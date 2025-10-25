Tổng thống Trump: Tổng thống Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hồi tháng 8 (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ ông ấy muốn thấy mọi chuyện kết thúc", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 24/10, đề cập đến nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng các lệnh trừng phạt mà Mỹ mới áp đặt lên Nga có thể trở nên "quá khắc nghiệt" hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Ông ấy (Tổng thống Putin) nói rằng các lệnh trừng phạt sẽ không có nhiều tác dụng. Tôi không nghĩ ông ấy nói đúng về điều đó, nhưng chúng ta hãy chờ xem”.

Cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố ông dự định thảo luận về việc chấm dứt xung đột Ukraine trong cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trao đổi với các phóng viên, khi được hỏi ông muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng như thế nào để tác động đến Nga, Tổng thống Trump ám chỉ rằng ông muốn Bắc Kinh tác động đến lập trường của Moscow về Ukraine.

"Tôi rất muốn Trung Quốc giúp chúng ta trong vấn đề Nga. Chúng ta đã áp đặt các lệnh trừng phạt rất nặng nề đối với Nga. Tôi nghĩ những lệnh trừng phạt đó sẽ rất nghiêm khắc. Những lệnh trừng phạt đó rất mạnh mẽ. Nhưng tôi muốn thấy Trung Quốc giúp chúng ta”, ông Trump nói thêm.

“Tôi có mối quan hệ tốt với Chủ tịch (Trung Quốc) Tập Cận Bình. Rất tốt. Chúng tôi sẽ gặp nhau. Chúng tôi sẽ có một cuộc gặp tốt đẹp. Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có một cuộc gặp tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có những hợp tác kinh doanh tốt đẹp. Một trong những điều chúng tôi sẽ thảo luận là vấn đề Nga - Ukraine", ông Trump tiết lộ.

Ông Trump nói thêm rằng 7.000 người thiệt mạng mỗi tuần trong cuộc xung đột Ukraine, nhấn mạnh rằng ông và nhà lãnh đạo Trung Quốc “chắc chắn sẽ bàn về điều đó".

Theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng muốn cuộc xung đột kết thúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đề xuất đóng băng giao tranh theo chiến tuyến hiện tại ở Ukraine sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/10 và cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng một ngày sau đó.

Khi được hỏi về đề xuất do Tổng thống Mỹ đưa ra, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/10 cho biết lập trường của Nga về khả năng tạm dừng giao tranh dọc theo chiến tuyến hiện nay ở Ukraine vẫn không thay đổi.

Nga trước đó đã bác bỏ việc “đóng băng” xung đột theo ranh giới hiện tại và được cho là yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền Đông.

Ngày 16/10, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng thống Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp nhau sớm tại Budapest, Hungary.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump sau đó xác nhận ông đã hủy hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga.

“Cuộc gặp đó không mang lại cảm giác đúng đắn. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ không đạt được điều cần đạt, nên tôi đã hủy nó”, chủ nhân Nhà Trắng cho hay.

Tuy nhiên, ông Trump không loại trừ khả năng tiến hành đàm phán với Moscow trong tương lai.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Washington vẫn sẵn sàng tổ chức các cuộc gặp với quan chức Nga nếu những cuộc tiếp xúc này có thể góp phần giải quyết xung đột tại Ukraine.