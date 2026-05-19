Ukraine nêu tổn thất của Nga sau các cuộc tấn công tầm xa

Một nhà máy lọc dầu của Nga bốc cháy (Ảnh: Kyiv Independent).

"Chỉ riêng trong những tháng gần đây, Nga đã mất 10% năng lực lọc dầu. Một điều quan trọng cần lưu ý là các công ty dầu mỏ Nga đang bị buộc phải đóng cửa các giếng dầu", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/5 dẫn một báo cáo tình báo liên quan đến những tổn thất của Nga sau các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.

Theo ông, việc khôi phục sản xuất tại các giếng dầu của Nga đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn đáng kể so với nhiều quốc gia sản xuất dầu khác.

"Họ thực sự bị tổn thương do mất sản lượng. Họ đã phải gánh chịu mức thâm hụt trong 5 tháng đầu năm lớn hơn đáng kể so với những gì họ đã lên kế hoạch cho cả năm", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Vào ngày 17/5, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Moscow, kho dầu Solnechnogorskaya và một số doanh nghiệp liên kết với hoạt động sản xuất vi điện tử lần đầu tiên.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, ngoài nhà máy lọc dầu, trạm bơm dầu Volodarskoye và nhà máy Angstrem cũng bị tấn công. Công ty này sản xuất chất bán dẫn cho tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga và đang chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong tuần qua, Nga đã bắn hạ hơn 3.000 UAV của Ukraine. Moscow từ chối bình luận về thông tin mà nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra.

Trong khi đó, theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh thu xuất khẩu dầu của Nga đạt 19,18 tỷ USD trong tháng 4, tăng nhẹ 180 triệu USD so với tháng 3 nhưng tăng mạnh tới 6,28 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng sản lượng dầu của Nga giảm 460.000 thùng/ngày xuống còn 8,8 triệu thùng/ngày, trong khi tổng xuất khẩu cũng giảm 90.000 thùng/ngày, xuống trung bình 7,03 triệu thùng/ngày. Mặc dù vậy, doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga vẫn tăng do giá dầu tăng.

Chiến sự Iran và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa khiến nguồn cung năng lượng bị gián đoạn, đẩy giá dầu tăng vọt.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/5 thông báo sẽ gia hạn thêm một tháng miễn trừ trừng phạt đối với các lô hàng dầu thô của Nga đã được bốc lên các tàu chở dầu.

Động thái này nhằm mục đích giữ thêm nhiều dầu hơn trên thị trường toàn cầu và kìm hãm giá dầu thô khi chiến sự Trung Đông tiếp tục làm nghẽn hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz.

Nói về lý do gia hạn miễn trừ trừng phạt, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đại diện của “hơn 10 quốc gia nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất xét về khía cạnh năng lượng” đã tiếp cận và đề nghị ông gia hạn lệnh miễn trừ.