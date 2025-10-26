Nga đưa ra 3 điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Điện Kremlin kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (Ảnh: TASS).

Phát biểu với truyền thông Mỹ ngày 25/10 nhân chuyến thăm Washington, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Điện Kremlin kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), nêu rõ một giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine có thể được tìm ra “khá nhanh chóng” nếu xem xét đến 3 vấn đề mà Nga coi là trọng yếu.

Ông Dmitriev nói: “Mỹ, Ukraine và Nga đều hiểu rõ giải pháp có thể là gì, và chúng tôi hy vọng điều đó sẽ đạt được trong một khung thời gian hợp lý”.

Khi được hỏi giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine là gì, ông Dmitriev trả lời: “Trước hết, tôi tập trung khá nhiều vào lĩnh vực kinh tế, đầu tư và mối quan hệ tổng thể với Mỹ, cũng như việc đảm bảo đối thoại được duy trì, nhưng tôi nghĩ có vài yếu tố then chốt”.

Cố vấn Tổng thống Nga nêu rõ: “Một trong số đó là đảm bảo an ninh cho Ukraine, và chúng tôi đã nói rõ Nga sẵn sàng chấp nhận các đảm bảo an ninh cho Ukraine”.

Ông Dmitriev cho biết, tiếp theo là vấn đề lãnh thổ, nơi có dân cư nói tiếng Nga, một cộng đồng mà theo ông đã bị lực lượng Ukraine nhắm đến ngay cả trước khi xung đột nổ ra.

Cuối cùng là vấn đề trung lập của Ukraine, điều mà Nga coi là thiết yếu cho an ninh của mình.

“Như vậy, trên bàn đàm phán không có quá nhiều vấn đề, và chỉ cần hiểu rõ cách giải quyết chúng theo hướng ngoại giao, một giải pháp có thể đạt được trong thời gian tương đối ngắn”, ông Dmitriev nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Dmitriev cũng ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng Washington đã đạt được “tiến triển đáng kể” trong việc tìm kiếm hòa bình dưới thời của ông.

“Trước hết, Tổng thống Trump đã tránh được nguy cơ leo thang thành Thế chiến III. Thứ hai, ông đạt được thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng và nhiệt. Thứ ba, ông thực sự hiểu được lập trường của Nga”, Đặc phái viên Điện Kremlin nói.

Ông Dmitriev cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra, nhưng có thể muộn hơn.

“Tôi nghĩ cuộc gặp đã bị hoãn lại, cần được các nhà ngoại giao của chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng”, ông nói.

Ông Dmitriev đang có chuyến thăm đến Washington để đối thoại với các quan chức Mỹ. Trả lời truyền thông, ông Dmitriev nói sẽ truyền đạt với Washington lập trường của Moscow về chiến sự Ukraine. "Tôi tin Nga, Mỹ và Ukraine thực ra đã khá gần một giải pháp ngoại giao", ông Kirill nói.

Ông Dmitriev nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Trump đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới việc hiểu rõ lập trường của Nga trong cuộc xung đột Ukraine.

“Điều rất quan trọng, và cũng là điểm khác biệt lớn với Tổng thống Trump và đội ngũ của ông là họ rất mong muốn hiểu được lập trường của Nga, thực sự hiểu được logic của chúng tôi, bởi chỉ khi hiểu được logic ấy, người ta mới có thể đi theo, hoặc điều chỉnh, hoặc đề xuất điều gì đó”, ông Dmitriev cho biết.