Ukraine: Nga phóng hơn 13.000 tên lửa, 142.000 UAV trong cuộc chiến

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (Ảnh: RBC).

Theo thông tin từ cơ quan báo chí của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết kể từ ngày 24/2/2022, lực lượng Nga đã phóng hơn 13.000 tên lửa và 142.000 UAV các loại vào Ukraine.

“Đối phương đang tiến hành các đợt tập kích tên lửa và không kích quy mô lớn nhằm vào hậu phương của chúng ta", ông nói, cáo buộc Nga nhằm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng và sử dụng thời tiết giá lạnh nhằm gây sức ép lên phía Kiev.

Theo ông, trong tháng 12/2025 và những ngày đầu tháng 1/2026, Nga đã tiến hành 6 đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Cụ thể, trong đêm 13/1, Nga đã khai hỏa các cơ sở năng lượng, những hạ tầng khác bằng 25 tên lửa cùng 293 UAV tấn công.

Ông cũng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh này, ưu tiên hàng đầu là tăng cường “lá chắn trên không”, bao gồm việc mua sắm các hệ thống tên lửa phòng không và đạn dược.

Nga chưa bình luận về con số mà Ukraine đưa ra. Nga trước đó nhiều lần khẳng định các vụ tập kích của nước này nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở chiến lược quan trọng hỗ trợ cho hoạt động của quân đội Ukraine.

Cuối tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tên lửa phòng không trong kho dự trữ của các nước đối tác cần được chuyển tới Ukraine khi Nga đang gia tăng cường độ các vụ tập kích.

Cần có thêm các đóng góp mới từ các đối tác, cũng như các đợt bàn giao từ kho dự trữ ở châu Âu: Các tên lửa đang có trong kho, chúng tôi biết rõ điều đó, chúng tôi nắm hết thông tin, và chúng cần được đưa vào sử dụng bởi lực lượng phòng không của chúng tôi”, Tổng thống Ukraine nói.

Các cuộc không kích trong tuần qua diễn ra khi xung đột bước sang mùa đông thứ 4, đẩy các thành phố vào tình trạng mất điện kéo dài trong khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng và được dự báo còn giảm thêm.

Trong khi đó, Ukraine cũng gia tăng năng lực tập kích tầm xa, khi nhằm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Nga, nhằm thẳng vào động cơ của cỗ máy quân sự mà Moscow đang vận hành.

Theo Bloomberg, trong tháng 12/2025, Ukraine đã ít nhất 24 lần tập kích vào hạ tầng năng lượng của Nga, đánh vào số lượng cơ sở nhiều nhất và phạm vi mục tiêu rộng nhất kể từ khi chiến sự toàn diện nổ ra.

Các đòn tập kích bằng UAV và tên lửa nhằm vào nhà máy lọc dầu, tàu chở dầu, các giàn khoan ngoài khơi và những cơ sở đường ống lớn tại nhiều khu vực khác nhau. Chiến dịch của Kiev đang tạo thêm áp lực lên xuất khẩu của Nga, vốn đã chịu tác động từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Năng lượng là một trong những trụ cột của nền kinh tế Nga, giúp Moscow vận hành cỗ máy chiến sự trong gần 4 năm qua.

Bên trong lãnh thổ Nga, các đòn tập kích vào chuỗi cơ sở sản xuất nhiên liệu vẫn diễn ra suốt tháng trước. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lần đầu tiên Kiev sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp để tập kích nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk.