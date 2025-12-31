Nga đang tấn công mạnh trên hầu khắp các mặt trận và giành được những bước tiến mới trước lực lượng Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Nga ở vùng Krasnodar

Kyiv Independent đưa tin, quân đội Ukraine hôm 30/12 được cho là đã tập kích nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar Krai của Nga và kho chứa dầu ở tỉnh Lugansk do Moscow kiểm soát.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy lực lượng Kiev đánh trúng cơ sở lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar Krai, gây hư hại cho một bến tàu cùng với thiết bị tại nhà máy. Chính quyền địa phương sau đó cho biết thêm rằng 5 ngôi nhà bị hư hại, 2 người bị thương trong vụ tấn công.

"Đám cháy tại một trong các bến tàu đã được dập tắt kịp thời. Đám cháy khác tại khu vực nhà máy lọc dầu rộng 300m2 cũng đã được dập tắt", Bộ Chỉ huy Tác chiến vùng Krasnodar Krai cho biết trong một thông báo.

Trước đó vào đêm cùng ngày, các kênh truyền thông Telegram, trích dẫn báo cáo của người dân, cũng cho rằng cộng đồng Rovenky do Nga kiểm soát ở tỉnh Lugansk cũng bị quân đội Ukraine đánh phá. Hình ảnh do người dân địa phương quay lại dường như cho thấy những ngọn lửa lớn đang bốc lên từ các cơ sở dầu khí trong khu vực.

Báo Kyiv Independent chưa thể xác minh ngay lập tức các báo cáo về các cuộc tấn công. Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tấn công được báo cáo.

Tổng thống Nga ký sắc lệnh gọi nhập ngũ 261.000 người

RFE/RL đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các sắc lệnh mới, ban hành quy định về chế độ nghĩa vụ quân sự hàng năm bắt đầu từ năm 2026, đồng thời cho phép sử dụng lực lượng dự bị để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Sắc lệnh nghĩa vụ quân sự mới triệu tập 261.000 người - trong độ tuổi 18 đến 30 - tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 2026.

Trong một sắc lệnh riêng biệt, ông Putin cũng cho phép triệu tập lực lượng dự bị quân sự vào năm 2026 để tham gia các khóa huấn luyện đặc biệt nhằm bảo vệ các cơ sở trọng yếu.

Chính phủ Nga được giao nhiệm vụ xác định các địa điểm cần được bảo vệ, trong khi Bộ Quốc phòng sẽ quyết định đơn vị quân đội nào sẽ tổ chức các khóa huấn luyện đặc biệt cho lực lượng dự bị.

Theo Meduza, lực lượng dự bị huy động của Nga bao gồm các tình nguyện viên theo hợp đồng, những người có thể được triệu tập một lần mỗi năm để huấn luyện. Trước khi luật thay đổi vào tháng 11, họ chỉ có thể được triển khai cho các nhiệm vụ chiến đấu hoặc an ninh trong thời chiến hoặc khi có động viên chính thức.

Nga dọa trả đũa Ukraine vụ tập kích dinh thự của Tổng thống Putin

Kênh Military Summary đưa tin, Moscow tuyên bố sẽ tấn công trả đũa sau vụ UAV Ukraine bị cáo buộc tập kích dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thời điểm có thể diễn ra đòn đáp trả là vào đêm nay, 31/12.

Các mục tiêu có thể bao gồm các tòa nhà chính phủ hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu. Tình báo Ukraine cho thấy hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik có khả năng là phương tiện được Nga sử dụng.

Hôm 30/12, tình hình khu vực Zaporizhia lại một lần nữa rất nóng bỏng. Các nguồn tin Ukraine xác nhận rằng giao tranh đang lan rộng về phía bắc Prymorske. Lực lượng Moscow được cho là đã tiếp tục phát triển về phía nam thành phố Huliaipole.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 30/12. Lực lượng Moscow đang lên giây cót cho một chiến dịch tấn công quyết định (Ảnh: Military Summary).

Theo hướng Dobropillia, video định vị địa lý xác nhận việc quân đội Nga (RFAF) chiếm được làng Nove Shakhove. Các nhà quan sát ủng hộ Moscow cũng đưa tin về những binh sĩ Nga đầu tiên ở Bylitske.

Nga chọc thủng phòng tuyến chính của Ukraine phía bắc Huliaipole

Theo Readovka, lực lượng Moscow đã đẩy lùi cuộc phản công của quân đội Ukraine (AFU), sau đó chọc thủng phòng tuyến chính ở phía bắc Huliaipole tại khu vực Ternovatoye - Rozhdestvenskoye. Các thông tin chi tiết về vụ việc một đơn vị Ukraine tháo chạy bỏ lại toàn bộ trang thiết bị cùng nhiều tài liệu mật ở thành phố này liên tục xuất hiện.

Lực lượng Moscow phát động cuộc tấn công vào làng Ternovatoe, tuy nhiên họ không thể cầm chân lính xung kích Nga, điều đó có nghĩa là kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với AFU, họ có thể phải rút lui khỏi tuyến phòng thủ trong tương lai gần.

Quân đội Nga tiến vào Ternovatoe từ nhiều phía. Hơn nữa, ngôi làng này có rất ít công trình kiên cố, vì vậy AFU chỉ có thể cố gắng giữ ga đường sắt Gaichur và kho chứa ngũ cốc liền kề cùng các công trình phụ trợ.

Các đơn vị Kiev có khả năng sẽ sớm từ bỏ Ternovate. Cách khu định cư này không xa về phía nam, quân đội Nga đã có một bước đột phá rõ ràng trong tuyến phòng thủ chung của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Zaporizhia ngày 30/12. Lực lượng Moscow dồn dập tấn công trên khắp mặt trận, đạt nhiều kết quả tích cực (Ảnh: Military Summary).

Các đơn vị Moscow, dựa vào làng Kosovtseve, đã vượt qua Ternovate, bắt đầu tiến về Rozhdestvenskoye. Giao tranh đang diễn ra gần làng Pridorozhnoye, nằm cách ngôi làng nói trên 2km về phía đông. Với động thái này, lính xung kích Nga nhằm mục đích cắt đứt đường rút lui về phía tây của đối phương ở Ternovate, phá vỡ đội hình phòng thủ Ukraine, qua đó cho phép RFAF duy trì tốc độ tiến công cao.

Hơn nữa, những giả định trước đây của Readovka rằng lực lượng Kiev sẽ ngay lập tức phản công để ngăn chặn các đơn vị Moscow thiết lập hoàn toàn vị trí trên bờ tây sông Gaichur đã được xác nhận.

Quân đội Ukraine, với một nhóm phương tiện cơ giới, bao gồm cả xe tăng, cố gắng đột kích vào hậu phương của Nga từ làng Vozdvizhevka. Kế hoạch của Bộ chỉ huy Kiev là áp đặt chiến thuật "chiếc bánh nhiều lớp" lên quân đội Nga. Điều này ngụ ý sự hiện diện của một nhóm binh sĩ Ukraine đáng kể ở hậu phương, ngăn cản khả năng một cuộc tấn công toàn diện tiếp theo, do đó, RFAF không thể chọc thủng tuyến phòng thủ chính của AFU.

Bằng cách này, lực lượng Kiev nhằm mục đích đánh lạc hướng quân đội Nga. Nếu thành công, họ sẽ có thể sử dụng các cuộc tấn công thứ cấp để đẩy lùi các cuộc tấn công của lính xung kích Nga đang tiếp cận Ternovaty và có khả năng khôi phục lại tuyến phòng thủ thông thường dọc theo sông.

Nhưng ngay cả trong điều kiện bão tuyết, các phi công UAV của Nga đã xóa sổ nhóm thiết giáp Ukraine, ngăn chúng tiến đến Rivne.

Việc quân đội Ukraine chịu một thất bại không có nghĩa là họ sẽ ngừng cố gắng thực hiện chiến thuật "chiếc bánh nhiều lớp". Họ có thể thay đổi hướng tấn công cũng như điểm tập trung ban đầu, ví dụ, từ hướng khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoye.

Kênh Suriyakmaps cho biết, trong 4 ngày qua, quân Đội Nga đã hoàn toàn chiếm được nhà máy năng lượng mặt trời phía đông bắc Stepnogorsk và sắp chiếm được khu vực Lukyanivske. Ngoài ra, đặc nhiệm Nga tiếp tục mở rộng hoạt động về cả phía bắc lẫn phía nam Prymorske, khu vực thực tế nằm trong vùng xám.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 30/12. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ xung quanh Huliaipole (Ảnh: Readovka).

Tại khu vực Zaporizhia, cả hai bên thường xuyên phát động các cuộc tấn công, khiến khu vực tiền tuyến vẫn cực kỳ bất ổn, kênh Rybar cho hay.

Cuộc tấn công của RFAf hướng tới Orekhov, bắt đầu bằng các cuộc đột kích của các đơn vị Moscow vào Novodanilovka, Mala Tokmachka, đã không dẫn đến việc xâm nhập vào trung tâm thành phố. Và việc đề cập về một cuộc tấn công vào khu định cư quan trọng này trong tương lai gần, nói một cách nhẹ nhàng, là cực kỳ sớm.

Các đơn vị Moscow tiến vào Novodanilovka, Mala Tokmachka không thể giữ vững vị trí. Trên thực tế, cả hai khu định cư này chủ yếu nằm trong "vùng xám". Lực lượng Kiev đang duy trì hỏa lực kiểm soát từ các điểm cao phía bên kia sông Konka.

Tình hình ở sườn phía tây chỉ khả quan hơn một chút. Các đơn vị Moscow sau khi đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương đã phát động cuộc tấn công của riêng họ từ Stepnogorsk.

Gần đây, lính dù Nga đã tiến về Lukyanivske, tuyên bố giành quyền kiểm soát ngôi làng. Mặc dù sự hiện diện của RFAF chỉ được xác nhận một cách khách quan ở vùng ngoại ô, tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, thông tin này có thể chính xác.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Primorskoye. Phần lớn ngôi làng là "vùng xám". Các vị trí của hai bên đan xen lẫn nhau, với các nhóm nhỏ thường cùng tồn tại trong phạm vi vài ngôi nhà. Trong điều kiện hiện tại, không bên nào có thể duy trì quyền kiểm soát ổn định đối với ngôi làng.

Khu vực hồ chứa Kakhovka cũ ở phía tây làng bị phủ đầy lau sậy và khó di chuyển, mặc dù phù hợp cho các nhóm trinh sát - đặc nhiệm. Phía đông khu định cư là các ngọn đồi đã nằm dưới sự kiểm soát của đối phương.

Cho đến khi lực lượng Kiev bị đẩy lùi khỏi khu vực gần đường cao tốc M-18, việc kiểm soát hoàn toàn Primorskoye khó có thể được thiết lập.

Tình hình vẫn vô cùng khó khăn, bất chấp những giao tranh ác liệt nhất và những nỗ lực tiến công của các đơn vị Moscow.

Cả lực lượng Nga và Ukraine đều đã thiết lập các công sự kiên cố tại đây, khiến các cuộc tấn công trực diện trở nên khó khăn cho cả hai bên.

Điều này đặc biệt rõ ràng trong cuộc tiến công từ Stepnogorsk đến Lukyanivske, nơi lính dù Nga đã tìm cách đánh bọc sườn tuyến phòng thủ Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 30/12. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: Suriyakmaps).

Các đơn vị Kiev tiếp tục thực hiện các cuộc phản công cục bộ ở khu vực phía đông Zaporizhia. Như Rybar đã đưa tin trước đó, sườn phía bắc vẫn là điểm nóng hoạt động của các nhóm AFU nhỏ.

Hình ảnh về các cuộc tấn công vào một nhóm bộ binh Ukraine ở Alexandrograd đã xuất hiện trên mạng. Theo báo cáo sơ bộ, họ tiến vào từ khu rừng gần làng Lesnoye, phía đông Bolshemykhailivka.

Cũng như ở các khu vực khác, AFU đang lợi dụng thời tiết xấu và vị trí thưa thớt của lực lượng Moscow, cố gắng thâm nhập sâu vào tuyến phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, điều này thường chỉ dẫn đến thương vong. Một số binh sĩ Ukraine tham gia cuộc tấn công gần đây ở Dobropillia thậm chí còn bị bắt giữ.

Điều này đặc biệt đúng khi sự chú ý đang tập trung vào bước tiến của lực lượng Moscow về phía tây ở tỉnh Zaporizhia. Khu vực Dnipropetrovsk hiện vẫn chỉ là thứ yếu.

Mặc dù không thể loại trừ khả năng một cuộc tấn công tiếp theo về phía bắc hướng tới Pokrovskoe, tuy nhiên, điều này sẽ đòi hỏi quân đội Nga phải tập hợp lại và tăng cường hoạt động ở các khu vực lân cận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 30/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Nga rơi vào tình thế bất lợi ở Kupyansk

Kênh Rybar đưa tin, ngày càng có nhiều video được công bố từ Kupyansk cho thấy bộ binh Ukraine đã tiến sâu vào thành phố hơn so với dự kiến ​​trước đó.

Ở bờ phải sông Oskol, theo video từ Dve Mayorov, AFU đã chiếm được trường mẫu giáo Cheburashka. Tình hình ở phía nam vẫn chìm trong "màn sương mù chiến tranh", nhưng dường như lực lượng Moscow đã bỏ vị trí của họ ở trung tâm thành phố để tránh bị mắc kẹt trong làn đạn.

Ở bờ trái, RFAF vẫn kiểm soát nhà máy đường Kupyansk và một phần nhà máy sữa, đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương. Trong khu vực này, quân đội Ukraine cũng đã triển khai một số lực lượng dự bị để cắt đứt tuyến phòng thủ của Cụm tác chiến phương Tây RFAF, các đơn vị Kiev được phát hiện trên khuôn viên Trường Trung học số 2.

UAV Nga đang tập kích các đơn vị Kiev để ngăn chặn họ chuyển đổi một công trình trọng yếu thành một vị trí phòng không và thiết lập một trung tâm phòng thủ xung quanh đó.

Tình hình ở Kupyansk hiện vẫn vô cùng nghiêm trọng đối với lực lượng Moscow. Thời tiết xấu đang cản trở các phi công điều khiển UAV Nga, đồng thời cho phép Ukraine khai thác ưu thế về nhân lực.

Trong bối cảnh này, các biện pháp "chống khủng hoảng" của một số đơn vị Nga, những người đã tuyên bố kiểm soát phần lớn thành phố, chỉ làm lợi cho lực lượng Kiev. Chúng cản trở việc đánh giá khách quan tình hình và tạo ấn tượng rằng cuộc khủng hoảng đã được giải quyết, trong khi trên thực địa, các đơn vị Nga bị áp đảo về số lượng và ở một số nơi, bị bao vây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 30/12. Kiev phản công ác liệt, giành lại phần lớn thành phố. Moscow mở rộng khu vực kiểm soát ở những nơi khác trong khi vẫn cố gắng bám trụ ở trung tâm (Ảnh: Rybar).

Ukraine có dấu hiệu rút lui ở Dnipropetrovsk

Kênh Geroman đưa tin, quân đội Nga đang tiến công theo hướng Dnipropetrovsk, chọc thủng phòng tuyến đối phương.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra theo hướng Dnipropetrovsk. Các đơn vị Moscow đang tiến hành các cuộc tấn công vào khu dân cư Novopavlovka và mở rộng quyền kiểm soát ở khu vực Ivanivka và phía tây Filiya, nơi các khu rừng với các vị trí phòng thủ kiên cố của AFU đã bị chiếm giữ.

Theo báo cáo từ tiền tuyến, quân đội Nga đang tích cực chia cắt tuyến phòng thủ của đối phương thành các phần bị cô lập, buộc các đơn vị Kiev phải rút lui để tránh nguy cơ bị bao vây một phần.

Tình hình tại một số mặt trận khác

Theo kênh Suriyakmaps, trong 4 ngày qua, trên mặt trận Mirnograd và Pokrovsk, quân Đội Ukraine đã tái chiếm được các trang trại chăn nuôi lợn gần đường T-05-15 phía bắc Pokrovsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd ngày 30/12. Kiev phản công dữ dội, giành lại khu vực xanh nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Tại Seversk (Siversk), trong 4 ngày qua, quân Đội Nga tiếp tục đột phá ở phía đông Riznykivka. Trong khi ở Donetsk và Liman (Lyman), trong 3 ngày qua, RFAF đã phát triển dọc theo tuyến đường sắt phía tây bắc Yarova và tiến vào khu vực Sosnove, nơi các cuộc đụng độ với quân đội Ukraine vẫn tiếp diễn.