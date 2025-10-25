Nga nêu con đường đưa xung đột Ukraine đến hồi kết

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo về phía lực lượng Nga ở Donetsk ngày 15/10 (Ảnh: Reuters).

Ông Kirill Dmitriev, Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) kiêm Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế, ngày 24/10 tuyên bố Moscow muốn giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine bằng con đường ngoại giao.

"Tôi nghĩ chúng tôi đang tìm ra những thỏa hiệp có lợi cho tất cả các bên", ông nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ.

Bình luận về sự thất vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới diễn biến của quá trình đàm phán giải quyết xung đột Ukraine, ông Dmitriev cho biết hiện "có khá nhiều thông tin sai lệch về những gì đang diễn ra".

Cùng ngày, trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Ukraine và các nước châu Âu ủng hộ Kiev phải chịu trách nhiệm về sự trì hoãn liên tục trong các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Nga.

Ông Peskov cho rằng việc Ukraine và phương Tây trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra "quá lâu".

"Nguyên nhân là do chính quyền Kiev không muốn đẩy mạnh đàm phán. Chắc chắn, điều này đang được các nước châu Âu khuyến khích”, quan chức Điện Kremlin nhận định.

Ukraine đã nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga vào đầu năm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi cả hai bên theo đuổi giải pháp đàm phán để chấm dứt xung đột.

Quá trình đàm phán, từng bị phía Ukraine đóng băng kể từ năm 2022, đã diễn ra 3 vòng trước khi bị tạm dừng một lần nữa vào tháng 7 năm nay.

Các cuộc đàm phán đã dẫn đến một số kết quả thiết thực, bao gồm việc trao đổi thi thể binh sĩ tử trận và tù binh. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất của Moscow về các cuộc đàm phán hòa bình rộng hơn, khẳng định sẽ không thỏa hiệp về những gì Nga gọi là nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nước ủng hộ Kiev ở châu Âu tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ quân sự mở rộng cho Ukraine, đồng thời phản đối các hoạt động ngoại giao giữa Moscow và Washington.

Hôm 22/10, phát biểu trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra ở Budapest, Hungary.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Động thái này đã vấp phải sự chỉ trích của Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng cả Tổng thống Putin và Tổng thống Trump vẫn coi hội nghị thượng đỉnh đang bị hoãn lại chứ không phải bị hủy bỏ. Ông nói thêm rằng cần phải có thêm nỗ lực trước khi các cuộc đàm phán có thể diễn ra.

Chủ nhân Nhà Trắng tỏ ra thất vọng với tiến độ đàm phán hòa bình Nga - Ukraine. Ông Trump mới đây đưa ra đề xuất các bên ngừng bắn ở chiến tuyến hiện tại, coi đó là khởi đầu của mọi cuộc đàm phán hòa bình.

Trong khi Ukraine và các đồng minh châu Âu ủng hộ ý tưởng của nhà lãnh đạo Mỹ, Điện Kremlin tuyên bố Nga không thay đổi lập trường.

Tổng thống Putin từng tuyên bố, để lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Ukraine phải rút khỏi toàn bộ vùng Donbass. Ông cũng nêu rõ việc công nhận biên giới mới của Nga sau khi sáp nhập là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.