Nga sắp có thỏa thuận bước ngoặt với Ấn Độ về "bóng ma bầu trời" Su-57?

Tiêm kích Su-57 của Nga (Ảnh: AFP).

Eurasian Times đưa tin, với mục tiêu đạt được một hợp đồng có thể làm thay đổi cục diện cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga, Moscow được cho là đang xem xét các kế hoạch đầu tư để sản xuất máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 tại Ấn Độ.

Động thái này diễn ra sau khi Nga đưa ra đề nghị mới về chuyển giao công nghệ và sản xuất chung dòng tiêm kích này cho New Delhi vào tháng 3/2025.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga, Dmitry Shugayev, mới đây cho biết, Nga và Ấn Độ đang thảo luận thêm về các thương vụ S-400 và Su-57.

Truyền thông Ấn Độ dẫn các nguồn tin cho hay, các cơ quan quốc phòng Nga đang tiến hành phân tích nội bộ để xác định số vốn cần thiết cho việc sản xuất Su-57 tại Ấn Độ. Ý tưởng này nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian và tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có để thuận tiện hơn.

Các đối tác tiềm năng cho việc sản xuất Su-57 tại chỗ bao gồm Hindustan Aeronautics Limited (HAL) thuộc sở hữu nhà nước, đơn vị từng được giao hợp đồng lắp ráp Su-30MKI tại cơ sở Nashik.

Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất quốc phòng khác của Ấn Độ đang chế tạo thiết bị có nguồn gốc Nga cũng có thể được huy động nếu chương trình được xúc tiến. Dù vậy, điều này vẫn phụ thuộc vào quyết định bật đèn xanh của Ấn Độ.

Thông tin này được đưa ra vài tháng sau khi tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport tuyên bố sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có của Su-30MKI để sản xuất Su-57E tại Ấn Độ, theo Eurasian Times.

“Trong trường hợp phía Ấn Độ có quyết định tích cực, việc sản xuất tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57E của Nga có thể được bắt đầu ngay tại các nhà máy hiện chế tạo Su-30MKI trong thời gian ngắn”, thông báo hồi tháng 3 cho biết.

Theo Eurasian Times, gói đề nghị của Nga gồm 3 điểm: Sản xuất Su-57E tại Ấn Độ, hiện đại hóa Su-30MKI và hỗ trợ chương trình máy bay tiêm kích thế hệ 5 của riêng Ấn Độ mang tên AMCA.

Ấn Độ trong thời gian qua đang cân nhắc mua 2-3 phi đội tiêm kích thế hệ 5 trước khi biên chế AMCA.

India Today cho biết, phía Ấn Độ không loại trừ khả năng hợp tác phát triển tiêm kích giữa Ấn Độ và Nga, nhất là khi hai bên đang thúc đẩy quan hệ quốc phòng sâu rộng hơn với khả năng mua thêm các hệ thống phòng không S-400 và S-500.

Su-57 là tiêm kích 2 động cơ, thế hệ thứ 5, có thiết kế vượt trội nhằm tiêu diệt mục tiêu trên không, mặt đất và trên biển. Máy bay được chế tạo để cạnh tranh với các tiêm kích thế hệ năm của NATO như F-22 Raptor và F-35 Lightning II, với khả năng tàng hình nhờ vật liệu composite, và có thể bay hành trình ở tốc độ siêu âm.

Đây là tiêm kích tàng hình đa năng, có thể thực hiện nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, trinh sát và tác chiến điện tử. Nga đang tích hợp nhiều loại vũ khí uy lực lên Su-57, gồm tên lửa tầm xa R-37M và cả tên lửa siêu vượt âm. Ngoài ra, máy bay còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng phát hiện mối đe dọa, hỗ trợ phi công và góp phần ra quyết định chính xác. Nhờ các ưu điểm này, Su-57 còn được mệnh danh là "bóng ma bầu trời".

Nếu Ấn Độ tiến hành thỏa thuận Su-57, điều đó có thể mang lại hàng tỷ USD cho Nga, cũng như giúp Moscow dễ bán các tiêm kích này hơn cho đối tác khác vì New Delhi là một khách hàng lớn.

Xuất khẩu quốc phòng Nga từng được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ các hợp đồng lớn với Ấn Độ. Ví dụ tiêu biểu là Su-30MKI, phiên bản tùy biến cho Ấn Độ của Su-30 đa nhiệm.

Việc Ấn Độ mua và vận hành thành công Su-30MKI từ đầu những năm 2000 đã ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của một số nước khác.

Khả năng đa dụng được chứng minh của Su-30MKI đã biến nó thành mẫu mực cho công nghệ Nga tại các thị trường xuất khẩu. Tiền lệ này có thể lặp lại với Su-57.

Không quân Ấn Độ, đang thiếu hụt phi đội chiến đấu cơ và cần năng lực tàng hình. Nếu Ấn Độ hợp tác với Nga sản xuất Su-57, đây có thể là sự chứng thực mạnh mẽ, thu hút các khách hàng từ khối Nam bán cầu quan tâm hơn tới tiêm kích này.