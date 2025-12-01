Cựu Tổng tư lệnh Ukraine nêu tầm nhìn đất nước thời hậu chiến

Cựu Tổng tư lệnh Ukraine Valerii Zaluzhnyi (Ảnh: Getty).

"Hòa bình, ngay cả khi chuẩn bị cho cuộc chiến tranh tiếp theo, vẫn mang đến cơ hội cho thay đổi chính trị, cải cách sâu rộng, phục hồi hoàn toàn, tăng trưởng kinh tế và đưa người dân trở về", cựu Tổng tham mưu trưởng, Tướng Valerii Zaluzhnyi, viết trong bài bình luận đăng trên báo Telegraph, báo Kiev Independent ngày 30/11 đưa tin.

Cựu Tướng Zaluzhnyi từng lãnh đạo lực lượng phòng thủ của Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào năm 2022 và là một nhân vật được lòng dân tại Ukraine.

Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang phải đối mặt với một trong những thời điểm chính trị hỗn loạn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Ông Andriy Yermak, người bạn lâu năm và đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã nộp đơn từ chức sau khi các lực lượng khám nhà ông vào ngày 28/11 do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng đang leo thang.

Hồi năm 2024, Tổng thống Zelensky đã thông báo cách chức tướng Zaluzhnyi và bổ nhiệm tướng Oleksandr Syrskyi làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này.

Ông Zaluzhnyi sau đó được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Anh và hiện được nhiều người coi là ứng cử viên tổng thống hàng đầu trong các cuộc bầu cử tương lai.

Trong bài viết của mình, cựu Tướng Zaluzhnyi đã đưa ra tầm nhìn cho Ukraine thời hậu chiến, ủng hộ việc "củng cố nền tảng công lý thông qua cuộc chiến chống tham nhũng và xây dựng một hệ thống tòa án trung thực", mà không trực tiếp đề cập đến vụ bê bối tham nhũng mới nhất.

Vị cựu Tư lệnh thừa nhận, Ukraine đang ở trong một "tình huống cực kỳ khó khăn", và bất kỳ diễn biến nào như vậy sẽ "không thể xảy ra nếu không có các đảm bảo an ninh hiệu quả", chẳng hạn như việc Ukraine gia nhập NATO hoặc có sự hiện diện của quân đội các đồng minh phương Tây hoặc vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Các cuộc đàm phán hòa bình đang được thúc đẩy trở lại sau khi kế hoạch hòa bình 28 điểm mới của Mỹ xuất hiện. Ukraine và các đồng minh châu Âu đã nhanh chóng tham gia vào kế hoạch này, trong đó Washington kêu gọi Kiev nhanh chóng đồng ý.

Trong khi cảnh báo về một "thỏa thuận hòa bình vội vã" có thể dẫn đến mất độc lập, ông Zaluzhnyi cho rằng chiến tranh không nhất thiết kết thúc với chiến thắng của một bên.

"Người Ukraine chúng tôi luôn phấn đấu cho một chiến thắng hoàn toàn, nhưng chúng tôi không thể từ chối lựa chọn chấm dứt chiến tranh lâu dài", ông viết.

Ông Zaluzhnyi cũng chỉ trích Ukraine vì không phân bổ đủ ngân sách quốc phòng vào năm 2021, ngay cả khi Nga đã mở rộng năng lực quân sự của mình.

"Kết quả là, quân đội của chúng ta đã phải đối mặt nhiều khó khăn khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm sau đó vì thiếu hụt trầm trọng về mọi mặt, từ nhân lực đến vũ khí", ông nói thêm.