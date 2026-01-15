Nga dồn dập tập kích, Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng

Một cuộc tập kích của Nga nhằm vào Kiev (Ảnh; Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/1 đã chủ trì một cuộc họp về tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine, với trọng tâm đặc biệt là tình hình tại thành phố Kyiv.

Trong số các quyết định được đưa ra có việc thành lập một sở chỉ huy tại thủ đô, xem xét lại các quy định về lệnh giới nghiêm, và áp dụng cơ chế nới lỏng quy định để kết nối các thiết bị cung cấp điện dự phòng.

Ông Zelensky cho biết thêm, Bộ trưởng Năng lượng mới được bổ nhiệm Denys Shmyhal sẽ dẫn dắt các nỗ lực hỗ trợ người dân và cộng đồng trong khuôn khổ các biện pháp khẩn cấp.

“Hậu quả từ các cuộc tấn công của Nga cùng với điều kiện thời tiết xấu đi là vô cùng nghiêm trọng”, ông Zelensky viết trên kênh Telegram của mình.

Một người phát ngôn của DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết mức độ nghiêm trọng của tình hình tại Kiev và trên khắp Ukraine đòi hỏi sự phối hợp chưa từng có tiền lệ giữa các cơ quan chức năng và các nhà cung cấp năng lượng.

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Tổng thống Zelensky về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với tình huống chưa từng có này, bao gồm việc thành lập một tổng hành dinh điều phối thường trực”, người phát ngôn DTEK nhấn mạnh.

Người phát ngôn này cho biết thêm: “Các đội ngũ của DTEK tại hiện trường đang làm việc suốt ngày đêm để khôi phục nguồn điện tại các khu vực bị ảnh hưởng, và chúng tôi biết ơn mọi công nhân ngành năng lượng tại Ukraine vì sự cống hiến của họ trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy”.

Tổng thống Zelensky cho hay, chính phủ Ukraine sẽ đẩy mạnh hợp tác với các đối tác nước ngoài để mua sắm thiết bị năng lượng thiết yếu, tăng nhập khẩu điện và bảo đảm thêm hỗ trợ, đồng thời đơn giản hóa các quy định nhằm kết nối thiết bị năng lượng dự phòng vào lưới điện trong thời gian tình trạng khẩn cấp có hiệu lực.

Ông Zelensky cũng cho biết đã ra lệnh rà soát lệnh giới nghiêm ban đêm được áp dụng từ khi thiết quân luật được ban bố từ giai đoạn đầu xung đột với Nga, nhằm cho phép người dân tiếp cận không hạn chế các điểm cung cấp điện và sưởi ấm được thiết lập trên khắp Kiev.

Bộ Giáo dục Ukraine và chính quyền địa phương cũng được kỳ vọng sẽ gửi đề xuất lên chính phủ về hình thức học tập của trẻ em trong thời gian tình trạng khẩn cấp.

Trong vài ngày qua, Nga đã dồn dập tập kích Kiev và nhiều khu vực trên khắp Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến khoảng 70% thủ đô Kiev bị mất điện vào ngày 13/1. Trong khi các công nhân ngành năng lượng đang sửa chữa thiệt hại, thời tiết giá lạnh đang gây nhiều trở ngại và thiết bị thay thế đang dần cạn kiệt.