Mỹ phản ứng vụ Nga phóng tên lửa không thể đánh chặn vào Ukraine

Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Tammy Bruce (Ảnh: AFP).

“Chúng tôi lên án các cuộc tấn công tiếp diễn và ngày càng gia tăng của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine cũng như các cơ sở hạ tầng khác”, Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Tammy Bruce phát biểu trong một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/1.

Bà Bruce cho rằng, việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhằm vào Ukraine tuần trước là “một bước leo thang khó hiểu khi Mỹ đang khẩn trương làm việc với Kiev, Moscow cũng như các đối tác khác để chấm dứt xung đột thông qua một giải pháp đàm phán.

Quyền đại sứ Anh James Kariuki cũng chỉ trích cuộc tấn công, cho rằng những hành động như vậy kéo theo “nguy cơ lớn về leo thang và tính toán sai lầm”.

Trước đó, RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik tiên tiến trong cuộc tập kích mới nhất nhằm vào các cơ sở quân sự bên trong lãnh thổ Ukraine hôm 8/1.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công lần này, Nga còn triển khai các loại vũ khí chính xác cao tầm xa khác đặt trên bộ và trên biển, cũng như máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga nói, cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ukraine bị cáo buộc tập kích dinh thự của Tổng thống Putin cuối tháng trước.

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cho hay, cuộc tập kích đã làm tê liệt nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh Lviv ở miền tây Ukraine, nơi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho máy bay chiến đấu F-16 và MiG-29 do phương Tây cung cấp, đồng thời phá hủy cơ sở sản xuất, kho chứa máy bay không người lái tấn công tầm xa (UAV) và cơ sở hạ tầng sân bay tại nhà máy.

Ukraine xác nhận tên lửa đã được phóng vào vùng Lviv, gần biên giới với Ba Lan, nhưng không cho biết liệu nhà máy nói trên có bị trúng đòn hay không.

Đây là lần thứ hai Nga sử dụng tên lửa Oreshnik để tập kích Ukraine. Các đồng minh phương Tây của Kiev những ngày qua đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích cuộc không kích.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng, Nga đang sử dụng các cuộc tấn công bằng những loại tên lửa mới, trong đó có Oreshnik, như một công cụ để "nắn gân" phương Tây.

Người đứng đầu NATO nhấn mạnh rằng những hành động này không chỉ nhắm vào Ukraine mà còn nhằm vào các đối tác của nước này. “Nga đang tìm cách ngăn cản chúng ta ủng hộ Ukraine, nhưng chúng ta sẽ không bị đe dọa”, ông Rutte nói.

Ông Rutte nhấn mạnh, trong điều kiện mùa đông, Ukraine đang phải chịu sức ép đặc biệt lớn do các cuộc tấn công vào hệ thống năng lượng. Chính vì vậy, sự hỗ trợ từ các đồng minh vào thời điểm này là cực kỳ quan trọng. “An ninh của Ukraine chính là an ninh của chúng ta”, ông nói thêm.

Hình ảnh được cho là tên lửa Oreshnik của Nga tập kích Ukraine (Video: RT)

Nga từng tuyên bố Oreshnik là tên lửa đời mới và “không thể đánh chặn”. Tuy nhiên, dựa trên các mảnh vỡ thu thập được, các chuyên gia Ukraine kết luận “phát triển mới nhất” của Nga thực chất dựa trên công nghệ lỗi thời.

United24 Media đưa tin, hệ thống dẫn đường quán tính của tên lửa được điều khiển bằng con quay hồi chuyển analog. Các bo mạch điều khiển thu hồi từ đống mảnh vỡ có sự hiện diện của các ống điện tử bọc kính, cho thấy kiến trúc của tên lửa không hoàn toàn là kỹ thuật số. Một số linh kiện mang dấu hiệu sản xuất từ năm 2018 là dấu hiệu rằng chúng có lẽ được dự định sử dụng cho các dự án trước đó.