Nga đổi chiến thuật tập kích vào Ukraine

Nga tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng tại các khu vực trọng yếu của Ukraine (Ảnh: Atlantic).

Theo tạp chí Economist, Nga đang đẩy mạnh chiến dịch không kích có chủ đích vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, nhằm làm tê liệt những khu vực công nghiệp trọng điểm của nước này, đặc biệt tại các tỉnh Sumy, Chernihiv và Kharkov. Sau nhiều đợt tập kích gần đây, một số khu vực bị mất điện trong nhiều ngày.

Các nhà phân tích nhận định, Nga đã thay đổi rõ rệt chiến thuật: các đòn tập kích trở nên chính xác và có hệ thống hơn. Trước đây, tên lửa thường được phóng rải rác, nhưng hiện nay quân đội Nga tập trung các đợt tấn công đồng loạt và phối hợp vào từng khu vực cụ thể, sử dụng máy bay không người lái thế hệ mới.

Khoảng 60% điện năng của Ukraine đến từ các nhà máy điện hạt nhân, phần còn lại từ thủy điện và nhiệt điện. Nga đang nhắm vào toàn bộ chuỗi hệ thống này, gây hư hại cho các nhà máy và làm gián đoạn mạng lưới truyền tải điện.

Trong vài tuần gần đây, nhiều cơ sở nhiệt điện bị phá hủy, và tới một nửa sản lượng khí đốt của Ukraine bị ảnh hưởng, khiến lưới điện quốc gia trở nên mất ổn định. Trọng tâm của các đợt không kích vẫn là khu vực phía đông và bắc.

Mục tiêu của Moscow được cho là chia cắt hệ thống năng lượng của Ukraine, cô lập khu công nghiệp phía đông với khu sản xuất phía tây bằng cách đánh sập các tuyến truyền tải, từng bước làm tê liệt dòng điện liên vùng.

Hệ thống điện của Ukraine phụ thuộc vào khoảng 90 trạm biến áp chủ chốt, nơi điện áp được chuyển đổi cho mạng lưới khu vực. Nga đang liên tục nhắm đến một cách có hệ thống vào các điểm nút này nhằm tìm ra và khai thác những điểm yếu.

Báo cáo cho biết Nga đang triển khai phiên bản nâng cấp của dòng Shahed, có tốc độ vượt 300km/h và khả năng chống gây nhiễu được cải thiện. Các mẫu mới này có thể lao thẳng xuống mục tiêu gần như theo phương thẳng đứng, mô phỏng quỹ đạo của tên lửa.

Trước tình hình này, Ukraine đã tăng cường hệ thống phòng không và phát triển năng lực tác chiến điện tử. Các máy bay không người lái đánh chặn mới đang được thiết kế để bảo vệ hạ tầng năng lượng trọng yếu, đánh dấu một bước tiến công nghệ lớn trong nỗ lực đối phó với các mối đe dọa từ trên không.

Nếu một năm trước, đợt tập kích bằng 150 máy bay không người lái trong một đêm được coi là quy mô lớn, thì hiện nay Ukraine thường xuyên phải đối phó lên tới 700 chiếc trong cùng một đợt. Dù năng lực phòng thủ của Ukraine được cải thiện, song quy mô khổng lồ của các cuộc tập kích khiến việc đánh chặn toàn bộ là gần như bất khả thi.

Bất chấp thiệt hại nặng nề, Ukraine vẫn còn dự trữ thiết bị thay thế, đồng thời thành lập các đơn vị kết hợp phòng không và máy bay không người lái để bảo vệ cơ sở năng lượng. Ưu tiên trước mắt của Kiev là làm chậm tốc độ tàn phá và đẩy nhanh tiến độ sửa chữa.