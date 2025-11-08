Nga công phá trận địa Pokrovsk, Ukraine cứu nguy cho thành trì chiến lược

Lực lượng pháo binh Ukraine gần tiền tuyến Pokrovsk ở vùng Donetsk (Ảnh: Reuters).

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 7/11 tuyên bố quân đội nước này đang tăng cường các cuộc tấn công vào lực lượng Nga xung quanh thị trấn Dobropillia, miền Đông Ukraine.

Ông Syrskyi cho biết các cuộc tấn công này nhằm giảm bớt áp lực lên trung tâm thành phố Pokrovsk, nơi quân đội Nga đang khép vòng vây.

Ông Syrskyi cũng cho biết lực lượng Ukraine đang tập trung chủ yếu vào việc bảo đảm các tuyến hậu cần và đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi các tòa nhà đô thị.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn số liệu do Bộ Tổng tham mưu cung cấp xác nhận hàng trăm lính Nga đang chiến đấu tại Pokrovsk, tỉnh Donetsk.

"Đối phương đã thực hiện các cuộc tấn công bằng xe tăng vào ngày 5/11. Họ đã mất các trang thiết bị, nhưng mục tiêu số một của họ là kiểm soát Pokrovsk càng nhanh càng tốt. Mục tiêu đó vẫn còn. Có thể thấy rõ điều đó từ số lượng các cuộc tấn công. Đã có 220 cuộc tấn công vào Pokrovsk trong 3 ngày qua. Theo dữ liệu quân sự, bên trong thành phố có 314 binh sĩ Nga”, ông Zelensky cho biết.

Ông Zelensky thừa nhận sức ép trên mặt trận Pokrovsk vẫn rất cao.

Quân đoàn 7 thuộc Lực lượng Xung kích Đường không Ukraine cũng cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm đánh bật quân đội Nga tại Pokrovsk.

“Các nỗ lực chiến đấu trên khắp thành phố và vùng ngoại ô đang được các đơn vị điều khiển máy bay không người lái, các đơn vị xung kích và tấn công đường không, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, Cơ quan An ninh, Vệ binh Quốc gia, Cảnh sát Quốc gia và các lực lượng khác, thực hiện”, quân đoàn Ukraine tuyên bố.

Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã giảm hoạt động trong thành phố và giảm số lần di chuyển. Nga được cho là đang tìm cách giảm thiểu tổn thất trong khi chờ đợi quân tiếp viện từ nhóm chủ lực.

Theo trang tin Pravda, điều này được khẳng định qua những nỗ lực của Nga nhằm thiết lập hậu cần qua vùng ngoại ô phía nam Pokrovsk. Tại khu vực này, Nga được cho là đã nhiều lần cố gắng di chuyển quân bằng ô tô và xe máy, nhưng lực lượng phòng vệ Ukraine cho biết đã ngăn chặn các hoạt động này.

Trong những ngày gần đây, quân đội Nga được cho là đã nhiều lần tìm cách xâm nhập vào khu định cư Hryshyne. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã ngăn cản nỗ lực này của đối phương.

Trong khi đó, tình hình chiến sự vẫn căng thẳng gần Myrnohrad. Quân đoàn 7 báo cáo rằng sau nhiều cuộc tấn công bất thành từ phía đông, lực lượng Nga có thể sẽ tìm cách tiến quân theo một hướng khác.

Trong thông báo ngày 6/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tiến vào thành phố Pokrovsk và đang giao tranh qua từng nhà nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố.

Vị trí thành phố Pokrovsk (Ảnh: Sky).

Theo hãng tin Reuters, lực lượng Nga chỉ còn cách vài km nữa là khép chặt gọng kìm quanh Pokrovsk và vùng Myrnohrad lân cận, đồng thời cũng đang áp sát lực lượng Ukraine tại Kupyansk thuộc vùng Kharkov.

Hãng tin Tass dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/11 cho biết các binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt đã "tự nguyện đầu hàng" tại Pokrovsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ Ukraine đã “tự nguyện đầu hàng quân đội Nga vì họ bị chỉ huy bỏ rơi và không thể chịu đựng được việc bị pháo binh và máy bay không người lái bắn phá”.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các binh sĩ Ukraine bị bắt giữ đã kể lại rằng số người bị thương trong thành phố Pokrovsk đang tăng lên từng ngày và việc hỗ trợ họ là bất khả thi do thiếu thuốc men.

Thông tin trên của Bộ Quốc phòng Nga chưa được phía Ukraine xác nhận.

Giới chức Ukraine thừa nhận tình hình ở Pokrovsk đã trở nên khó khăn trong những ngày gần đây, nhưng cho biết quân đội Kiev vẫn tiếp tục chiến đấu và phủ nhận việc bị bao vây.

Moscow cho biết việc kiểm soát được Pokrovsk, được truyền thông Nga mô tả là "cửa ngõ vào Donetsk" và là một trung tâm đường bộ, đường sắt ở vùng Donetsk, sẽ tạo tiền đề để tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở khu vực Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, gồm Lugansk và Donetsk, trong khi Ukraine hiện vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbass tương ứng với diện tích khoảng 5.000km2.