Phản ứng của Moscow khi Ukraine khai hỏa kỷ lục tập kích lãnh thổ Nga

Một ngôi nhà bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại làng Subbotino, Naro-Fominsk, vùng Moscow, Nga ngày 17/5 (Ảnh: Reuters).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 17/5 nói với báo Izvestia rằng, Moscow cho đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Kiev về sự sẵn sàng cho một vòng đàm phán khác để giải quyết xung đột Ukraine.

"Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Kiev về thiện chí nhằm đạt được tiến triển có ý nghĩa trong việc giải quyết xung đột", nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết.

Bình luận về các điều kiện "để đàm phán thành công", ông Galuzin lập luận rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “sẽ cần ra lệnh cho lực lượng vũ trang Ukraine ngừng bắn và rút quân khỏi Donbass và các khu vực của Nga”.

"Khi đó, mới có thể đàm phán các nội dung cụ thể về một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài thực sự. Đó sẽ là một quá trình đàm phán đầy thách thức, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng", Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói thêm.

Ông Galuzin cho biết Nga đang tích cực tiến hành các công việc để giải quyết các nhiệm vụ nhân đạo, bao gồm trao đổi tù binh chiến tranh, hồi hương dân thường và đoàn tụ các gia đình, chủ yếu là trẻ em và cha mẹ của các em.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow có thể nối lại đối thoại với châu Âu về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn của Ukraine vào Moscow.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra khi các quan chức châu Âu tiếp tục tranh luận về việc hợp tác với Moscow trong tương lai.

Tổng thống Phần Lan nói rằng các nhà lãnh đạo châu Âu nên hướng tới đối thoại trực tiếp với Nga, trong bối cảnh chính sách của Mỹ không còn hoàn toàn phù hợp với lợi ích của châu Âu.

"Việc thảo luận tích cực về chủ đề này - sự chuyển hướng sang việc đối thoại với Nga - là điều tốt", ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng cho biết Điện Kremlin quan tâm đến việc nối lại liên lạc và bày tỏ hy vọng về "cách tiếp cận thực tế" giữa các bên.

"Phía Nga sẽ sẵn sàng cho điều này", quan chức Điện Kremlin nói.

Tuyên bố của các quan chức Nga về nỗ lực đàm phán và giải pháp ngoại giao được đưa ra sau khi Ukraine thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự và nhiên liệu ở khu vực Moscow và Crimea, bán đảo phía nam Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 1.054 máy bay không người lái của Ukraine, 8 bom dẫn đường và 2 tên lửa mới do Ukraine chế tạo.

Đây được xem là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn kỷ lục trong đêm nhằm vào thủ đô của Nga trong hơn một năm qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là phản ứng công bằng đối với các cuộc tấn công của Nga nhằm vào mục tiêu của Ukraine trước đó.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận đã tiến hành chiến dịch phối hợp cùng Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và công nghiệp quốc phòng tại Moscow, cũng như các hệ thống phòng không và hạ tầng tại sân bay quân sự Belbek ở Crimea.

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu chiến lược ở Moscow và khu vực lân cận. Đây là lần đầu tiên nhà máy lọc dầu Moscow, kho dầu Solnechnogorskaya và các cơ sở sản xuất vi mạch điện tử bị tấn công.

Cơ quan An ninh Ukraine cho biết chiến dịch phối hợp với các Lực lượng Phòng vệ nhằm mục đích làm suy yếu tiềm lực quân sự của Nga.