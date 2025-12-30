Nga nêu điều kiện ký hiệp ước hòa bình với Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: RBC).

“Ban lãnh đạo ở Ukraine cần có một sự ủy nhiệm để ký kết một thỏa thuận hòa bình. Chỉ có một cuộc bầu cử sau một chiến dịch tranh cử minh bạch và công bằng, với sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị có liên quan, mới có thể mang lại điều đó”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố hôm 30/12.

Các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại Ukraine đã bị đình chỉ do đất nước đang đặt trong tình trạng thiết quân luật thời chiến, trong khi nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã hết hạn từ tháng 5 năm ngoái.

Mới đây, ông Zelensky tuyên bố, Ukraine sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 60-90 ngày tới, nếu Mỹ và châu Âu hỗ trợ đảm bảo an ninh. Ông cũng cho biết, ông sẽ yêu cầu các nghị sĩ chuẩn bị các đề xuất lập pháp để sửa đổi luật bầu cử trong thời gian thiết quân luật.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi tiến hành trưng cầu dân ý về toàn bộ điều khoản trong kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Kế hoạch này ban đầu gồm 28 điểm và hiện tại đã rút xuống còn 20 điểm, trong đó chỉ còn 2 điểm xoay quanh vấn đề lãnh thổ chưa đạt được sự đồng thuận.

Ông Zelensky đề nghị Mỹ hối thúc Nga thực hiện một lệnh ngừng bắn trong thời gian diễn ra trưng cầu. Theo ông, cần có một lệnh ngừng bắn ít nhất 60 ngày để đội ngũ của ông có thể đưa thỏa thuận hòa bình do Washington làm trung gian ra bỏ phiếu toàn dân.

Tuy nhiên, ông Lavrov bác bỏ ý tưởng cho rằng cần có một lệnh ngừng bắn tạm thời để Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý về các điều khoản hòa bình.

“Người dân Ukraine, bao gồm cả nhiều người đang sinh sống tại Nga, cuối cùng phải được trao cơ hội để tự quyết định số phận của mình. Việc tổ chức bỏ phiếu không được dùng làm cớ cho một lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm tái vũ trang cho quân đội Ukraine”, ông giải thích.

Xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 4 năm trong khi tiến trình hòa đàm tiếp tục bế tắc.

Điện Kremlin ngày 30/12 tuyên bố lập trường của Nga trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ trở nên cứng rắn hơn sau khi Ukraine bị cáo buộc tập kích máy bay không người lái nhắm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở khu vực Novgorod.

“Hành động này nhằm phá hủy tiến trình đàm phán. Hệ quả về mặt ngoại giao sẽ là việc làm cứng rắn lập trường đàm phán của Nga”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Ông Peskov cũng nhấn mạnh, quân đội Nga biết khi nào và bằng cách nào để đáp trả Ukraine.