Nga, và từng tạm thời ngăn chặn gói trừng phạt mới nhất của khối với Nga để bảo đảm rằng Slovakia sẽ không bị thiệt hại từ việc cắt nguồn cung.